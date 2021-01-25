Почему швы ламината могут расходиться даже тогда, когда работа сделана без ошибок

Ламинат приобретает все большую популярность среди хозяев, которые затеяли ремонт в своем жилище. Каждый взрослый человек понимает, что при укладке ламината необходимо соблюдать многочисленные правила. Во всяком случае, если не хочется, чтобы он в ближайшее время пришел в полную негодность. Тем не менее, разойтись швы покрытия могут даже в том случае, когда все было сделано правильно.
1. Влажность воздуха
Воздух следует увлажнять. /Фото: strojdvor.ru.
Влажность воздуха в помещении может крайне негативно повлиять на состояние ламината. Чаще всего швы расходятся, если он становится слишком сухим. Подобное регулярно случается именно в зимнее время, когда включается отопление. А значит необходимо искусственно повышать влажность атмосферы. Для этого следует использовать специальные увлажнители и пульверизаторы.
При этом не стоит забывать о том, что избыточный уровень влажности также приводит к проседанию ламината и образованию трещин. Поэтому следует следить за влажностью не только зимой, но также в период межсезонья, когда регулярно идут дожди.
2. Вода
Такое закончится плохо. /Фото: yandex.ru.
Вторая причина прямо проистекает из первой. Как уже можно было понять – вода не лучшим образом воздействует на ламинат. Особенно, если попадает на напольное покрытие в большом количестве. Чаще всего страдает не сама доска ламината, а места стыков, куда вода имеет свойство проникать.
3. Производственный брак
Может быть просто брак. /Фото: yandex.com.
Кроме того, проблемы с ламинатом могут появляться по причине производственного брака. Вещь не самая распространенная в нашем мире, но все еще имеющая место быть. К сожалению, в такой ситуации нельзя сделать буквально ничего. Остается только менять фрагмент покрытия или даже весь ламинат в комнате. Избежать подобного можно лишь выбирая проверенных производителей с хорошими отзывами.
4. Прочие причины
Есть еще много побочных причин. /Фото: dekormyhome.ru.
Помимо всего перечисленного существуют и менее распространенные причины расхождения панелей ламината. В частности, проблемы могут появиться из-за слишком толстой мягкой подложки под деревянное покрытие. Ламинат может расходиться из-за высокой нагрузки на его панели, а также по причине того, что на полу остался какой-либо мусор. Очень часто расширение панелей также происходит рядом с дверными проемами.
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