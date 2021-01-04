Отказали тормоза: как правильно повести себя в ситуации, чтобы миновать беду

Отказ тормозной системы автомобиля – это одна из тех ситуаций, что может смело проходить через категорию «хуже уже и не придумаешь». От подобного стечения обстоятельств в своей жизни не застрахован ни один автомобиль. Данная ситуация ставит под угрозу не только его самого, но и людей вокруг, а также пассажиров, которые скорее всего приходятся автомобилисту близкими и дорогими людьми. Как же правильно повести себя в такой ситуации, чтобы беда миновала всех стороной?
Отказ тормозов - серьезная проблема. |Фото: fotostrana.ru.
Первое, что нужно сделать в такой ситуации – предупредить всех вокруг. Пешеходов и автомобилистов вокруг необходимо информировать о появлении проблем при помощи звуковых и световых сигналов, в том числе аварийной сигнализации и дальнего света. Словесно проинформировать об отказе тормозов следует всех, кто находится в салоне. Пассажиры должны тут же пристегнуться (если вдруг, по какой-то причине они не сделали этого еще до начала движения автомобиля!). А дальше начинаются варианты, использовать которые следует в зависимости от конкретной ситуации на дороге.
Самое главное - не паниковать. |Фото: bombshell.today.
Если позволяет время и дорога, то необходимо просто постепенно сбрасывать скорость за счет совершения плавных маневров и постепенного снижения передач в порядке очереди. При этом важно не забывать выжимать педаль сцепления. Параллельно с совершением всех указанных действий стоит попытаться постоянно нажимать и отпускать педаль тормоза. Если получится, то тормозную систему удастся «прокачать» и она заработает вновь. Само собой, случится это только если поломка не слишком серьезная. Для ускорения торможения автомобиля можно съезжать на обочину. В торможении помогут плавные повороты и перестроения между потоками.
Еще один повод своевременно проходить ТО. |Фото: family-auto.ru.
Само собой бывают ситуации, когда столь деликатные методы сброса скорости как те, что описаны выше, не применимы. Дорога и обстоятельства могут просто не оставить времени и места для маневра. А значит придется использовать принцип нанесения минимального ущерба себе и окружающим. Самое главное – сохранение человеческих жизней. В критической ситуации не стоит думать о сохранности имущества. Любой экономический ущерб не стоит рядом с гибелью человека.
В самом крайне случае тормозим об окружение. |Фото: drive2.com.
Первый радикальный способ торможения – использование ручника. Однако, следует помнить, что в случае угрозы блокировки колес его необходимо сразу же опустить. Также необходимо использовать стояночный тормоз максимально плавно, в противном случае автомобиль занесет и даже может перевернуть. Второй способ радикального торможения используется только в самой сложной ситуации, когда продолжение движения тождественно гибели людей. Это контактное торможение. Иными словами, нужно спровоцировать удар машины о посторонний предмет или вылет ее в кювет таким образом, чтобы ДТП причинило минимальный ущерб. Впрочем, контактное торможение вовсе необязательно превращается в чудовищную аварию. Сбросить скорость можно даже тюкнувшись в бордюр.
А самое главное: регулярное техническое обслуживание позволяет избежать большого количества неожиданных поломок и ненужных неприятностей.
Не забываем про аварийную сигнализацию. |Фото: ok.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии