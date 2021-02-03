12 непривычных функций обычных вещей, о которых сложно догадаться

У многих привычных предметов есть неожиданные полезные функции
Каждый день мы используем множество предметов. Однако как часто вы задумывались над тем, зачем нужна дырочка в палочке для чупа-чупса, заклепки на джинсах или хлястик на пальто? Ведь не просто так производитель решил добавить эти элементы. Сегодня мы расскажем, как необычные на первый взгляд детали оказывают большую пользу.
1. Расположение букв на клавиатуре
Рандомизированная раскладка придумана для того, чтобы снизить напряжение на клавиатуру / Фото: 61.img.avito.st
Задумывались ли вы, почему буквы на клавиатуры расположены так, а не иначе? Устроим небольшой экскурс в историю. Прародительницей клавиатуры была печатная машинка, на которой клавиши располагались в алфавитном порядке. Машинистки так хорошо справлялись с работой, что набирали текст слишком быстро. Из-за этого клавиши постоянно западали и приходилось чинить машинку. Тогда производите решили рандомизировать порядок букв, чтобы специально замедлить работу наборщиц. Печатать приходилось медленнее, зато машинка ломалась реже.
Еще один интересный момент - «ребрышки» на буквах «F» и «J» (в русской версии - «А» и «О»). Они помогают даже не глядя на клавиатуру правильно расположить пальцы и печатать без отрыва от монитора.
2. Образец ткани
К новой одежде прилагается небольшой пакетик с кусочком ткани и пуговицей / Фото: cs8.pikabu.ru
Во время покупки одежды вы наверняка замечали, что в комплекте с изделием идет небольшой пакетик с пуговицей и маленьким лоскутком ткани. Конечно, можно использовать пуговицу, чтобы заменить отсутствующую, или задействовать кусок ткани, чтобы залатать дыру. Но основная цель образца - испытать на нем различные чистящие средства, перед тем как наносить их на одежду.
3. Дополнительные люверсы на обуви
Если протянуть шнурки черед дополнительные отверстия, вы надежнее закрепите ногу / Фото: static.boredpanda.com
Если пропустить через них шнурки, вы затянете обувь вокруг лодыжки и предотвратите ерзанье. Таким образом, вы увеличите устойчивость обуви, уменьшите интенсивность ударных нагрузок и предотвратите перемещение стопы при подъеме или спуске по холмам и тропам. Лайфхак незаменим для бега и пеших прогулок.
4. Отверстия в колпачках для ручек
Если вы все еще грызете ручки, советуем избавляться от этой опасной для здоровья привычки
Некоторые люди обожают жевать колпачки ручек (совет: не делайте этого). Такая привычка потенциально опасна для здоровья, потому что можно проглотить колпачок и подавиться. Отверстия в крышечках позволяют людям дышать, если произойдет неприятный инцидент.
5. Ящик под духовкой
Истинное назначение ящика под духовкой, а не склад ненужных вещей / Фото: exo-ykt.ru
Помните этот ящик? Там вы обычно храните всякие ненужные вещи, которые больше некуда деть. Но предназначался шкафчик вовсе не для этого. Во время работы духовки ящик тоже прогревается. Производители хотели, чтобы после приготовления блюда его ставили в шкафчик. Там еда хранилась бы в тепле и ожидала, когда ее подадут к столу. А теперь вспомните, сколько ваших знакомых на самом деле так делают.
6. Отверстие в верхней части палочки для леденцов
Не пытайтесь сделать из палочки свисток, дырочка имеет другое назначение / Фото: usamodelkina.ru
Да-да, речь идет о той странной дырочке, которая появлялась после того, как вы съедали конфету. Больше не будем вас томить, это вовсе не свисток, а издержка производства. В процессе заливки горячей расплавленной карамели в форму, часть ее просачивается в отверстие и затвердевает. Благодаря этому леденец остается на палочке и не падает.
