15 мифов об американской еде

Официально самым популярным времяпрепровождением в Америке является футбол, но только официально. На самом деле больше всего американцы любят поесть.



Хот-доги и яблочные пироги давно стали символами американской жизни. Но знаем ли мы всю ту правду, что прячется за привычными для нас продуктами? Вот несколько подозрительных мероприятий пищевой промышленности, которые происходят у нас прямо под носом.









1. Новая Кола

2. Больной гамбургер, парень!

3. Ожирение как зависимость

4. Жареная курица по-кентуккийски: что в имени твоем?

5. Война с сырой пищей

6. Мировой пищевой кризис

7. Глутамат натрия может поджарить ваш мозг

8. Медицинская промышленность

9. Молочная промышленность

10. Мед и пчелы

11. Бионическая люцерна

12. Органическая еда

13. Правительственная еда

14. Больные куры

15. PETA