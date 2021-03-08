В раковину не смывать, или 8 вещей, которые станут причиной засора

Позабодьтесь о сантехнике, чтобы не пришлось бороться с засорами
Исправная сантехника - один из показателей чистоты в доме. Однако слив то и дело засоряется. Наверняка вы хоть иногда, но отправляете в сточное отверстие запрещенные продукты.
1. Косметическая глина
Из-за плотной консистенции глины в трубах образуются комки / Фото: life-sup.ru
Чистая глина и средства на ее основе губительны для канализации. Продукт имеет плотную консистенцию. За счет чего он оседает на трубах в виде твердых и сложно очищаемых отложений. При регулярном смывании глины, комки могут полностью перекрыть слив или засорить сантехнику настолько, что поможет только замена труб и сифона.
Маски лучше всего смывать одноразовыми косметическими салфетками. После использования их можно сразу отправить в мусорное ведро. Далее умойтесь водой, чтобы полностью очистить лицо.
2. Жир, масло
Жир и масло не растворяются в воде, а затвердевают и оседают на стенках труб / Фото: legkovmeste.ru
Жир не растворяется в воде. А при контакте с холодной жидкостью и вовсе застывает, способствуя образованию засора. Возникает резонный вопрос: куда же девать остатки масла после готовки? Принцип утилизации следующий: разбавьте жирные остатки моющим средством, протрите посуду, слейте жидкость в пластиковый пакет и выбросьте в мусорное ведро. Это же правило распространяется и на косметические средства с масляной основой.
3. Бомбочки для ванны
Порошковые компоненты бомбочек разбухают в трубах / Фото: i.pinimg.com
Продукция с порошковыми компонентами - страшный враг канализации. Попадая в сток, остатки шипящих бомбочек разбухают и оседают на поверхности труб. В результате может образоваться засор или прорыв канализации.
4. Волосы
Сеточка в сливе предотвратит попадание волос в канализацию / Фото: vanna-expert.ru
Одна из распространенный причин забитой канализации. Если вы или ваши домочадцы обладаю пышной шевелюрой, без сеточки-фильтра на сливном отверстии не обойтись. При попадании в канализацию локоны спутываются и образуют плотные комки, к которым пристают мыльные остатки и другой мусор. В результате они с трудом проходят по сливной трубе и забивают проход в самом неподходящем месте.
5. Краска
Отправьте остатки краски в мусор, а не в сливное отверстие / Фото: dekoriko.ru
Вязкое и липкое вещество оставляет неизгладимый след на поверхностях труб. Краска оседает на стенках, подхватывает дополнительный мусор и препятствует нормальному функционированию сантехники. Вывести средство практически невозможно, поскольку краска содержит множество нерастворяющихся химических компонентов. Остатки лучше всего выбросить в урну со строительными отходами.
6. Кофейная гуща
Кофейная гуща схожа по структуре с песком / Фото: luxury-house.org
Любители молотого кофе, знаете ли вы, что выливать гущу в раковину категорически запрещено? Дело в том, что остатки напитка очень похожи на мелкие песчинки. Они оседают на поверхностях сифона и труб, а не проходят по сливу с водой. Удалить кофейные отложения практически невозможно.
7. Кипяток
Кипяток может привести к повреждению пластиковых труб / Фото: static.mk.ru
Казалось бы, чем может навредить обычная кипяченая вода? Однако обладателям пластиковых труб стоит быть осторожнее с горячими жидкостями. Регулярно заливая в слив воду с температурой выше 60 градусов, вы рискуете повредить пластик, что чревато канализационным прорывом.
8. Продуктовые остатки
Перед мытьем посуды обязательно удаляйте остатки еды / Фото: ak.picdn.net
Очевидное правило, которым многие люди продолжают пренебрегать. Перед мытьем посуды тщательно очистите ее от остатков пищи. При контакте с водой частицы продуктовых отходов разбухают и перекрывают просвет в трубах. Особенно это касается мучных изделий и круп.
Аналогичное правило относится и к посудомоечной машине. Как бы производители не уверяли, что современные средства способны растворять пищу, это не так. Остатки еды забиваются в фильтрах, что приводит к поломке бытовой техники.
Как прочистить засор
Если вы все же довели раковину до критической ситуации и она «взбунтовалась», запоминайте 3 эффективных способа решения проблемы.
1. Ершик, змейка или трос
Специальная гибкая нить поможет достать поверхностный сор / Фото: ae01.alicdn.com
Пластиковая гибкая нить с крючочками - полезное приспособление для удаления волосяно-пыльных комков из слива. Погрузите инструмент в сточную трубу, прокрутите и осторожно достаньте «улов».
2. Вантуз
Достаточно прокачать воздух 5-10 раз / Фото: o-trubah.ru
Сгодится как старый-добрый вантуз, так и насос высокого давления. Сперва заткните канализационный сток мокрым полотенцем. Далее заполните ванну или раковину горячей водой на уровне нижней части пробивного инструмента. Сделайте 5-10 прокачивающих движений. Если этого оказалось недостаточно, повторите процедуру.
3. Уксус и сода
Также используйте уксус с содой для профилактики засоров / Фото: sodavsem.ru
Лайфхак как пробить канализацию при помощи подручных средств. Засыпьте в отверстие полстакана соды и залейте стаканом уксуса. Заткните слив мокрой тряпкой или пробкой, чтобы компоненты как можно дальше растеклись по трубам. Оставьте на некоторое время, а далее залейте в канализационное отверстие кипяток, чтобы пробить остатки загрязнений.
Профилактика засора в трубах
Профилактика поможет избежать затапливания и смены сантехники / Фото: synergetic.ru
1. Не выливайте в канализацию вышеперечисленные средства и обязательно установите сеточку для волос.
2. Вместо мыла пользуйтесь гелем для душа. Благодаря этому на поверхностях труб осядет меньше мыльного налета.
3. Регулярно промывайте сток на кухне и в ванной при помощи соды и уксуса. Например, после каждой генеральной уборки.
Последствия засоров / Фото: gidroguru.com
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