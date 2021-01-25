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Почему швы ламината могут расходиться даже тогда, когда работа сделана без ошибок


Почему швы ламината могут расходиться даже тогда, когда работа сделана без ошибок

Ламинат приобретает все большую популярность среди хозяев, которые затеяли ремонт в своем жилище. Каждый взрослый человек понимает, что при укладке ламината необходимо соблюдать многочисленные правила. Во всяком случае, если не хочется, чтобы он в ближайшее время пришел в полную негодность. Тем не менее, разойтись швы покрытия могут даже в том случае, когда все было сделано правильно.

1. Влажность воздуха


Воздух следует увлажнять. /Фото: strojdvor.ru.

Воздух следует увлажнять. /Фото: strojdvor.ru.

 

Влажность воздуха в помещении может крайне негативно повлиять на состояние ламината. Чаще всего швы расходятся, если он становится слишком сухим. Подобное регулярно случается именно в зимнее время, когда включается отопление. А значит необходимо искусственно повышать влажность атмосферы. Для этого следует использовать специальные увлажнители и пульверизаторы.

При этом не стоит забывать о том, что избыточный уровень влажности также приводит к проседанию ламината и образованию трещин. Поэтому следует следить за влажностью не только зимой, но также в период межсезонья, когда регулярно идут дожди.

2. Вода


Такое закончится плохо. /Фото: yandex.ru.

Такое закончится плохо. /Фото: yandex.ru.

 

Вторая причина прямо проистекает из первой. Как уже можно было понять – вода не лучшим образом воздействует на ламинат.
Особенно, если попадает на напольное покрытие в большом количестве. Чаще всего страдает не сама доска ламината, а места стыков, куда вода имеет свойство проникать.

3. Производственный брак


Может быть просто брак. /Фото: yandex.com.

Может быть просто брак. /Фото: yandex.com.

 

Кроме того, проблемы с ламинатом могут появляться по причине производственного брака. Вещь не самая распространенная в нашем мире, но все еще имеющая место быть. К сожалению, в такой ситуации нельзя сделать буквально ничего. Остается только менять фрагмент покрытия или даже весь ламинат в комнате. Избежать подобного можно лишь выбирая проверенных производителей с хорошими отзывами.

4. Прочие причины


Есть еще много побочных причин. /Фото: dekormyhome.ru.

Есть еще много побочных причин. /Фото: dekormyhome.ru.

 

Помимо всего перечисленного существуют и менее распространенные причины расхождения панелей ламината. В частности, проблемы могут появиться из-за слишком толстой мягкой подложки под деревянное покрытие. Ламинат может расходиться из-за высокой нагрузки на его панели, а также по причине того, что на полу остался какой-либо мусор. Очень часто расширение панелей также происходит рядом с дверными проемами.

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Почему швы ламината могут расходиться даже тогда, когда работа сделана без ошибок

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Почему швы ламината могут расходиться даже тогда, когда работа сделана без ошибокПодписаться на мой Instagram
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