7. Трехцветная зубная пастаhttp://funhere.ru/?p=16288
Трехцветная зубная паста - не что иное, как удачный маркетинговый ход / Фото: farmersalmanac.com
В 70-е годы люди начали активно заботиться об эстетической составляющей ротовой полости. Просто освежающего эффекта зубной пасты было мало. Производитель Aquafresh не растерялся и добавил в свой продукт синюю полоску, как индикатор того, что эта паста может еще и отбеливать зубы. Далее покупатели стали беспокоиться о здоровье десен. В ответ на это бренд добавил к продукту третью, красную полосу, указывая на то, что теперь их паста имеет тройное действие: очищает, освежает дыхание и отбеливает. Однако полностью белая паста от других производителей выполняла аналогичные функции. Такая уловка стала удачным маркетинговым ходом Aquafresh, и они по сей день продолжают добавлять в свою пасту полоски.
8. Маленькая прорезь на конце рулетки
Рулеткой можно пользоваться и без помощи вспомогательных средств, если знать как / Фото: zdesinstrument.ru
Большинство рулеток изготавливаются с металлическим наконечником с небольшой прорезью на конце. Если руки заняты, повесьте рулетку прорезью на гвоздь и сделайте необходимые измерения. Также можно заметить, что заглушка с одной стороны слегка зазубрена. Ее можно использовать для того, чтобы оставлять отметки без карандаша.
9. Крошечный кармашек на джинсах и заклепки
Маленький кармашек и заклепки на джинсах - вовсе не декоративные элементы / Фото: chastnik.ru
Если вы носите джинсы, скорее всего, у них есть крошечный карман над обычными карманами спереди. В том же месте, где иногда застревает большой палец. Изначально он предназначался для хранения наручных часов. Ливай Страусс, изобретатель джинсов, отмечал, что на протяжении многих лет кармашек служил большему количеству целей, например, для хранения монет, спичек и билетов.
Любопытно и предназначение заклепок, которые выглядят как декоративный элемент. На самом же деле, они - безмолвные герои, благодаря которым джинсы служат дольше. Заклепки размещаются в наиболее уязвимых местах, помогая удерживать ткань во время движения и напряжения.
10. Хлястик на пальто
Сегодня хлястик используется в качестве декора мужских и женских изделий / Фото: burdastyle.ru
Сейчас хлястик, или полупояс, на пальто и куртках используется в качестве декора. Однако изначально он применялся для регулировки обхвата военной формы. Чтобы сделать изделие приталенным для удобства ношения, хлястик застегивали. А отстегивали для применения верхней одежды в качестве одеяла или когда седлали лошадь. Также в полупояс можно было заправлять полы шинели, чтобы они не мешали солдатам при ходьбе.
11. Поля в тетради
Поля в тетрадях вовсе не для учительских пометок или рисунков / Фото: k-istine.ru
Те самые запретные поля, за которые нельзя было выходить в школе. Удивительно, но придумали их вовсе не для этого, и даже не для оставления учителями заметок. На самом деле все гораздо прозаичней. Раньше в домах часто орудовали мыши и сгрызали все, что попадалось у них на пути, включая газеты и личные записи. Тогда производители начали отделять немного пространства от края листов и прочерчивать линию. Такое ноу-хау помогало спасти работы от мышей. Сперва грызуны уничтожали незаполненные места, поэтому увеличивались шансы на то, что основные записи в середине тетради сохранятся. Также поля защищали текст от износа тетради по краям.
12. Дырочки на замках
Небольшое отверстие обеспечивает исправность замка / Фото: static.boredpanda.com
Через маленькие отверстия сливается вода из замка, предотвращая ржавление или замусоривание изделия. Также сквозь дырочку можно залить масло, чтобы смазать внутренний механизм замка и поддерживать его в исправном состоянии.
Как видите, вещи, которым вы и значения не придавали, оказываются очень полезными. Попробуйте применять новые лайфхаки в быту.
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