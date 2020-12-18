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18 идей для Нового года

Как создать атмосферу праздника в доме с помощью простых деталей.
18 идей для Нового года

1. Мини-«елки»


18 идей для Нового года
Превратите один из уголков своей комнаты в настоящий хвойный лес. Еловые, сосновые или кедровые шишки поместите в серебряные стаканы, мисочки из нержавейки или подсвечники. Украсьте каждую «елочку» пятиконечной звездой, вырезанной из блестящего картона.

2. Композиция из свечей


 18 идей для Нового года


Чтобы вам не пришлось следить за тем, куда накапал воск и когда догорят свечи, поставьте их на отдельную посуду. Прекрасно подойдет многоярусная конфетница — в нее можно поместить несколько свечек. Очень романтично и безопасно.

3. Для елочных шаров


18 идей для Нового года
Чтобы елочные игрушки не разбились, их можно хранить в упаковке из-под яиц. Такая удобная тара есть у каждого под рукой, а кроме того, она экономит место в шкафу. Для большей сохранности заверните каждый шарик в мягкую бумагу или обычную салфетку.

4. Подарочные ярлыки


 18 идей для Нового года

Чтобы ваши близкие сразу нашли под елкой свой подарок, прикрепите к коробке ярлычок с именем. Его можно изготовить из плотного цветного картона или старых рождественских открыток. Вырежите понравившуюся вам форму, проделайте дыроколом отверстие и проденьте в него симпатичную яркую веревочку или ленту. Для малышей, которые еще не научились читать, приклейте маленькое фото к плотной цветной бумаге.

5. Украшение для окна


18 идей для Нового года
Необязательно увешивать новогоднюю елку всеми имеющимися в доме украшениями. Из лишних бус сделайте нарядную гирлянду для окна. Возьмите обычные булавки, нанижите на них бусинки и воткните в шишку с обеих сторон. Привяжите шишку к гирлянде.

6. Мягкие елочные игрушки


18 идей для Нового года

Небольшие украшения из войлока будут смотреться на елке просто очаровательно. Вырежите выкройку понравившейся формы, пришейте бусины или бисер к ткани и обметочным швом обработайте края. 

7. Конфеты из марципана 


18 идей для Нового года
Угостите своих близких или гостей самодельными конфетами из марципана. Скатайте из теста небольшие шарики и обваляйте их в сахарной пудре. Поместите в небольшие стаканчики и поставьте на стол.

8. Корзина с угощением


18 идей для Нового года

Такая плетеная корзина со всевозможными угощениями подойдет для праздничного фуршета. На дно положите лист пергамента или бумагу для выпечки, края корзины украсьте еловыми шишками, а внутри разложите закуски и фрукты.

9. Новогодний аромат


18 идей для Нового года
Вам понадобятся свежие апельсины, лимоны и лаймы. Карандашом разметьте на фруктах места для звездочек. Канцелярским ножом срежьте кожицу в отмеченных местах в форме буквы X, а затем перечеркните ее в центре, чтобы получилась 8-конечная звезда. В центр звездочки воткните ветку гвоздики. Уложите фрукты в вазу и украсьте палочками корицы и хвойными ветками. Такая композиция останется свежей в течение трех дней.

10. Крампоны для бокалов


 18 идей для Нового года

Чтобы развеселившиеся гости не перепутали бокалы во время праздничного застолья, украсьте их маленькими крампонами разной формы, они легко крепятся к стенкам бокала. 

11. Звезда на елку из шишек


18 идей для Нового года
Чтобы изготовить такую звезду, вам понадобится кусок пенопласта круглой формы. К деревянным палочкам (можно использовать шпажки) приклейте шишки разной формы и воткните их в основу из пенопласта.

12. Имбирное  печенье


 18 идей для Нового года


Чтобы порадовать своих малышей, испеките домашнее печенье в форме забавных зверушек, проделайте в нем дырочку и повесьте на елку. Дети очень любят отыскивать на елке съедобные украшения.

13. Бижутерия вместо елочных игрушек 


18 идей для Нового года
Симпатичная сережка, у которой уже давно потерялась пара, прекрасно заменит дорогое елочное украшение. А вместо игрушек для маленькой декоративной елочки подойдут крупные клипсы.

14. Кипарис вместо елки


 
18 идей для Нового года

Если в вашей квартире совсем мало места, это не повод отказываться от живой елки. Небольшая елочка — коника или кипарисовик — уместится даже на столе. Купите сразу несколько растений и расставьте их на свободных поверхностях. Выглядит очень торжественно!

15. Кольца для салфеток


18 идей для Нового года
Формочки для приготовления домашнего печенья наверняка найдутся у каждой хозяйки. Скрутите салфетку трубочкой, проденьте ее в форму и положите на тарелку. Даже если у вас нет дорогого фарфорового сервиза, новогодний стол будет смотреться очень стильно и празднично.

16. Бабочки на шторах


 18 идей для Нового года

Даже такая маленькая деталь, как эта бабочка, прикрепленная булавкой к подхвату шторы, поможет создать неповторимое ощущение праздника в вашем доме.

17. Праздничная сервировка


 18 идей для Нового года
Иногда хочется отступить от правил и сервировать стол необычным образом. Мы предлагаем очень простой способ. Украсьте приборы элегантным бантом из шелка или органзы. После того как праздник закончится, вы можете сохранить ленточки и использовать их в следующий раз.

18. Цветы на Новый год


18 идей для Нового года
Живые цветы в нарядном кашпо создадут праздничное настроение в спальне или гостиной. Возьмите коробку из-под обуви и задрапируйте золотой тканью, закрепив ее булавками. Оберните нарядной лентой. Внутрь вставьте целлофановый пакет и поместите в него оазис для живых цветов. В нем букет простоит дольше.

19. Гирлянда из конфет


18 идей для Нового года
Чтобы смастерить такую гирлянду, купите конфеты в ярких блестящих обертках и скрепите края фантиков между собой обычным канцелярским степлером.
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