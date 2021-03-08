В раковину не смывать, или 8 вещей, которые станут причиной засора

Позабодьтесь о сантехнике, чтобы не пришлось бороться с засорами

1. Косметическая глина

Из-за плотной консистенции глины в трубах образуются комки / Фото: life-sup.ru

2. Жир, масло

Жир и масло не растворяются в воде, а затвердевают и оседают на стенках труб / Фото: legkovmeste.ru

3. Бомбочки для ванны

Порошковые компоненты бомбочек разбухают в трубах / Фото: i.pinimg.com

4. Волосы

Сеточка в сливе предотвратит попадание волос в канализацию / Фото: vanna-expert.ru

5. Краска

Отправьте остатки краски в мусор, а не в сливное отверстие / Фото: dekoriko.ru

6. Кофейная гуща

Кофейная гуща схожа по структуре с песком / Фото: luxury-house.org

7. Кипяток

Кипяток может привести к повреждению пластиковых труб / Фото: static.mk.ru

8. Продуктовые остатки

Перед мытьем посуды обязательно удаляйте остатки еды / Фото: ak.picdn.net

Как прочистить засор

Специальная гибкая нить поможет достать поверхностный сор / Фото: ae01.alicdn.com

Достаточно прокачать воздух 5-10 раз / Фото: o-trubah.ru

Также используйте уксус с содой для профилактики засоров / Фото: sodavsem.ru

Профилактика засора в трубах

Профилактика поможет избежать затапливания и смены сантехники / Фото: synergetic.ru

Последствия засоров / Фото: gidroguru.com