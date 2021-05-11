Древнее музыкальное чудо: Горловое пение от шаманских камланий до современной сцены

Людям, незнакомым с этим видом искусства, может показаться, что звуки, которые они слышат, на самом деле издает музыкальный инструмент. Сложно представить, что человеческие связки способны на такое, особенно, когда мастера горлового пения делают практически невозможное – начинают петь двумя голосами сразу. Некоторые виды такой своеобразной музыки даже не поддаются нотной записи. Исследователи считают, что народы Сибири и Центральной Азии, владеющие этим искусством, являются хранителями древнейшего способа звукоизвлечения, утраченного в других странах.
Слушая горловое пение, можно уловить множество звуков: журчание воды, эхо, камнепад в горах, свист ветра, голоса птиц и животных. Основой этого древнейшего искусства служило звукоподражание природе. Можно говорить, что это – сама основа музыки, ее исторические корни. Древние охотники приманивали так добычу, скотоводы-кочевники управляли с помощью голоса домашними животными, служители древнейших религиозных культов общались гортанными звуками с богами, ведь простой человеческий голос не подходил для таких необычных целей.
До сих пор многие, вполне современные люди, никогда раньше не слышавшие горлового пения, отмечают необычное воздействие, которое оно оказывает. Чаще всего эффект от этой музыки описывают как умиротворяющий и успокаивающий. Поэтому горловое пение и сегодня является важной частью шаманских камланий и даже исполняется в буддистских богослужениях при чтении молитв. Однако на Алтае и в Туве его считают высоким искусством, и оно активно развивается. Современные исполнители пользуются огромной популярностью и собирают на концертах множество зрителей.
Современные исполнители горлового пения
Удивительной особенностью горлового способа является возможность петь на два голоса сразу. Это практически невозможно при обычном звукоизвлечении, поэтому иногда вызывает у неподготовленных зрителей реакцию, вплоть до парадоксальной – например, иностранные специалисты, изучавшие тувинских певцов, сначала пытались найти в горле музыканта спрятанную свистульку. Впервые в России двухголосное соло башкир изучал и описывал Владимир Даль:
«Это в самом деле вещь замечательная: набирая в легкие как можно больше воздуха, певчий этот гонит усильно, не переводя духа, воздух сквозь дыхательное горло и скважину его, или горловинку, и вы слышите чистый, ясный, звонкий свист с трелями и перекатами, как от стеклянного колокольчика, только гораздо протяжнее. Это не что иное, как свист дыхательным горлом — явление физиологически замечательное, тем более что грудной голос вторит этому свисту в то же время глухим, но довольно внятным однообразным басом»
Искусством горлового пения владеют и женщины
Существует теория, что горловым пением, в разных вариантах, владели в древности многие народы, но большинство потом утратили это умение. Подтверждение тому ученые находят по всему миру. Подобное звукоизвлечение можно найти в народном пении людей, очень далеких от Сибири и Азии: некоторых африканских племен и даже в Европе – на Сардинии и в Ирландии. Необычное пение тирольцев – йодли, тоже является «дальним родственником» гортанной музыки. Хотя неправильно было бы говорить, что сегодня горловое пение – это полузабытое искусство, известное единицам. Оно широко распространено у народов, проживающих на огромной территории от Алтая до Чукотки: хакасов, алтайцев, бурят, тувинцев, якутов, чукчей, эвенов, эвенков, нганасан, коряков, ненцев, ительменов и других.
В европейской части России его можно услышать у башкир и калмыков. Кроме того, хранят эти умения тибетцы и некоторые племена североамериканских индейцев. Популярно оно и в отдельных странах Азии, например, в Монголии. В Туве, которая признана мировой столицей горлового пения, этому искусству учат с детства - дома и в детских музыкальных школах. В столице республики, Кызыле, работает Международный научный центр «Хоомей», проводятся многочисленные конкурсы горлового пения.
Фестиваль «Хоомей в Центре Азии», проводимый ежегодно в Кызыле, собирает несколько сотен исполнителей со всего мира: из США, Китая, Вьетнама, Канады, Норвегии, Великобритании, Японии, Испании, Италии, Финляндии и Турции
В горловом пении выделяют огромное множество стилей и подстилей. У каждого народа он свой, а в Туве только основных – четыре. Для исполнителей и любителей этой музыки разница между чукотским похрипом, алтайским каем, тувинским хоомеем, башкирским узляу и якутским кылысахом такая же, как между музыкой в стиле тяжелый рок и классической оперой. Горловое пение исполняется со словами или только как звукоподражание, некоторые песни хранятся тысячелетиями, а некоторые являются импровизациями. Большинство из них имеют вполне определенную мелодию, но отдельные даже не поддаются записи в виде нот. Это живое и активно развивающееся искусство несет в себе удивительные энергетический заряд, и то, что народы нашей страны сохранили его для потомков, сравнимо по значимости с сохранением знаменитых памятников архитектуры или живописи.
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