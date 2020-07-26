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25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

«Биг Мак», картошка фри, куриные наггетсы — все эти пункты меню McDonald’s знакомы большинству людей. Почему-то люди привыкли думать, что по всему миру меню легендарного ресторана одно и то же. Однако есть и такие блюда, которые можно встретить только в ресторанах McDonald’s определенной страны. О них и пойдет речь в нашем обзоре.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

McToast (Италия)


Выглядит это как две булочки от гамбургера, сложенные наизнанку. Вместо стандартной котлеты между ними ветчина и сыр.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Veg Pizza McPuff (Индия)


Для вегетарианцев в Индии предлагают овощную пиццу, свернутую в трубочку.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

McLobster (Канада)


«МакЛобстер» выглядит в точности как хот-дог. Только вместо сосиски в нем крабовое мясо.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Taro Pie (Китай)


Обычный вишневый пирог McDonald’s, который вместо вишневой начинки заполнен съедобными корнями таро.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Ovomaltine McFlurry (Бразилия)


Этот десерт с шоколадной смесью также продается в некоторых европейских странах.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

McCurry Pan (Индия)


Эдакий судочек из хлеба, заполненный курицей с чабером и овощами.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

McNurnburger (Германия)


В Германии можно купить гамбургер с тремя сосисками «братвурст» и горчицей.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Mashed Potato Burger (Китай)


Обычный гамбургер, в который было добавлено картофельное пюре и ломтики картофеля фри.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Bubblegum-Squash McFlurry (Австралия)


Хотя в названии упоминается жевательная резинка, не стоит переживать — десерт посыпан сверху не жвачками, а маленькими зефирками.


25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Prosperity Burger (Малайзия)


Огромные бургеры впервые появились во время китайского Нового года, причем рекламировались они как продукт для «празднования изобилия». Неудивительно, что с тех пор они продаются очень хорошо.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Spinach and Parmesan Nuggets (Италия)


Сторонники здоровой пищи обрадуются, узнав, что в итальянском McDonald’s можно купить наггетсы из пармезана и шпината.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Breaded Emmentaler Sticks with Lingonberry Jam (Австрия)


Австрийцы могут побаловать себя на завтрак сырными палочками в панировке с брусничным джемом.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

McBeer (Германия)


Американцы были очень удивлены, когда узнали, что в Германии в McDonald’s продают пиво.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Spam (Гавайи)


Традиционные гамбургеры не очень любят на Гавайях, поскольку здесь привыкли есть все раздельно.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

McKroket (Нидерланды)


Тем, кто думает, что гамбургер с картофельным пюре странный, стоит попробовать гамбургер с тушеной говядиной.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Bacon Potato Pie (некоторые азиатские страны)


В Азии вместо сладких пирогов продаются картофельные пироги с начинкой из бекона.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Filet-O Shrimp Burger (Япония)


Бургеры с жаренными в кляре креветками темпура являются одним из самых популярных пунктов меню McDonald’s в Японии.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Rice McWrap (Китай)


Бургер с курицей, обернутой рисом, является данью McDonald’s местным вкусам в Китае.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Rye Vegetarian Feast (Финляндия)


В Скандинавии любят здоровую пищу. Поэтому здесь даже гамбургеры наполовину вегетарианские.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Pizzarotto (Италия)


В Италии существует оригинальная альтернатива гамбургера, которая называется pizzarotto. Это мини-кальцоне с начинкой из помидоров и моцареллы.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Black and White Burger (Китай)


Черный и белый бургеры в Китае символизируют половинки символа инь и ян.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Крестьянский суп (Португалия)


Сочетание ветчины, красной фасоли, макарон, овощей и чеснока — любимое блюдо у португальцев, которые хотят быстро перекусить.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

McPoutine (Канада)


Картофель фри, покрытый плавленым сыром и соусом, можно найти только в Канаде

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Vegemite (Австралия)


Тосты, намазанные густой пастой веджимайт на основе пивных дрожжей, — одно из любимых блюд в Австралии.

25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

Kiwi Stick (Франция)


Для всех, кроме французов, остается загадкой, зачем подавать киви на палочке.

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