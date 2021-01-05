5 проверенных и надежных домашних методов удаления ржавчины

Когда вода попадает на поверхность металлического инструмента и остается там в течение нескольких дней подряд, в результате может начаться процесс окисления, и ваш инструмент заржавеет. Но это не обязательно означает, что инструмент пора отправить на свалку.

При помощи простых домашних средств вы можете почти полностью избавиться от ржавчины. После чего вам потребуется лишь немного смазки и инструмент станет как новый.

Некоторые из этих методов удаления ржавчины могут показаться надуманными, но не бойтесь, дорогие читатели – каждый из способов был протестирован и подтвердил свою эффективность!



Пищевая сода

Уксус

Метод: промойте металлический предмет и вытрите насухо. Посыпьте пищевой содой (она будет прилипать к влажным участкам), не забудьте покрыть все ржавые участки. Оставьте изделие на час или около того, затем протрите металлической мочалкой или металлической щеткой, удаляя ржавчину до металла. При чистке сковороды используйте губку для мытья посуды. Сполосните и вытрите полотенцем.Способ эффективен для небольшой ржавчины на противнях, тонком металле и т.п.Плюсы: простой метод с использованием одного дешевого распространенного средства.Минусы: требуется не меньше часа, прежде чем вы действительно сможете приступить к удалению ржавчины.Ключом к удалению ржавчины является использование металлической мочалки или губки для мытья посуды, поэтому будьте готовы попотеть.Метод: погрузите предмет в уксус и оставьте на ночь. Достаньте предмет и поскребите металлической щеткой или стальной мочалкой. Если ваш инструмент не может быть погружен в уксус целиком, смочите тряпки в уксусе и заверните заржавевшее место.Лучше всего применять этот способ на сильно ржавых предметах, целиком выполненных из стали, которые можно погружать в уксус без риска испортить другие поверхности.Плюсы: Супер-простой метод «положил и забыл». Не потребуется слишком много усилий чтобы удалить ржавчину после того, как вы достанете предмет из емкости с уксусом.Минусы: Изделие нужно замочить на ночь, поэтому для достижения результата требуется время.Кстати, на этом видео вы можете посмотреть, что стало с ржавым инструментом, который случайно забыли в ёмкости с уксусом на 19 месяцев! (видео на английском языке)

Картофелина и жидкость для мытья посуды

Лимонная кислота

Лимон и соль

Метод: звучит безумно, но работает! Разрежьте картофелину пополам и залейте срез средством для мытья посуды. Используйте картофель, как губку для мытья посуды, и наблюдайте, как ржавчина исчезает.Лучше всего применять этот способ на небольших, менее стойких пятнах ржавчины на легкодоступных поверхностях.Плюсы: простой и относительно быстрый способ удаления ржавчины. Отлично работает с кухонной техникой. Используется ингредиенты, которые у вас, скорее всего, уже есть.Минусы: это, наверное, самый грязный метод удаления ржавчины. Обязательно работайте над раковиной или где-нибудь на открытом воздухе.Метод: у вас может не оказаться лимонной кислоты, но её легко найти в большинстве магазинов, в отделе кулинарии. Добавьте в миску несколько стаканов горячей воды и засыпьте 2-3 столовых ложки лимонной кислоты. Погрузите предмет в воду и оставьте на ночь, достаньте утром и сотрите щеткой оставшиеся пятна ржавчины, сполосните и высушите.Лучше всего использовать на сильно заржавевших предметах и инструментах, которые можно погружать в жидкость без нарушения целостности других поверхностей и покрытий (лимонная кислота удаляет краску!).Плюсы: работает отлично! Еще один метод «положил и забыл».Минусы: как мы уже писали, у вас может не оказаться лимонной кислоты под рукой, но её легко купить в ближайшем магазине.Метод: обильно посыпьте заржавевшее место слоем соли, разрежьте лимон (или лайм) пополам и выдавите сок поверх соли. Дайте смеси постоять, затем сотрите ржавчину. Если ржавчина осталась, повторите процедуру и дайте соли и соку постоять еще час или два, пока ржавчина полностью не исчезнет. Смойте, затем высушите.Плюсы: минимально абразивный процесс, используются ингредиенты, которые у вас, скорее всего, уже есть дома.Минусы: если вы очищаете кухонный нож от ржавчины, этот процесс может быть непростым, можно порезаться. Обязательно надевайте защитные перчатки или работайте на ровной поверхности, чтобы снизить риск несчастных случаев.