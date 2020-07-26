25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

«Биг Мак», картошка фри, куриные наггетсы — все эти пункты меню McDonald’s знакомы большинству людей. Почему-то люди привыкли думать, что по всему миру меню легендарного ресторана одно и то же. Однако есть и такие блюда, которые можно встретить только в ресторанах McDonald’s определенной страны. О них и пойдет речь в нашем обзоре.











McToast (Италия)

Veg Pizza McPuff (Индия)

McLobster (Канада)

Taro Pie (Китай)

Ovomaltine McFlurry (Бразилия)

McCurry Pan (Индия)

McNurnburger (Германия)

Mashed Potato Burger (Китай)

Bubblegum-Squash McFlurry (Австралия)

Prosperity Burger (Малайзия)

Spinach and Parmesan Nuggets (Италия)

Breaded Emmentaler Sticks with Lingonberry Jam (Австрия)

McBeer (Германия)

Spam (Гавайи)

McKroket (Нидерланды)

Bacon Potato Pie (некоторые азиатские страны)

Filet-O Shrimp Burger (Япония)

Rice McWrap (Китай)

Rye Vegetarian Feast (Финляндия)

Pizzarotto (Италия)

Black and White Burger (Китай)

Крестьянский суп (Португалия)

McPoutine (Канада)

Vegemite (Австралия)

Kiwi Stick (Франция)