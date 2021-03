15 мифов об американской еде

Официально самым популярным времяпрепровождением в Америке является футбол, но только официально. На самом деле больше всего американцы любят поесть.



Хот-доги и яблочные пироги давно стали символами американской жизни. Но знаем ли мы всю ту правду, что прячется за привычными для нас продуктами? Вот несколько подозрительных мероприятий пищевой промышленности, которые происходят у нас прямо под носом.









1. Новая Кола

2. Больной гамбургер, парень!

3. Ожирение как зависимость

4. Жареная курица по-кентуккийски: что в имени твоем?

5. Война с сырой пищей

6. Мировой пищевой кризис

7. Глутамат натрия может поджарить ваш мозг

8. Медицинская промышленность

9. Молочная промышленность

10. Мед и пчелы

11. Бионическая люцерна

12. Органическая еда

13. Правительственная еда

14. Больные куры

15. PETA

Помните «Новую Колу» из 1980-х? Выпуск новой формулы до сих пор читается одним из самых больших маркетинговых провалов. Некоторые считают, что все было сделано намеренно, и Кока-Кола специально использовала новую формулу, чтобы скрыть переход от сахара к более дешевому кукурузному сиропу с высоким содержанием фруктозы. Покупатели были так рады возвращению «оригинальной» формулы, что едва заметили подмену. (Хотя, Snopes.com доказывают, что кукурузный сироп входил в состав Кока-Колы до появления «Новой Колы».)В 2009 году The New York Times обнародовали неаппетитные факты деятельности пищевой промышленности. Несмотря на то, что поставщикам и продавцам запрещено торговать мясом, содержащим E. coli virus (кишечная палочка), «десятки тысяч людей ежегодно заражаются этими болезнетворными организмами, заявляют федеральные представители системы здравоохранения, и обычные гамбургеры являются основными разносчиками болезни», сообщает The Times.Подвижники теории заговора уверены, что торгово-мясные компании специально продавали (и продолжают продавать) американцам некачественное мясо, чтобы не терпеть убытки из-за изъятия потенциально зараженного мяса, хотя , прямых доказательств этому нет.Не только секс, наркотики и сигареты вызывают привыкание. Бывший уполномоченный Управления контроля за продуктами и лекарствами доктор медицины Дэвид Кесслер уверен, что некоторые продукты были созданы для того, чтобы вызывать привыкание. В своей книге «Конец перееданию» Кесслер объясняет, что сочетание жира, сахара и соли стимулирует такие зоны удовольствия мозга, что мы становимся зависимыми от еды никогда ранее невиданной степени. Это сочетание стимуляторов приводит нас к тому, что мы не можем остановиться есть.В 1991 Жареная курица по-кентуккийски (Kentucky Fried Chicken) внезапно сократила свое имя до KFC. Официально это произошло из-за разногласий с властями штата Кентукки, но городские сплетни быстро распространились по интернету, рассказывая о том, что сеть быстрого питания не могла больше легально использовать слово «курица» в своем названии в силу того, что они не подают курицу, они подают… что-то другое. Шли слухи, что животные, которые в итоге становятся хрустящими ломтиками и горячими крылышками, были генетически изменены до неузнаваемости: шесть бедер, без лап , без клювов и практически без костей. KFC назвала слухи полнейшей ерундой, добавив: «Мы покупаем наших кур у тех же производителей, которых вы можете найти в своем местном магазине».В прошлом августе вооруженные отряды агентов Государственного департамента сельского хозяйства в Лос-Анджелесе, Центра контроля заболеванийи управления шерифа округа Лос-Анджелес совершили рейды по ряду производств сырой пищи, руководители которых были потом тайно допрошены. NaturalNews сообщает, что первая проверка была проведена в Rawesome Foods, магазине здорового питания, где посредством закупочного клуба можно было купить сырое молоко и сыр. (Дело все еще находится на рассмотрении.) Вопрос в том, почему государство так боится сырого молока (для которого оно же само разработало правила пастеризации)? В конце концов, в Европе сырое молоко можно купить где угодно. Может, Большой Брат боится, что американцы превратятся во французов.В то время как Америка борется с ожирением среди населения, страны по всему миру борются с недостатком еды. В своей книге «Постмодерн Империализма» Эрик Уолберг пишет, что прогнозируемые скачки цен, детериорация почв и застой в пищевой промышленности – все это часть плана секретной группы властьимущих, направленного на то, чтобы контролировать мировые продовольственные ресурсы и укреплять свою власть. Уолберг ссылается на некоторые примеры, в частности на войну на Ближнем Востоке, из-за которой очень возросли цены на продукты питания, и субсидии богатых стран, за счет которых они контролируют местное фермерство, а бедные страны оказываются вне продовольственного рынка. Но реальных доказательств существования этой секретной группы заговорщиков недостаточно.Глутамат натрия известен как усилитель вкуса. Но он также может провоцировать головные боли. Очень вероятно, что эти два особенности связаны между собой, и пищевая промышленность явно об этом знает. Теоретики мирового заговора предполагают, что вещество, которое воздействует на нервные окончания на вашем языке, заставляя его чувствовать вкус в большей степени, так же влияет на нейроны мозга, вызывая гибель клеток. Пищевой промышленность игнорирует этот побочный эффект, поскольку ей выгодно, чтобы люди покупали продукты питания с содержанием глутамата натрия.