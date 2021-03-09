Цветы из вилок: фантастические композиции из столовых приборов

Анна Каррингтон – известная британская художница, которая прославилась своим неординарным подходом к созданию арт-объектов. Корабли из жемчужных бус, королевские мозаики из пуговиц и куклы из ракушек – чем только не удивляла она зрителей за последние годы. На этот раз Анна презентовала не менее оригинальные композиции – вазы с цветами из… серебряных столовых приборов!











Несмотря на то, что цветы сделаны из ложек и вилок, выглядят цветы, как настоящие. Тончайшие листья, аккуратные бутоны, нежные лепестки – кажется невероятным, что такого эффекта удалось добиться, используя металл. Все цветочные композиции помещены в вазы, есть и одна – «перевязанная» лентой. Все подчеркивает легкость, буквально парит в воздухе.







Букет цветов, перевязанный лентой







Ваза







Столовые приборы можно превратить в цветы







Рассказывая о себе, Анна Каррингтон (Ann Carrington) подчеркивает, что специализируется на «перепрофилировании бытовых предметов». Цветы из столовых приборов выглядят очень реалистично, художница всегда готова вдохнуть новую жизнь в привычные вещи, и вот они уже становятся частью красивейшей композиции! Волшебные превращения кухонной утвари в цветочные композиции еще раз доказывает, что такого понятия как «самая обыкновенная вещь» просто не существует!

По крайней мере, если эта вещь попадает в умелые руки мастера Цветочная композиция от Анны КеррингтонЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)