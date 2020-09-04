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Самая креативная упаковка

Иногда дизайн упаковки может сказать больше, чем сам продукт. В этой подборке мы покажем самые лучшие и креативные упаковки.

Самая креативная упаковка

Чайные пакетики в форме золотой рыбки.

Самая креативная упаковка

Сыр пармезан в форме карандаша. Чтобы натереть такой сыр, нужна обычная канцелярская точилка.

Самая креативная упаковка

Жевательная резинка Trident.

Самая креативная упаковка

Чайный пакетик с ярлычком в форме бабочки.

Самая креативная упаковка

Сахар – паззл.

Самая креативная упаковка

Куриные яйца.

Самая креативная упаковка

8. Медовые подушечки.

Самая креативная упаковка

Хлебный пакет – гном.

Самая креативная упаковка

Корм для собак.

Самая креативная упаковка

Печенье из духовки

Самая креативная упаковка

Кровь винограда.

Самая креативная упаковка

Булочки с высоким содержанием белка. Хотите такой же пресс?

Самая креативная упаковка

Туалетная бумага – фрукты.

Самая креативная упаковка

Пивное оригами. Главное успеть собрать трезвым.

Самая креативная упаковка

Наушники.

Самая креативная упаковка

Печенье.

Самая креативная упаковка

Спагетти – небоскреб.

Самая креативная упаковка

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