Что выдумка, а что правда в блокбастере «Армагеддон», или Как горняки помогли НАСА покорить Луну

Фантастический голливудский блокбастер «Армагеддон», снятый в 1998 году, имел в своей основе значительную долю истины. Дело тут не в спас...