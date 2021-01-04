Отказали тормоза: как правильно повести себя в ситуации, чтобы миновать беду

Отказ тормозов - серьезная проблема. |Фото: fotostrana.ru.

Самое главное - не паниковать. |Фото: bombshell.today.

Еще один повод своевременно проходить ТО. |Фото: family-auto.ru.

В самом крайне случае тормозим об окружение. |Фото: drive2.com.

Не забываем про аварийную сигнализацию. |Фото: ok.ru.