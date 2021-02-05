5 лайфхаков для ленивых хозяек, которые поддерживают чистоту в доме

Не каждой хозяйке хотелось бы тратить несколько часов, а порой и весь выходной день, на уборку. Чтобы избежать чересчур больших энергозатрат, воспользуйтесь простыми и быстрыми секретами ленивой хозяйки, которые помогут навести и поддержать чистоту в доме.

В соду добавьте немного жидкости для мытья посуды и уксуса. Получившуюся кашицу нанесите внутрь духовки и оставьте на 10 минут, затем просто протрите тряпкой





Чтобы во время уборки пылесосом заодно освежить квартиру, насыпьте внутрь мешочка пакетик ванилина или положите палочки корицы



Пригоревшую к стеклянной форме еду можно легко убрать самодельным шариком из фольги



Элементарный способ почистить утюг — насыпать соль на фольгу и, включив утюг, прогладить

Чтобы матрас стал чистым и свежим, в соду добавьте любимое эфирное масло и рассыпьте по поверхности. Затем просто пропылесосьте и наслаждайтесь чистотой



Подробнее о лайфхаках для чистого дома смотрите в видео ниже:

