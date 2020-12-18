 18 идей для Нового года

Как создать атмосферу праздника в доме с помощью простых деталей.
1. Мини-«елки»
Превратите один из уголков своей комнаты в настоящий хвойный лес. Еловые, сосновые или кедровые шишки поместите в серебряные стаканы, мисочки из нержавейки или подсвечники. Украсьте каждую «елочку» пятиконечной звездой, вырезанной из блестящего картона.
2. Композиция из свечей
Чтобы вам не пришлось следить за тем, куда накапал воск и когда догорят свечи, поставьте их на отдельную посуду. Прекрасно подойдет многоярусная конфетница — в нее можно поместить несколько свечек. Очень романтично и безопасно.
3. Для елочных шаров
Чтобы елочные игрушки не разбились, их можно хранить в упаковке из-под яиц. Такая удобная тара есть у каждого под рукой, а кроме того, она экономит место в шкафу. Для большей сохранности заверните каждый шарик в мягкую бумагу или обычную салфетку.
4. Подарочные ярлыки
Чтобы ваши близкие сразу нашли под елкой свой подарок, прикрепите к коробке ярлычок с именем. Его можно изготовить из плотного цветного картона или старых рождественских открыток. Вырежите понравившуюся вам форму, проделайте дыроколом отверстие и проденьте в него симпатичную яркую веревочку или ленту. Для малышей, которые еще не научились читать, приклейте маленькое фото к плотной цветной бумаге.
5. Украшение для окна
Необязательно увешивать новогоднюю елку всеми имеющимися в доме украшениями. Из лишних бус сделайте нарядную гирлянду для окна. Возьмите обычные булавки, нанижите на них бусинки и воткните в шишку с обеих сторон. Привяжите шишку к гирлянде.
6. Мягкие елочные игрушки
Небольшие украшения из войлока будут смотреться на елке просто очаровательно. Вырежите выкройку понравившейся формы, пришейте бусины или бисер к ткани и обметочным швом обработайте края.
7. Конфеты из марципана
Угостите своих близких или гостей самодельными конфетами из марципана. Скатайте из теста небольшие шарики и обваляйте их в сахарной пудре. Поместите в небольшие стаканчики и поставьте на стол.
8. Корзина с угощением
Такая плетеная корзина со всевозможными угощениями подойдет для праздничного фуршета. На дно положите лист пергамента или бумагу для выпечки, края корзины украсьте еловыми шишками, а внутри разложите закуски и фрукты.
9. Новогодний аромат
Вам понадобятся свежие апельсины, лимоны и лаймы. Карандашом разметьте на фруктах места для звездочек. Канцелярским ножом срежьте кожицу в отмеченных местах в форме буквы X, а затем перечеркните ее в центре, чтобы получилась 8-конечная звезда. В центр звездочки воткните ветку гвоздики. Уложите фрукты в вазу и украсьте палочками корицы и хвойными ветками. Такая композиция останется свежей в течение трех дней.
10. Крампоны для бокалов
Чтобы развеселившиеся гости не перепутали бокалы во время праздничного застолья, украсьте их маленькими крампонами разной формы, они легко крепятся к стенкам бокала.
11. Звезда на елку из шишек
Чтобы изготовить такую звезду, вам понадобится кусок пенопласта круглой формы. К деревянным палочкам (можно использовать шпажки) приклейте шишки разной формы и воткните их в основу из пенопласта.
12. Имбирное печенье
Чтобы порадовать своих малышей, испеките домашнее печенье в форме забавных зверушек, проделайте в нем дырочку и повесьте на елку. Дети очень любят отыскивать на елке съедобные украшения.
13. Бижутерия вместо елочных игрушек
Симпатичная сережка, у которой уже давно потерялась пара, прекрасно заменит дорогое елочное украшение. А вместо игрушек для маленькой декоративной елочки подойдут крупные клипсы.
14. Кипарис вместо елки
Если в вашей квартире совсем мало места, это не повод отказываться от живой елки. Небольшая елочка — коника или кипарисовик — уместится даже на столе. Купите сразу несколько растений и расставьте их на свободных поверхностях. Выглядит очень торжественно!
15. Кольца для салфеток
Формочки для приготовления домашнего печенья наверняка найдутся у каждой хозяйки. Скрутите салфетку трубочкой, проденьте ее в форму и положите на тарелку. Даже если у вас нет дорогого фарфорового сервиза, новогодний стол будет смотреться очень стильно и празднично.
16. Бабочки на шторах
Даже такая маленькая деталь, как эта бабочка, прикрепленная булавкой к подхвату шторы, поможет создать неповторимое ощущение праздника в вашем доме.
17. Праздничная сервировка
Иногда хочется отступить от правил и сервировать стол необычным образом. Мы предлагаем очень простой способ. Украсьте приборы элегантным бантом из шелка или органзы. После того как праздник закончится, вы можете сохранить ленточки и использовать их в следующий раз.
18. Цветы на Новый год
Живые цветы в нарядном кашпо создадут праздничное настроение в спальне или гостиной. Возьмите коробку из-под обуви и задрапируйте золотой тканью, закрепив ее булавками. Оберните нарядной лентой. Внутрь вставьте целлофановый пакет и поместите в него оазис для живых цветов. В нем букет простоит дольше.
19. Гирлянда из конфет
Чтобы смастерить такую гирлянду, купите конфеты в ярких блестящих обертках и скрепите края фантиков между собой обычным канцелярским степлером.
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