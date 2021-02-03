12 непривычных функций обычных вещей, о которых сложно догадаться

У многих привычных предметов есть неожиданные полезные функции

1. Расположение букв на клавиатуре

Рандомизированная раскладка придумана для того, чтобы снизить напряжение на клавиатуру / Фото: 61.img.avito.st

2. Образец ткани

К новой одежде прилагается небольшой пакетик с кусочком ткани и пуговицей / Фото: cs8.pikabu.ru

3. Дополнительные люверсы на обуви

Если протянуть шнурки черед дополнительные отверстия, вы надежнее закрепите ногу / Фото: static.boredpanda.com

4. Отверстия в колпачках для ручек

Если вы все еще грызете ручки, советуем избавляться от этой опасной для здоровья привычки

5. Ящик под духовкой

Истинное назначение ящика под духовкой, а не склад ненужных вещей / Фото: exo-ykt.ru

6. Отверстие в верхней части палочки для леденцов

Не пытайтесь сделать из палочки свисток, дырочка имеет другое назначение / Фото: usamodelkina.ru

7. Трехцветная зубная пастаhttp://funhere.ru/?p=16288

Трехцветная зубная паста - не что иное, как удачный маркетинговый ход / Фото: farmersalmanac.com

8. Маленькая прорезь на конце рулетки

Рулеткой можно пользоваться и без помощи вспомогательных средств, если знать как / Фото: zdesinstrument.ru

9. Крошечный кармашек на джинсах и заклепки

Маленький кармашек и заклепки на джинсах - вовсе не декоративные элементы / Фото: chastnik.ru

10. Хлястик на пальто

Сегодня хлястик используется в качестве декора мужских и женских изделий / Фото: burdastyle.ru

11. Поля в тетради

Поля в тетрадях вовсе не для учительских пометок или рисунков / Фото: k-istine.ru

12. Дырочки на замках

Небольшое отверстие обеспечивает исправность замка / Фото: static.boredpanda.com