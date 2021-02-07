Как добиться стопроцентной всхожести семян

Стопроцентная всхожесть семян – правда или миф? Многие огородники больше склоняются ко второму варианту. Но на самом деле всхожесть легко повысить, нужно только знать «секретный» способ…





В поисках таких способов мы просмотрели множество дачных форумов. Оказалось, что своими секретными методами повышения всхожести опытные огородники не очень любят делиться, но кое-что все-таки готовы посоветовать своим менее удачливым товарищам. Скорее всего, тут дело не в том, что жалко рассказывать об успехе, а есть опасения, что в других условиях он может не повториться. Наверно, поэтому у каждого дачника есть свой проверенный метод, которому он старается не изменять из года в год.

Ознакомьтесь с этими способами, может, вас что-то заинтересует. А в конце мы подготовили небольшой бонус!



Как подготовить семена к посеву, чтобы получить стопроцентную всхожесть

Замачивание семян для повышения всхожести

Проращивание семян для повышения всхожести

Сеем семена так, чтобы они все взошли

Что делать после посева, чтобы семена дружно взошли

Предпосевная подготовка семян – залог здоровья будущих сеянцев. Посевной материал сортируют, обеззараживают, закаливают, обогащают питательными микроэлементами. И здесь открывается широкий простор для деятельности. Берите на заметку!Одним из популярных средств для замачивания семян с целью повышения их всхожести стало использование сока алоэ.Только применяют его по-разному. Вот каким способом делится форумчанка Гала28.«Я не проращивала, а замачивала в соке алоэ семена перца. Причем в аптечном растворе из ампулы. Замачивала старые семена. Уж не помню, сколько держала семена (на увлажненном соком алоэ ватном диске в чашке Петри). Кажется, 12 часов. Это было года два назад. Всхожесть после этого была хорошая, взошли намного быстрее, чем обычно. Соседка по моему примеру в прошлом году замачивала тоже в соке алоэ (лист с растения). Была очень довольна. Но срезанный лист нужно завернуть в газету или фольгу и подержать несколько дней на нижней полке холодильника».Действительно, сок алоэ активизирует рост растений, и семена после обработки всходят быстро и дружно.Лист алоэ предварительно выдержите в холодильнике несколько дней. Обратите внимание, что растению должно быть не менее 3 лет.А вот как использовала сок алоэ дачница Татьяна Беликова, и чем впоследствии заменила это средство.«Раньше, когда было у свекрови огромное как дерево алоэ, срезала несколько листьев заранее, хранила в холодильнике. Потом, когда надо, выдавливала сок и немного добавляла водички. В какой-то год советовали порезать помельче листья, капнуть чуть меда и когда даст сок, его процедить, а далее семена замачивать. Но я, если честно, не помню, была ли разница: с медом, без меда… А воды добавляла только для того, чтобы сока хватило на все „замачиваемое“. Сейчас просто в Циркон, без „плясок“ – на 100 мл горячей воды (терпимой) 1 каплю Циркона. Ставлю к батарее, чтобы вода медленнее остывала. Время не засекаю, просто утром залила, а в течение дня или к вечеру начинаю промывать и сеять. Меня так научили землянику сеять, а теперь я все так стимулирую, что этого требует».А я по старинке, без химии и бесплатно – вытяжкой из золы. Золу в печке беру (домой пакетик привожу). 1 ст.л. заливаю 0,5 л кипятка. Настаиваю сутки, процеживаю и замачиваю семена на 12 часов.Некоторые дачники успешно используют для замачивания семян… сушеные грибы! Рецепт такой: полстакана грибов залейте 250 мл кипятка, остудите и погрузите в настой семена в мешочке. Когда семена набухнут, просушите их и высевайте.Казалось бы, замачиванием в марганцовке никого не удивишь. Но вот каким неожиданным может быть результат!«У меня уже проклюнулись семечки перчика – сладкий Роман и Бегемот и острый Красный дракон. Замачивала в слабой марганцовке на 5 дней – всхожесть стопроцентная, а по росту будет видно позже, но, думаю, опять не подведут».Некоторые дачники используют для обработки семян водку. Считается, что она ускоряет прорастание, особенно у туговсхожих культур, например, моркови, тыквы, петрушки, укропа и др. Для повышения всхожести достаточно 10-15 минут подержать семена в стакане с водкой, а затем тщательно промыть в проточной воде.Существуют еще один интересный способ улучшения свойств посевного материала – барботирование, представляющее собой обработку в воде пузырьками воздуха. В результате процедуры происходит активное насыщение семян кислородом. Альтернативу этому довольно трудоемкому процессу нашла Людмила Смирнова: «Я решила делать так: покупаю семена и распечатываю пакеты, и открытые они у меня стоят до посева». Так посевной материал получает возможность «дышать» и впоследствии быстрее прорастает.