7 неординарных скульптур со смыслом, которые «вылезают» из земли, из воды, из стен

Не только политические лидеры и признанные деятели науки и искусства – на улицах городов теперь все чаще появляются другие скульптуры, чье назначение – развлекать, удивлять, веселить, а иногда – заставлять задуматься. То, что порой они как будто проходят сквозь земную твердь или же поднимаются из воды, не только интригует, но и позволяет предположить, что искусство не знает преград и подчиняется не физическим, а совсем другим законам.
1. «Человек за работой»
В Братиславе, столице Словакии, можно встретить довольно много интересных скульптур в человеческий рост – они украшают собой улицы и площади Старого города. Самая популярная у туристов – бронзовая фигура Человека за работой, водопроводчика Чумила, который появился на пересечении улиц Панска, Лауринска и Рыбарска Брана в 1997 году. Чумил для жителей города – как добродушный сосед. Правда, в какой-то момент пришлось установить рядом с фигурой специальный дорожный знак – «Человек за работой» - чтобы не наехали автомобили.
«Человек за работой»
Есть у скульптуры и скрытый смысл: она напоминает о Второй Мировой войне, когда жители города прятались от бомбежек в канализации города.
Разумеется, этот братиславец, как все любимые и популярные монументы, выполняет загаданные желания, надо лишь прикоснуться к его голове или потереть нос.
2. «Памятник сантехнику Степанычу»
Образ словацкого работяги вдохновил и российских мастеров – в Омске в 1998 году практически повторили задумку братиславцев, торжественно открыв памятник сантехнику Степанычу. Он находится на улице Карла Либкнехта. Снова прохожие сталкиваются с этой картиной: из люка вылезает рабочий, он положил рядом с собой разводной ключ, опустил голову на скрещенные руки и смотрит на проезжую часть. Авторами скульптуры стали художники Сергей Норышев и Игорь Вахитов.
«Памятник сантехнику Степанычу»
Сантехник Степаныч знает толк не только в системе работы подземных коммуникаций, он еще и славится умением приносить удачу. Требуется лишь оставить ему монетку.
3. «Человек, проходящий сквозь стену»
«Человек, проходящий сквозь стену»
Эта фигура, как будто вылезающая из стены, неизменно привлекает внимание всех, кто оказался поблизости. Она была создана в 1989 году. Скульптура расположена на Монмартре, в Париже, а изображает она бухгалтера Дютийеля, главного персонажа рассказа с тем же названием – «Человек, проходящий сквозь стену». Автор этого литературного произведения – французский писатель Марсель Эме, а скульптором, создавшим монумент, стал его друг по имени Жан Маре.
Рассказ, который дал идею скульптуре, был написан в 1943 году
Шагающему сквозь стену скульптор придал черты самого писателя – в знак уважения его литературного наследия. Блестящая левая рука выдает традицию прикасаться к скульптуре, чтобы заручиться благосклонностью судьбы.
4. «Переход»
«Переход»
Иногда городские скульптуры повествуют о мрачных страницах истории, как, например, этот памятник в польском Вроцлаве. Он появился как напоминание о событиях 1981 года, когда в Польше разразился серьезный политический кризис, из-за чего под репрессии попали десятки тысяч граждан страны. На том месте, где появилась скульптурная группа «Переход», на пересечении улиц Маршала Пилсудсого и Швидницкой, народные выступления были особенно активны. После введения на территории Польши военного положения протестующие были вынуждены уходить в подполье.
Другое название скульптуры - «Памятник анонимному прохожему»
Памятник был открыт в 2005 году. Скульптор Ежи Калина создал четырнадцать бронзовых человеческих фигур. Семеро «спускаются» под землю на одной стороне перехода, семеро выходят – из-под земли – на другой стороне, в знак выхода из кризиса и перерождения страны – так в итоге и произошло.
5. «Черный призрак»
«Черный призрак»
Довольно зловещее существо «вылезает» из реки в литовском городе Клайпеда – существо, у которого наблюдается явное отсутствие множества полагающихся человеку частей тела. Создателями-скульпторами Призрака стали Сваюнас Юркус и Сергей Плотников, а появилось это произведение в 2010 году.
Скульптура с другого ракурса
Возникновение Черного призрака связано со старинной легендой. Якобы давно, несколько столетий тому назад, здесь располагался замок, и некий странник в черном плаще, остановленный стражем, поинтересовался наличием съестных запасов и дров. Получив ответ, что кладовые укомплектованы всем необходимым, загадочный человек произнес зловещие слова о том, что вскоре хлеба на всех не хватит, и растворился в воздухе. Мрачное пророчество сбылось, начались трудные времена, пришел голод.
6. «Прорыв»
«Прорыв» в Будапеште
Впервые этот гигантский человек «вылез» из-под земли в Будапеште. Создание скульптуры было приурочено к открытию художественной ярмарки в 2014 году. Фигура, чья ширина составила 17 метров, была сделана из полистирола, а художником выступил Эрвин Эрве-Лоран. Человек, вылезающий из-под земли, воплощал уверенность скульптора в том, что искусство не должно прятаться в музеях, ему место в повседневной жизни, на улицах, в городах.
Скульптура, переехавшая в Нижний Новгород
После окончания выставки «Прорыв» отправился на временное место в Германию, а в 2015 году стал постоянным украшением Нижнего Новгорода, переехав в этот российский город в качестве подарка от венгерского правительства.
7. «Памятник трудоголику»
Забавно, но эта скульптура установлена рядом с одной из крупнейших мировых компаний, где уж точно работают люди, не склонные ограничивать себя в стремлении преуспеть в карьере. Мужчина с дипломатом украшает собой улицу американского Лос-Анджелеса. Он не то чтобы вылезает из здания, скорее, его внимание полностью погружено в работу – настолько, что он не замечает ни того, что вокруг, ни людей, находящихся поблизости.http://navote.ru/?p=21494
«Памятник трудоголику»
Скульптура напоминает о том, что чрезмерное погружение в работу таит в себе опасность потерять связь с миром и лишиться обычных для человека способов взаимодействия с окружающими.
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