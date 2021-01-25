Детство в заточении: истории детей, долго пробывших у маньяков

Эти страшные истории о детях, которые много лет провели в плену, подтверждают, что никто не застрахован. Но всегда можно снизить риск похищения: очень важно научить детей не уходить с незнакомцами. Кроме того, нужно помнить, что нередко похитители оказываются знакомыми или членами семьи.
Фусако Сано — 9 лет и 2 месяца
Маленькой японке Фусако было всего девять, когда ее в 1990 году похитил 28-летний Нобуйуки Сато, живущий со своей матерью. Он удерживал Фусако в комнате на втором этаже. Его дом располагался всего в 200 метрах от полицейской станции.
В течение первых нескольких месяцев Фусако оставалась связанной. Сато систематично избивал девочку и угрожал ей ножом. В качестве «метода наказания» маньяк использовал электрошокер. Сато обрезал волосы девочки и одел ее в свою одежду. Хотя двери комнаты никогда не запирались, Фусако никогда не пыталась убежать: сперва она была слишком напугана, чтобы бежать, а затем просто лишилась сил.
Спустя девять лет мать Сато обратилась в полицию с жалобами на странное и агрессивное поведение сына. Фусако нашли, а Сато приговорили к 14 годам в тюрьме. Девочка так и не сумела оправиться после своего заключения, ее разум навсегда остался разумом ребенка.
Аманда Берри, Джина Дехесус и Мишель Найт — 10 лет и 9 месяцев
Мишель была первой девушкой, похищенной Ариэлем Кастро в 2002 году. Ей был 21 год. Спустя 8 месяцев к похищенной присоединилась Аманда Берри, которая попала в плен всего за день до своего 17-летия. Последнюю девочку, 14-летнюю Джину Дехесус, Ариэль схватил спустя год.
Ариэль обманом заманил Мишель к себе в дом, когда та отправлялась в суд на слушание дела по опеке ее сына Джоуи. Из-за того, что Мишель была уже достаточно взрослая, полиция не кинула все силы на ее поиски. Ариэль покормил свою пленницу только спустя три дня. Все это время он избивал ее и насиловал. Пять раз Мишель беременела, но всякий раз происходили выкидыши из-за постоянных избиений и голода.
Когда к Мишель присоединилась Аманда Берри, Ариэль приковал ее к Мишель. Берри забеременела, Мишель Найт помогла своей подруге родить ребенка. Когда спустя год третьей заключенной стала Джина Дехесус, полиция не объявила высшую степень тревоги, потому что не нашлось свидетелей похищения.
В апреле 2013 года Берри смогла докричаться до соседей, когда Ариэль забыл запереть одну из дверей. Берри и ее 6-летняя дочь смогли проделать дыру в двери и сбежать. Берри позвонила 911 и сказала: «Спасите. Меня зовут Аманда Берри. Меня похитили 10 лет назад. Теперь я тут. Я свободна».
В тот же день Кастро арестовали и приговорили к тысяче лет тюрьмы, но спустя месяц его нашли повешенным в камере.
Джейси Дугард — 18 лет и 2 месяца
Джейси Дугард было всего 11, когда ее похитили по пути из школы домой. Шел 1991 год. Похититель по имени Филип Гарридо оглушил девочку электрошокером. Ему помогала его жена Нэнси, которая решила забрать Джейси «в подарок» мужу.
Супруги доставили ее к себе домой, сняли всю одежду, сковали наручниками, завернули девочку в одеяло и кинули в тесную комнатку с звукоизоляцией. Джейси провела в наручниках неделю — супруги кормили ее и приносили ей молочные коктейли. Через несколько дней Филип затащил Джейси в душ и изнасиловал.
Спустя месяцы Джейси перевели в комнату, которая была чуть больше, и приковали к кровати. Филип Гарридо часто был «под кайфом» — однажды он попал в тюрьму, и тюремщиком девочки стала его жена Нэнси.
В 13 лет Джейси забеременела впервые, только тогда Гарридо стали давать ей теплую пищу. Спустя еще три года она родила вторую дочь. Похитители заставили Джейси говорить девочкам, что их настоящей матерью была Нэнси, а она — просто их старшая сестра.
Когда Джейси нашли спустя 18 лет, она отказалась рассказывать, что происходило с ней за все эти годы. Удивительно, что при этом Джейси выросла образованной и открытой девушкой — как и ее дочери. В 2011 году семью Гарридо признали виновной в похищении и изнасиловании. Филипа приговорили к 431 году лишения свободы, Нэнси «отделалась» 34 годами. Джейси приняла решение не приходить в суд.
Элизабет Фритцль — 24 года
Электрик из Австралии Йозеф Фритцль держал в плену собственную дочь в течение 24 лет. С 11 лет он избивал и насиловал ее. Заперев ее в подвале, когда той исполнилось 18, он тут же объявил девушку в розыск, но позже солгал, объявив в полиции, что Элизабет написала ему и сообщила, что теперь намерена жить отдельно.
За время заключения Элизабет родила от отца семерых детей. Трое из них никогда не покидали подвал: дочь Кёрстин прожила в нем 19 лет, сын Штефан — 18, сын Феликс — 5. Один ребенок скончался вскоре после рождения, лишенный необходимой медицинской помощи. Остальных детей Фритцль выносил из подвала в младенческом возрасте. Каким-то образом он умудрялся подстроить ситуацию так, что окружающие верили: «блудная дочь» подкидывает внуков родителям.
В 2008 году старшая дочь Элизабет Керстин серьезно заболела. Элизабет настояла на медицинском обследовании. У Керстин была обнаружена тяжелая форма почечной недостаточности, и медики потребовали ее медицинскую карту. Присутствие матери также было необходимо. Фритцль предъявил письмо от дочери: якобы она пожелала остаться в секте, а судьба Керстин ее не волнует. Но письмо вызвало подозрение. Фритцль, под давлением полиции и прессы, привел Элизабет в больницу и немедленно был арестован. Когда Элизабет пообещали, что она не вернется к отцу, женщина рассказала все о своем 24-летнем заключении. Йозеф Фритцль был приговорен к пожизненному заключению в специальном тюремном учреждении для душевнобольных.
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