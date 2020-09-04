Иногда дизайн упаковки может сказать больше, чем сам продукт. В этой подборке мы покажем самые лучшие и креативные упаковки.
Чайные пакетики в форме золотой рыбки.
Сыр пармезан в форме карандаша. Чтобы натереть такой сыр, нужна обычная канцелярская точилка.
Жевательная резинка Trident.
Чайный пакетик с ярлычком в форме бабочки.
Сахар – паззл.
Куриные яйца.
8. Медовые подушечки.
Хлебный пакет – гном.
Корм для собак.
Печенье из духовки
Кровь винограда.
Булочки с высоким содержанием белка. Хотите такой же пресс?
Туалетная бумага – фрукты.
Пивное оригами. Главное успеть собрать трезвым.
Наушники.
Печенье.
Спагетти – небоскреб.
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Самая креативная упаковка
Иногда дизайн упаковки может сказать больше, чем сам продукт. В этой подборке мы покажем самые лучшие и креативные упаковки.
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