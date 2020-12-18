 18 идей для Нового года

Как создать атмосферу праздника в доме с помощью простых деталей.





1. Мини-«елки»

2. Композиция из свечей







3. Для елочных шаров

4. Подарочные ярлыки

5. Украшение для окна

6. Мягкие елочные игрушки

7. Конфеты из марципана

8. Корзина с угощением

9. Новогодний аромат

10. Крампоны для бокалов

11. Звезда на елку из шишек

12. Имбирное печенье







13. Бижутерия вместо елочных игрушек

14. Кипарис вместо елки

15. Кольца для салфеток

16. Бабочки на шторах

17. Праздничная сервировка

18. Цветы на Новый год

19. Гирлянда из конфет

Превратите один из уголков своей комнаты в настоящий хвойный лес. Еловые, сосновые или кедровые шишки поместите в серебряные стаканы, мисочки из нержавейки или подсвечники. Украсьте каждую «елочку» пятиконечной звездой, вырезанной из блестящего картона.Чтобы вам не пришлось следить за тем, куда накапал воск и когда догорят свечи, поставьте их на отдельную посуду. Прекрасно подойдет многоярусная конфетница — в нее можно поместить несколько свечек. Очень романтично и безопасно.Чтобы елочные игрушки не разбились, их можно хранить в упаковке из-под яиц. Такая удобная тара есть у каждого под рукой, а кроме того, она экономит место в шкафу. Для большей сохранности заверните каждый шарик в мягкую бумагу или обычную салфетку.Чтобы ваши близкие сразу нашли под елкой свой подарок, прикрепите к коробке ярлычок с именем. Его можно изготовить из плотного цветного картона или старых рождественских открыток. Вырежите понравившуюся вам форму, проделайте дыроколом отверстие и проденьте в него симпатичную яркую веревочку или ленту. Для малышей, которые еще не научились читать, приклейте маленькое фото к плотной цветной бумаге.Необязательно увешивать новогоднюю елку всеми имеющимися в доме украшениями. Из лишних бус сделайте нарядную гирлянду для окна. Возьмите обычные булавки, нанижите на них бусинки и воткните в шишку с обеих сторон. Привяжите шишку к гирлянде.Небольшие украшения из войлока будут смотреться на елке просто очаровательно. Вырежите выкройку понравившейся формы, пришейте бусины или бисер к ткани и обметочным швом обработайте края.Угостите своих близких или гостей самодельными конфетами из марципана. Скатайте из теста небольшие шарики и обваляйте их в сахарной пудре. Поместите в небольшие стаканчики и поставьте на стол.Такая плетеная корзина со всевозможными угощениями подойдет для праздничного фуршета. На дно положите лист пергамента или бумагу для выпечки, края корзины украсьте еловыми шишками, а внутри разложите закуски и фрукты.Вам понадобятся свежие апельсины, лимоны и лаймы. Карандашом разметьте на фруктах места для звездочек. Канцелярским ножом срежьте кожицу в отмеченных местах в форме буквы X, а затем перечеркните ее в центре, чтобы получилась 8-конечная звезда. В центр звездочки воткните ветку гвоздики. Уложите фрукты в вазу и украсьте палочками корицы и хвойными ветками. Такая композиция останется свежей в течение трех дней.Чтобы развеселившиеся гости не перепутали бокалы во время праздничного застолья, украсьте их маленькими крампонами разной формы, они легко крепятся к стенкам бокала.Чтобы изготовить такую звезду, вам понадобится кусок пенопласта круглой формы. К деревянным палочкам (можно использовать шпажки) приклейте шишки разной формы и воткните их в основу из пенопласта.Чтобы порадовать своих малышей, испеките домашнее печенье в форме забавных зверушек, проделайте в нем дырочку и повесьте на елку. Дети очень любят отыскивать на елке съедобные украшения.Симпатичная сережка, у которой уже давно потерялась пара, прекрасно заменит дорогое елочное украшение. А вместо игрушек для маленькой декоративной елочки подойдут крупные клипсы.Если в вашей квартире совсем мало места, это не повод отказываться от живой елки. Небольшая елочка — коника или кипарисовик — уместится даже на столе. Купите сразу несколько растений и расставьте их на свободных поверхностях. Выглядит очень торжественно!Формочки для приготовления домашнего печенья наверняка найдутся у каждой хозяйки. Скрутите салфетку трубочкой, проденьте ее в форму и положите на тарелку. Даже если у вас нет дорогого фарфорового сервиза, новогодний стол будет смотреться очень стильно и празднично.Даже такая маленькая деталь, как эта бабочка, прикрепленная булавкой к подхвату шторы, поможет создать неповторимое ощущение праздника в вашем доме.Иногда хочется отступить от правил и сервировать стол необычным образом. Мы предлагаем очень простой способ. Украсьте приборы элегантным бантом из шелка или органзы. После того как праздник закончится, вы можете сохранить ленточки и использовать их в следующий раз.Живые цветы в нарядном кашпо создадут праздничное настроение в спальне или гостиной. Возьмите коробку из-под обуви и задрапируйте золотой тканью, закрепив ее булавками. Оберните нарядной лентой. Внутрь вставьте целлофановый пакет и поместите в него оазис для живых цветов. В нем букет простоит дольше.Чтобы смастерить такую гирлянду, купите конфеты в ярких блестящих обертках и скрепите края фантиков между собой обычным канцелярским степлером.