Прорастить семена перед посевом – что может быть проще? Положил в мокрую марлю – и жди. Но, оказывается, и здесь есть свои секреты.«В этом году решила семена в одноразовую пеленку на проклевывание положить. Так только успеваю проклюнувшие семена сажать, а новые туда же подкладывать. И подписывать сорта удобно. А сама пеленка на светильнике сверху лежит. (Семенам некоторым уже 7 лет!)».«А я, чтобы не мучиться, уже третий год семена в гидрогеле проращиваю. Видно проклюнувшиеся, и если проросли сильно, подцепить проще».«Перцы всегда держу в тепле до появления всходов. Сначала в ватных дисках, потом посаженные. Всхожесть 99,9% всегда. Семядоли появились – на окно. Перцы 7 дней прорастали. Томаты на третий день обычно всходят, почти все. П.С.: забыла сказать, что замачиваю с НВ 101».Рекомендуем вам также прочитать об интересном эксперименте по проращиванию семян, который провела наша редакция.Для каждой культуры есть свои правила посева, которых стоит придерживаться, если вы хотите получить дружные всходы. Но нередко дачники придумывают более эффективный способ, который идет вразрез с общепринятыми нормами. И получают отличный результат! На одном из форумов нам встретился такой рассказ опытного дачника Петра.«Ежегодно высеивал семена земляники садовой (и ремонтантной, и обычной). Скорее со скуки, побаловаться. Всегда следовал рекомендациям любителей давать советы в видеороликах. В них люди с важными физиономиями категорически не советовали присыпать и заглублять семена. В этот раз перетер я земельку через сито и припорошил тонким слоем полученной пыли семена. Затем из распылителя побрызгал талой водичкой. Два лотка не припорашивал. Итог: у припорошенных семян всхожесть близка к 100%, у не припорошенных – как обычно процентов 30. Вывод – не попробуешь, не узнаешь».А стоит ли вообще спешить с посевом семян? Вот что по этому поводу думает почетный огородник Michael.«Я уже давно, примерно 7 лет, выращиваю перец из семян, собранных из покупного. Вернее, первый раз собрал семена из магазинного, посадил и вырастил, а в дальнейшем уже собирал семена из нового урожая (получается, что уже из своего). Хочу дать совет по поводу всхожести семян. Чтобы всхожесть была хорошей, не нужно высаживать семена на следующий же год, а пусть они полежат (в сухом месте, естественно) еще год-два (а можно и больше). Не знаю, почему так происходит, но так советуют старые люди – и это правда».С ним согласен и форумчанин klodi: «Не высаживайте семена, собранные прошлой осенью, на следующую же весну. Пусть полежат в тряпочке или в бумажке (бабушка в газету заворачивала) в сухой кладовке хотя бы год. А лучше – два года. Тогда всхожесть семян увеличивается в разы! Я проверял лично – бабушка права».А вот парочка советов, как дачники поступают с уже посеянными на рассаду семенами, чтобы они быстрее взошли.«У меня всхожесть баклажанов Шарапова 100%. Все на теплом полу в ванной комнате стоит при проращивании».«Ящики с семенами многолетних цветов обязательно накрываем спанбондом, чтобы теплый воздух шел из-под батарей. К окну выше уровня ящичков поднимаем пленку, чтобы не дуло с окна. Накрывать пленкой ящички мы не рекомендуем. Рассада хорошо растет под спанбондом».Советы логичные и простые. До появления всходов семенам действительно нужно темное и теплое место. А насчет спанбонда, каждый решает сам. Мы считаем, что подойдут также и пленка, и стекло.Бонус – забавные советы, как повысить всхожесть семянНа дачных форумах всегда найдется место не только полезным советам и обмену опытом, но и огородному юмору. Поднимите себе настроение!«Если посеянные семена не взойдут, то это явно Луна. Тогда выход прост – приносите в полнолуние жертву богине плодородия. Кровью окропите семена и ровно в полночь (пока часы двенадцать бьют) левой рукой – через правое плечо, а правой – через левое, стоя на одной ноге бросаете в землю. А если при этом читать стих Владимира Маяковского о советском паспорте, то 100%-ная всхожесть обеспечена. (А если не поможет, то это порча и нужно карму чистить)».«В прошлом году перец Зорька сидел в мокрой тряпке 2 недели. Пригрозила выбросить, после этого только пророс… А в этом году из этого же пакетика стал наклевываться в тряпочке на следующий день. Видимо, прошлогодняя угроза все еще действует :-)»«Самая главная процедура – это вспомнить, что „творил“ в прошлом году. Не полагаясь на память записывать надо, а потом найти эти записи и прочитать!»Отличная идея! Вы можете записывать в дневник даты посева, сроки появления ростков и их количество, указывать используемые препараты и даже вклеивать фотографии, если дневник рукописный. Можно вести записи и на компьютере.