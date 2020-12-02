Продукты, которые не дружат с микроволновкой

Микроволновка — это замечательный прибор, который позволяет нам сэкономить бесценное время. В ней продукты разогреваются быстрее, чем на плите или в духовке, да и следить за процессом не надо. Просто выбрал режим, выставил время — и можно предвкушать будущую трапезу. Но не все блюда дружат с микроволновкой. Часть из них может испортиться во время приготовления, в других же появляются вредные для здоровья вещества.

Мы составили список продуктов, для которых микроволновка — это настоящий враг. А в качестве бонуса предложим список из маленьких кухонных хитростей, где эта бытовая техника незаменима.



Мясо, рыба и птица

Некоторые овощи, фрукты и грибы

Пицца, китайские блюда и рис

Жидкости, масла и густые супы

Бонус: волшебная микроволновка

Если приготовленное мясо хранилось неправильно, то уже через 2 часа в нем могут появиться опасные бактерии, такие как сальмонеллы. При неправильном режиме в микроволновой печи эти организмы не погибают.Кроме того, некоторые мясные продукты содержат консерванты. Под воздействием электромагнитного излучения они трансформируются в опасные химические соединения, такие как окисленный липопротеин.Хрустящая корочка жареного цыпленка в микроволновке превращается во влажную и неприятную пленку, а само мясо прогревается неравномерно.Любой, кто хоть раз пробовал разогреть рыбное блюдо в микроволновке, знает, что это незабываемое удовольствие.Во-первых, вся квартира наполняется «фантастическим» запахом. Во-вторых, рыба превращается в нечто несъедобное. Если разогревать того же лосося в микроволновой печи, то еда потеряет всю влагу, станет сухой и твердой.В микроволновке брокколи теряет большую часть своих полезных свойств. Лучше всего готовить ее на пару. Так сохранятся вкусовые качества продукта, большинство витаминов и микроэлементов.Зелень (например листья свеклы) обладает определенными свойствами и при обработке в микроволновой печи может загореться. В результате вместо аппетитной трапезы на столе окажется подгоревшая еда, да и бытовая техника будет испорчена.Электромагнитное излучение провоцирует появление вредных нитрозаминов в шпинате и свекле. Эти вещества могут быть канцерогенными.Капсаицин, который содержится в перцах чили и придает им такую жгучую остроту, во время обработки перчиков в печи начинает испаряться. Как только дверца будет открыта, помещения наполнят клубы едкого дыма.Свежий виноград и крыжовник в микроволновке превращаются в кусочки плазмы. Живописный, но довольно рискованный эксперимент.Приготовленные грибы лучше вообще не разогревать. Это касается любых способов разогрева, в том числе и в микроволновке. Грибы любят не только люди, но и всевозможные микроорганизмы. При комнатной температуре они атакуют блюдо с невероятной скоростью. Испорченные грибы в лучшем случае приведут к расстройству желудка, в худшем — к тяжелому отравлению.Сложно представить более неаппетитное блюдо, чем пицца из микроволновки. Хрустящая корочка превращается в нечто сырое и липкое, а сыр обретает крепость бетона и текстуру резины. Ничего вредного в этой еде нет, но и радости от ее поглощения не будет. Лучше разогреть блюдо на раскаленной сковороде или в духовке при высокой температуре.Нельзя отправлять пищу в печь в тех контейнерах, в которых она была доставлена. В картонные коробки часто вставляют металлические элементы, которые на первый взгляд незаметны. Зато они могут устроить дома настоящий пожар.Блюда китайской кухни сохраняют свой вкус и прелесть и в холодном виде. При желании их можно разогреть, но только не в микроволновке. Проблема заключается в самих ингредиентах. Микроволновая печь превращает эту вкусную еду в нечто склизкое, мокрое и малоаппетитное.Рис из микроволновки — это всегда непредсказуемый результат. Если рис долго хранился при комнатной температуре или провел в холоде больше суток, лучше его сразу выкинуть. В рисовых зернах живет бактерия Bacillus cereus, которая может сохраниться в пище и после первого приготовления. Микроволновая печь не создает достаточной температуры для уничтожения этих патогенных организмов, что может привести к серьезному отравлению. Это же относится ко многим продуктам, которые содержат крахмал.