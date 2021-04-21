Что выдумка, а что правда в блокбастере «Армагеддон», или Как горняки помогли НАСА покорить Луну

Фантастический голливудский блокбастер «Армагеддон», снятый в 1998 году, имел в своей основе значительную долю истины. Дело тут не в спасении мира, разумеется. НАСА ещё в шестидесятых годах прошлого века наняло группу шахтёров для реализации некой миссии. Космическому ведомству позарез понадобился опыт горняков для того, чтобы реализовать свой грандиозный проект по освоению Луны.
В то время НАСА только что завершило один из своих масштабнейших проектов — создание гигантсткой ракеты Сатурн V. Она весила почти три тысячи тонн. На этом космическом корабле планировали доставить на Луну первых людей. Только вот как реализовать доставку столь чудовищно громоздкого объекта на стартовую площадку? Тогда инженеры НАСА обратили своё внимание на горнодобывающую отрасль, как на источник вдохновения в этом важнейшем вопросе.
Экскаватор, используемый при добыче полезных ископаемых.
Вначале, конечно, рассматривались более прозаичные варианты. В первую очередь, самый очевидный — железная дорога. Обсуждались также использование баржи и специально вырытый для этого канал. Только такой проект предусматривал множество инженерных сложностей. Кроме всего прочего, чтобы обеспечить тяжёлой ракете надёжную устойчивость при перевозке, нужна была какая-нибудь платформа.
Выбор инженеров космической отрасли пал на подъёмный механизм, который использовался на морской нефтяной вышке в Мексиканском заливе. Они отправились туда, чтобы изучить его самым тщательным образом. Нужно было понять, возможно ли использовать нечто подобное для транспортировки Сатурна V.
Реализацией проекта в то время уже занималась американская компания American Machine & Foundry Company. Они были самыми крупными производителями разнообразного оборудования в США. Компания выпускала всё: и садовый инвентарь, и яхты с атомными реакторами. Идея состояла в том, что по рельсам, на баржах ракету доставят в пункт назначения. Проект был в активной стадии разработки, когда в НАСА совершил судьбоносный звонок некий Барри Шленк.
Барри был представителем компании Bucyrus-Erie, которая занималась производством горнодобывающего оборудования. Он узнал о проблемах космических инженеров и решил предложить свою помощь. Барри позвонил заместителю начальника отдела исследования будущих систем запуска, а затем выслал ему на почту фотографии гусеничного экскаватора. Это оборудование производила компания Шленка. Его использовали при добыче угля на месторождениях в Кентукки.
В феврале 1962 года группа инженеров из Управления пусковых операций (LOD) отправилась в Парадайз, небольшой городок в графстве Мюленберг, Кентукки. Там они хотели посмотреть на этот гусеничный экскаватор вблизи, воочию увидеть как он работает. Инженеры с замиранием сердца наблюдали, как гусеничный погрузчик погрузил гору угля и изящно унёс его. Рабочая платформа экскаватора была стабилизирована гидроцилиндрами по четырем углам и практически не двигалась. Неподалёку работники НАСА смогли понаблюдать за работой другого гусеничного экскаватора. Его грузоподъёмность даже превышала вес ракеты и всего необходимого оборудования!
Представители LOD были настолько впечатлены, что решили тут же заключить сделку с Bucyrus-Erie. Компания должна была начать строить краулеры для НАСА. Возникли некоторые трудности. Некая компания из Огайо выступила с возражениями и потребовала конкурентных торгов. Компания называлась Marion Power Shovel Co. Они предложили НАСА контракт стоимостью в восемь миллионов долларов, что было на целых три миллиона дешевле, чем у Bucyrus-Erie. Marion выиграла.
Mobile Launcher Platform 3 уносит гусеничный транспортёр.
Когда же дело дошло до назначения руководителя столь масштабным проектом, то выбор пал на представителя компании-конкурента, Bucyrus-Erie. Этого человека звали Филип Керинг. Именно его имя вошло в историю. А вот цена по окончании реализации проекта даже превысила те самые одиннадцать миллионов, которые были изначально заявлены Bucyrus-Erie.
Спейс шаттл Челленджер на гусеничном транспорте идет к своей стартовой площадке.
Спейс шаттл Дискавери поднимается с 5-процентной отметкой до твердой платформы Launch Pad 39B.
Marion построила для НАСА два огромных гусеничных транспортёра. Вес каждого был две тысячи семьсот тонн. Размеры могли впечатлить даже самого искушённого инженера. Каждый аппарат был с четырёхподъездную девятиэтажку. У экскаваторов было по восемь гусениц. В работе этих машин использовалась лазерная система наведения. Скорость их с грузом была около полутора километров в час. Это кажется очень мало, но учитывая размеры махины и её груза, это просто поражает! Транспортные средства оборудованы шестнадцатью электродвигателями, которые приводятся в действие четырьмя дизельными двигателями.
Для безопасного передвижения гусеничного транспортёра вместе с его драгоценным грузом было спроектировано и построено уникальное дорожное полотно. Ведь дорога должна была выдержать небывалую нагрузку.
Эти машины использовались более трёх десятков лет.
Вообще, эти гусеничные транспортеры — уникальные машины. Это самые большие наземные транспортные средства в мире. Начиная с 1965 года они перевозили всё, от ракет Сатурн-V во время миссий «Аполлон» до программ «Skylab» и «Аполлон – Союз». Транспортёры прозвали «Ганс» и «Франц». После того, как программы высадки на Луну и проекты Skylab закончились, краулеры продолжили свою работу. Они доставляли космические шаттлы на свои стартовые площадки в течение трёх десятков лет.
Гусеничные транспортёры ещё послужат НАСА.
В ближайшие годы НАСА ожидает, что эти транспортные средства будут служить и дальше. На них возлагают надежды в реализации программы Artemis. Также данная машина должна будет перевозить ракету Space Launch System (SLS), которая однажды сможет доставить людей на Марс.
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