Российский кассир отбился от вооруженных грабителей шоколадками и жвачкой

Видео с камеры наблюдения супермаркета, попав в сеть, сразу же стало популярным, а его главное действующее лицо многие считают настоящим героем. В коротком ролике видно, как двое грабителей в темной одежде и масках, угрожая ножом, выгоняют из-за стойки кассы сотрудника магазина.

Но тот, не растерявшись, начинает хватать с полок прикассовой зоны упаковки шоколадок, жвачки и кофе и швырять и в нападающих. Не ожидавшие сопротивления грабители тут же покидают поле боя, сообразив, что легкой поживы им не будет. Выручкой магазина злоумышленники завладеть не успели.

Позднее стало известно, что события разворачивались в городе Усть-Куте, а имя героя — Салоххидин Маматкулов. 21-летний парень вовсе не кассир, а подсобный рабочий круглосуточного супермаркета, а за кассой оказался случайно, подменяя отлучившуюся на несколько минут женщину-кассира.В конце ролика видно, как работница идет к кассе из глубины торгового зала, когда бой с налетчиками уже подходит к концу.

Салаххидин Маматкулов

Журналисты издания «КП» встретились с Салоххидином и взяли у парня короткое интервью. Молодой человек рассказал, что не чувствует себя героем, так как на самом деле сначала очень испугался:

«Сначала я и правда дико перепугался, ведь они ворвались неожиданно. Под кассой была тревожная кнопка, я от шока забыл про нее. Но потом понял, что грабители — не отпетые преступники. Примерно моего же возраста, еще и неудачники, которые не могут справиться с кассой. В общем, я решил их прогнать. Схватил первые попавшиеся под руку предметы, и начал забрасывать ими налетчиков. Честно, даже не обратил внимания, чем оборонялся»

Со смехом Маматкулов добавил, что грабители оказались настолько неопытными, что не смогли даже открыть примитивную кубышку с деньгами. О себе отважный работник торговли сообщил, что родом он из Узбекистана и приехал в Иркутскую область на заработки. Благодаря своему поступку он стал не только самым популярным работником своей компании, но и звездой соцсетей. О поступке Маматкулова уже знают на его родине и знакомые звонят и восхищаются его поступком.

Не оставила героя без поощрения и администрация магазина. За проявленную находчивость и отвагу Салоххидина наградили премией размером 10 тысяч рублей и дополнительным выходным днем. После нападения директор супермаркета решил усилить охрану магазина и выдать каждому сотруднику пульт с тревожной кнопкой, который можно носить в кармане.

Что касается грабителей, то их пока еще не задержали. У полиции есть только видео, на котором лица злоумышленников закрыты и описание отважного Маматкулова. Кстати, в супермаркетах США для того, чтобы получить больше информации о грабителях, у входа в магазин размещают линейку и это совсем не бесполезная затея.