Водянистый суп можно подогреть в СВЧ-печи безо всяких сложностей. Другое дело — густой суп-пюре. Через какое-то время блюдо начнет взрываться фейерверками капель и безнадежно заляпает весь агрегат. Это происходит, потому что жидкость в тарелке нагревается неравномерно. Чтобы избежать подобного эффекта, нужно раз в минуту помешивать варево. И положить в тарелку деревянную ложечку или палочку.Микроволновая печь напрочь разрушает вкус кофе. Никаких вредных веществ в напитке не образуется, но наслаждаться им сможет только тот, кто любит горькое и кислое. Если уж хочется домучить кружку любимого холодного напитка, стоит добавить в нее льда.Смеси, детское питание или грудное молоко в микроволновке нагреваются неравномерно. Поэтому в жидкости могут появиться горячие пузырьки, которые обожгут язык, рот или горло малыша.Простая вода в чашке тоже может преподнести сюрприз. В микроволновой печи температура жидкости поднимается до 100 °C, при этом пузырьки, которые сопровождают кипение, не всегда появляются на поверхности. Если опустить в такую воду пакетик с чаем или ложку, то жидкость моментально закипит, и кружка может взорваться.Различные масла, такие как оливковое, виноградное, рапсовое или кунжутное, — это не жидкости, а жиры. Поэтому масло в микроволновой печи просто не нагреется до необходимой температуры.Изучив весь список продуктов, которые в микроволновке разогревать не следует, не надо срочно избавляться от этой бытовой техники. Микроволновая печь — прибор полезный, и его можно использовать для совершенно неожиданных целей.Быстро очищаем чеснок. Для того чтобы не мучиться, снимая кожуру с долек, надо лишь положить чеснок в микроволновку на 15 секунд.Готовим свежевыжатый сок. Если положить апельсины или лимоны на 10 секунд в микроволновку, то выжимать сок из них будет значительно проще. Излучение разрушает внутренние мембраны в цитрусовых.Обжариваем семечки и орехи. Насыпаем эти продукты в керамическую емкость, подходящую для использования в микроволновке, наливаем капельку масла и ставим в печь. Готовить семечки и орехи надо минут 5, делая перерывы каждые 60 секунд, чтобы перемешать смесь.Размягчаем коричневый сахар. Если тростниковый сахар превратился в огромную твердокаменную глыбу, которую невозможно расколоть, надо подержать его в микроволновке 25 секунд, завернув предварительно во влажное бумажное полотенце.Растапливаем засахарившийся мед. Если этот деликатес застоялся на полке и больше напоминает масло с крупинками сахара, а не тягучую сладость, надо отправить его в микроволновку. Мед нельзя разогревать в пластиковом контейнере. Каждые 30 секунд продукт необходимо помешивать, пока он не восстановит свою текстуру.Очищаем овощи. Иногда кабачки или корнеплоды сложно очистить от твердой кожуры. Чтобы работа пошла быстрее, достаточно оставить овощи на 2–3 минуты в микроволновке, выставив самую малую мощность. После этого кожура будет отделяться значительно проще.Режем лук. Чтобы избежать лишних слез, достаточно подержать лук всего лишь 30 секунд в микроволновке. Это разрушит ферменты, отвечающие за выделение едкого газа, который и раздражает глаза.Взбиваем молоко в пену. Капучино можно приготовить и без дорогой кофемашины. Для этого молоко нужно налить в стеклянную или керамическую банку с закрывающейся крышкой (наполнив сосуд наполовину) и сильно взболтать. Хватит 30 или 60 секунд, чтобы оно превратилось в пену. Потом сосуд помещается в микроволновку еще на 30 секунд, где пенка поднимается. Остается лишь добавить ее в кофе — и капучино готов.Замачиваем бобы или фасоль. Если вы забыли замочить бобовые на ночь, не беда. Засыпьте их в керамическую миску и залейте водой в соотношении 1 к 3 (на стакан фасоли нужно взять 3 стакана воды). Теперь поместите емкость в микроволновку и оставьте на 12–15 минут, пока жидкость не закипит. Дайте бобовым постоять примерно час при комнатной температуре, слейте воду и промойте массу холодной водой.Специалисты рекомендуют разогревать любое блюдо только один раз. Чем дольше еда хранится, тем выше риск появления вредных микроорганизмов и бактерий. При правильном приготовлении пища не нанесет никакого вреда здоровью. Но нужно купить кухонный термометр, дабы замерять температуру блюда после тепловой обработки. А также тщательно размешивать еду, чтобы не осталось островков с холодными ингредиентами — именно они могут стать рассадником заразы. Чем чаще вы разогреваете блюда, тем они менее вкусны: овощи превращаются в кашу, а мясо становится резиновым.А вы бы добавили что-нибудь в первый или второй список, исходя из личного опыта?