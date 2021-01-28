Неожиданные способы использования ополаскивателя для рта в быту

Это может прозвучать немного странно, но ополаскиватель для полости рта — вещь, которая может оказаться полезной в быту. Это средство можно использовать не только по его прямому назначению, но и для уборки, ухода за собой и даже для борьбы с вредителями.

Ополаскиватель для полости рта — отличное средство для чистки туалета. Просто распределите небольшое количество средства по стенкам унитаза и оставьте на несколько минут.



Несколько капель освежителя помогут снять зуд от укуса насекомых.



Если у вас закончился дезодорант, просто нанесите немного ополаскивателя на ватный диск и протрите подмышки.



Смешайте в равном соотношение жидкость для полости рта и специальный шампунь для животных, чтобы помочь своему питомцу избавиться от блох.



С помощью небольшого количества жидкости для полоскания рта и мягкой ткани можно избавиться от пыли, разводов и следов пальцев на экране телевизора и компьютера.



Бумажные салфетки, смоченные в ополаскивателе, помогут избавиться от неприятного запаха мусора на кухне. Для этого их необходимо положить на дно мусорного ведра.





Поскольку ополаскиватель борется с бактериями во рту, его также можно использовать для уничтожения бактерий на зубной щетке.



Смешайте 2 чайные ложки жидкости для полоскания рта с 3,5 литрами воды.

Такая смесь в вазе предотвратит преждевременное увядание ваших цветов.