Группа журналистов, которые занимаются расследованиями в сфере питания, создали свой блог Свобода Питания. Они предположили, что современные продукты питания умышленно заражают различными болезнями, чтобы людям необходимо было обращаться к врачам. Также был отмечен тот факт, что растет давление на производителей «натуральных» лекарств (травы, чаи и т.д.), чтобы получить лицензию на производство подобных препаратов, им необходимо пройти через очень длительный процесс регистрации как лекарственных средств. В Европе продавцы ромашки и зверобоя уже должны платить приличную сумму за возможность продавать травы. Получается, что пословица «Одно яблоко на ужин, и врач не нужен», будет восприниматься буквально и скоро, чтобы купить фрукты, нужно будет получить рецепт Популярные рекламные ролики в духе «Не хотите ли молочка?» не только стимулируют людей пить молоко, ни также приносят молочной промышленности тучу денег . В то время как основная часть рекламы молочной продукции основана на профилактике остеопороза при помощи молока, некоторые исследования, в частности Национального совета по молочному животноводству, показывают, что прочность костей может быть усилена в большей степени растительной пищей, нежели продуктами животного происхождения и частности молоком.Пчелы могут стать исчезающим видам. Большая часть ученых уверена, что это происходит из-за обострения экологической обстановки. Газета The Globe and Mail сообщает, что пчеловоды в Китае используют огромные дозы антибиотиков для обработки ульеве. Антибиотики проникают в мед и придают ему горький вкус. Чтобы его убрать, при расфасовке в него добавляют сахар или кукурузный сироп. И вы не сможете определить по этикетке, какой мед вы едите. На произведенном в Китае меде пишут, что он из Индонезии, Малайзии или Тайваня. Это позволяет продавать мед с примесями без дополнительного налогообложения. Покупайте мед местных пчел – нектар местных цветов может уменьшать симптомы аллергии.Пищевая компания Monsanto производит генетически-модифицированную люцерну, которая устойчива к воздействию гербицида Roundup, и Ронни Каммин из Тайной планеты уверен, что она опасна и для животных, и для фермеров, и даже для почвы. Распространение такой люцерны приведет к тому, что появятся «суперсемена», которым понадобятся еще более мощные гербициды. Этот цикл может продолжаться до того момента , пока еда станет непригодной для жизни. Monsanto отрицает, что такой результат является их целью, и срочно обратилась за разрешением на производство в Министерство сельского хозяйства США.Если при производстве органических продуктов не используются химикаты и пестициды, то почему же она так дорого стоит? Писатель Анна Газави из Women’s Health считает, что высокие цены – вина государства, которое выделяет огромные субсидии фермам, производящим неорганические продукты. Эти субсидии появились еще во время Великой Депрессии, когда государство начало поддерживать семейные фермы, чтобы избежать продуктового дефицита . В наше время эти субсидии выделяются независимо от финансовых потребностей и в основном попадают к сельскохозяйственным предприятиям-гигантам. Органические фермы и небольшие хозяйства оказываются придушенными Большим сельским хозяйством.В короткометражном фильме «Тайна последнего секретного оружия», радиожурналист Алекс Джонс утверждает, что генетически-модифицированные продукты используются Западной партийной элитой для того, чтобы контролировать численность населения. Бесплодие, больные и мертворожденные дети – все это, по словам Джонса, вызвано модифицированными по заказу правительства продуктами. Джонс считает причиной выкидышей и низкого веса при рождении различные пищевые добавки, например, аспартам («продукт жизнедеятельности кишечной палочки»). Правда, серьезных доказательств этому пока нет.Сальмонелла, опасная бактерия, которую обнаруживают в свинине, говядине и курятине, ежегодно становится причиной около 40 000 отравлений в США. Лучший способ избежать заражения, это уничтожать пораженное мясо еще на скотобойне. В настоящее время инспекторы Министерства сельского хозяйства США проверяют примерно 45 курей в минуту, чтобы убедиться, что на них нет видимых повреждений. Промышленность, занимающаяся разведением домашней птицы, постоянно обращается к правительству с просьбой увеличить количество проверяемой птицы до 200 в минуту, если этого будет недостаточно, то дать возможность им самим контролировать этот процесс. Это означает, что эти производства не только будут контролировать сами себя, но и будут делать это в шесть раз быстрее.Деятельность организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), направленная на борьбу с жестоким обращением с животными и употреблением мяса, вызывает массовые споры. Если верить рекламному ролику PETA, выпущенному в 2012 году, то переход к вегетарианству сделает вас намного сексуальнее. Глава организации PETA Линдси Райт в своем интервью Yahoo! так объяснила этот рекламный ролик: «Это был способ в несколько шутливой форме объяснить людям, как влияет холестерол и жир в продуктах животного происхождения. Они вызывают болезни сердца, а это в свою очередь может провоцировать импотенцию».