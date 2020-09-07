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10 неожиданных продуктов, которые можно замораживать (без ущерба для пользы и вкуса

Всем известно, что свежие продукты лучше замороженных, но бывают и исключения из правил.

Многие хозяйки знают о преимуществах замороженных овощей, например, гороха или бобов, и лишь единицы хранят в морозильной камере чипсы или яйца. А зря! Убедитесь в этом сами:

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Из замороженных бананов выйдет чудесное мороженное собственного приготовления или смузи

1. Молоко

Разлейте молоко по отдельным контейнерам. При замерзании молоко будет расширяться, в результате чего бутылка может треснуть или вовсе лопнуть.

2. Сырые яйца

Сырое яйцо, имеющее в своём составе воду, во время замораживания также увеличивается в объёме. Поэтому лучше сначала разбить яйца и перелить их в пластиковый контейнер или в герметичный пакет с застёжкой. Таким образом, скорлупа не треснет, а её частички не попадут в блюдо. Для удобства дальнейшего использования запомните количество хранящихся в морозилке яиц и дату их заморозки. Яйца можно хранить в морозилке от нескольких месяцев до года.

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Замораживайте яйца порциями. Храните молоко в отдельных ёмкостях (контейнерах), а не в бутылке, которая в процессе заморозки может треснуть

3. Фрукты

Фрукты можно замораживать целиком. При заморозке фруктов, предназначенных для приготовления смузи, можно сначала нарезать их на кусочки, а затем поместить в контейнер.
Замороженные фрукты можно добавлять непосредственно в миксер, чтобы получился освежающий коктейль.

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Замороженные бананы можно использовать для приготовления домашнего мороженого, а замороженные ягоды винограда прекрасно охладят вино вместо кубиков льда. Кроме того, в отличие от кубиков льда виноградины не разбавят вино водой.

4. Соусы

Перед заморозкой соус можно перелить в пластиковый контейнер. Не заполняйте ёмкость соусом до конца, ведь жидкость в морозилке будет расширяться.

5. Приготовленное мясо

Перед заморозкой не забудьте поместить мясо в герметичный пластиковый контейнер или завернуть его в пищевую плёнку.

 

Чтобы торт или пирог получился более мягким и сливочным, поставьте его в морозилку на 24 часа. Чипсы можно хранить в морозилке до двух месяцев и употреблять сразу без предварительной разморозки

6. Овощи

Овощи можно замораживать как целиком, так и нарезанными на кусочки. Положите их в пластиковый контейнер или герметичный пакет с застёжкой (зип-лок). Овощи в замороженном виде можно сразу отправлять на сковороду для обжарки или в кастрюлю для приготовления супа.

7. Чипсы

Чипсы в открытой упаковке быстро становятся несвежими. Чтобы сохранить свежесть чипсов в течение как минимум двух месяцев, переложите их в герметичный пакет и отправьте в морозилку. Заморозка сделает чипсы ещё более хрустящими, а перед употреблением их не нужно размораживать.

8. Зелень

Зачастую мы не успеваем употребить в пищу всю купленную зелень, а её излишек неизбежно вянет и отправляется в мусорное ведро. Однако замороженная зелень может храниться от четырёх до шести месяцев. Кстати, перед заморозкой розмарина, тимьяна или мяты удалите зелень от стебля. В морозилке зелень следует хранить в пластиковом контейнере или пищевой плёнке.

9. Торт/пирог

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Что касается торта или пирога, то его можно поместить в морозилку на 24 часа – его вкусовые качества от этого только выиграют. В процессе заморозки повышается уровень влажности, в результате чего торт/пирог становится более мягким и сливочным.

10. Хлебобулочные изделия

Хлеб можно хранить в морозилке от четырёх до шести месяцев. Если вы не в силах съесть зараз большой запас рулетов, кексов, булочек и батонов, то смело отправляйте всё это в морозилку, иначе хлеб быстро покроется плесенью в тёплом помещении.

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