Древнее музыкальное чудо: Горловое пение от шаманских камланий до современной сцены

Современные исполнители горлового пения

Искусством горлового пения владеют и женщины

Фестиваль «Хоомей в Центре Азии», проводимый ежегодно в Кызыле, собирает несколько сотен исполнителей со всего мира: из США, Китая, Вьетнама, Канады, Норвегии, Великобритании, Японии, Испании, Италии, Финляндии и Турции