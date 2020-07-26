25 уникальных блюд, которые предлагают рестораны McDonald’s в разных странах

«Биг Мак», картошка фри, куриные наггетсы — все эти пункты меню McDonald’s знакомы большинству людей. Почему-то люди привыкли думать, что по всему миру меню легендарного ресторана одно и то же. Однако есть и такие блюда, которые можно встретить только в ресторанах McDonald’s определенной страны. О них и пойдет речь в нашем обзоре.
McToast (Италия)
Выглядит это как две булочки от гамбургера, сложенные наизнанку. Вместо стандартной котлеты между ними ветчина и сыр.
Veg Pizza McPuff (Индия)
Для вегетарианцев в Индии предлагают овощную пиццу, свернутую в трубочку.
McLobster (Канада)
«МакЛобстер» выглядит в точности как хот-дог. Только вместо сосиски в нем крабовое мясо.
Taro Pie (Китай)
Обычный вишневый пирог McDonald’s, который вместо вишневой начинки заполнен съедобными корнями таро.
Ovomaltine McFlurry (Бразилия)
Этот десерт с шоколадной смесью также продается в некоторых европейских странах.
McCurry Pan (Индия)
Эдакий судочек из хлеба, заполненный курицей с чабером и овощами.
McNurnburger (Германия)
В Германии можно купить гамбургер с тремя сосисками «братвурст» и горчицей.
Mashed Potato Burger (Китай)
Обычный гамбургер, в который было добавлено картофельное пюре и ломтики картофеля фри.
Bubblegum-Squash McFlurry (Австралия)
Хотя в названии упоминается жевательная резинка, не стоит переживать — десерт посыпан сверху не жвачками, а маленькими зефирками.
Prosperity Burger (Малайзия)
Огромные бургеры впервые появились во время китайского Нового года, причем рекламировались они как продукт для «празднования изобилия». Неудивительно, что с тех пор они продаются очень хорошо.
Spinach and Parmesan Nuggets (Италия)
Сторонники здоровой пищи обрадуются, узнав, что в итальянском McDonald’s можно купить наггетсы из пармезана и шпината.
Breaded Emmentaler Sticks with Lingonberry Jam (Австрия)
Австрийцы могут побаловать себя на завтрак сырными палочками в панировке с брусничным джемом.
McBeer (Германия)
Американцы были очень удивлены, когда узнали, что в Германии в McDonald’s продают пиво.
Spam (Гавайи)
Традиционные гамбургеры не очень любят на Гавайях, поскольку здесь привыкли есть все раздельно.
McKroket (Нидерланды)
Тем, кто думает, что гамбургер с картофельным пюре странный, стоит попробовать гамбургер с тушеной говядиной.
Bacon Potato Pie (некоторые азиатские страны)
В Азии вместо сладких пирогов продаются картофельные пироги с начинкой из бекона.
Filet-O Shrimp Burger (Япония)
Бургеры с жаренными в кляре креветками темпура являются одним из самых популярных пунктов меню McDonald’s в Японии.
Rice McWrap (Китай)
Бургер с курицей, обернутой рисом, является данью McDonald’s местным вкусам в Китае.
Rye Vegetarian Feast (Финляндия)
В Скандинавии любят здоровую пищу. Поэтому здесь даже гамбургеры наполовину вегетарианские.
Pizzarotto (Италия)
В Италии существует оригинальная альтернатива гамбургера, которая называется pizzarotto. Это мини-кальцоне с начинкой из помидоров и моцареллы.
Black and White Burger (Китай)
Черный и белый бургеры в Китае символизируют половинки символа инь и ян.
Крестьянский суп (Португалия)
Сочетание ветчины, красной фасоли, макарон, овощей и чеснока — любимое блюдо у португальцев, которые хотят быстро перекусить.
McPoutine (Канада)
Картофель фри, покрытый плавленым сыром и соусом, можно найти только в Канаде
Vegemite (Австралия)
Тосты, намазанные густой пастой веджимайт на основе пивных дрожжей, — одно из любимых блюд в Австралии.
Kiwi Stick (Франция)
Для всех, кроме французов, остается загадкой, зачем подавать киви на палочке.
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