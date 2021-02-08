5 советских вездеходов, которые не нуждались в асфальте и могли играючи пройти по бездорожью

Советский Союз был страной с огромной территорией, большая часть которой охватывала местности, не самые удобные и подходящие для жизни и построения инфраструктуры. Поэтому в СССР создавали технику, в некотором смысле уникальную в своем роде, которая могла бы проходить в самых труднодоступных местах. Вашему вниманию «пятерка» советских внедорожников, которым никакое отсутствие асфальта ни по чем.
1. ЗИЛ-Э167
В буквальном смысле, уникальный вездеход. /Фото: news.rambler.ru
ЗИЛ-Э167 - это шестиколесный, девятиметровый снегоболотоход, который создали для применения в условиях крайнего севера. Технические характеристика этого гиганта впечатляют: вес автомобиля - 12 тонн, тягловая сила - около пяти тонн. Машина была оснащена двумя бензиновыми моторами V-8, мощностью по 180 лошадиных сил каждый, а также две трехступенчатые автоматические коробки передач. С их помощью ЗИЛ-Э167 разгонялся до 75 км/ч. Кузов автомобиля был создан из стеклопластика, в нем могли разместиться 18 человек.
Снегоболотоход ЗИЛ-Э167 прошел ряд испытаний, которые показали, что по проходимость он не уступал даже гусеничным конкурентам. Однако история автомобиля по неизвестным на сегодняшний день причинам закончилась, не начавшись: ЗИЛ-Э167 так и не пустили в массовое производство, а напоминанием об этой уникальной машине остался единственный отстроенный опытный образец.
2. ЗИЛ-4904
Вездеход-мясорубка. /Фото: stena.ee
ЗИЛ-4904 представляет собой шнекороторный вездеход, землеруб для покорения бездорожья. Его феномен состоит в том, что такой тип автомобиля способен проехать в местности, где увязает любая гусеничная техника, а также не боится влияния воды. Однако при этом она абсолютно не приспособлена для движения по твердым поверхностям.
ЗИЛ-4904 начали производить в 1972 году. Вес его составлял целых 7 тонн, длина - 8,5 метров, а в ширину и в высоту - по 3 метра. В движение он приводился при помощи двух ЗИЛовских двигателей, общая сумма мощности которых была 360 лошадок. При этом скорость шнекохода была низкой: по болоту он разгонялся до 7,3 км/ч, а по воде и снегу - до 10 км/час. Однако и его история не была долговечной - несмотря на то, что все испытания прошли успешно, проект, в конечном итоге был закрыт.
3. ЗИЛ-4906
По воде, как по земле - одинаково легко. /Фото: kolesa.ru
Вездеход ЗИЛ-4906 с поэтическим названием «Синяя птица» - это плавающий поисково-спасательный комплекс, который совместной разработкой конструкторов ЗИЛа и ЭСКБ. Причем создали автомобиль специально для космонавтов: его использовали для поиска и спасения экипажей космических кораблей, которые совершали посадку в самых экстремальных точках СССР.
Чтобы комплекс можно было быстро доставить поближе к необходимого места, его габариты специально подгоняли под грузовые отсеки самолетов ИЛ-76 и АН-12, а также вертолетов МИ-6 и МИ-26. Вездеходы были оснащены бензиновым мотором V-8 мощностью около 150 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. С их помощью машина могла двигаться по воде с максимальной скоростью в 8 км/ч.
4. НАМИ ЭТ-8
Уникальный пневматический вездеход. /Фото: pikabu.ru
НАМИ ЭТ-8 представляет собой пневматический транспортер, который имеет некоторое сходство с американским вездеходом VWD. У него довольно большой вес - более 20 тонн, поэтому его скорость была слишком медленным, и кроме того, он оказался плохо управляемым. Испытания показали, что выносливым вездеход назвать было нельзя - он мог в любой момент заглохнуть и поломаться. Поэтому история уникального, но не очень неудачливого, вездехода закончилась быстро: проект признали бесперспективным и закрыли.
5. МАЗ-7907
Впечатляющего вида вездеход. /Фото: wroom.ru
Монструозный вездеход из из Белоруссии - колесный транспортер под индексом 7907. Проектирование двенадцатиосного вездехода было начато в 1983 году. В 1985 году на заводе решили собрать не один, а сразу два грузовика-гиганта. Белорусский агрегат имел уникальную особенность: он был единственным в мире транспортным средством с 24 ведущими колесами, 16 из которых, помимо всего прочего, могли поворачиваться.
Технические характеристики у грузовика также масштабные:
МАЗ-7907 был оснащен газотурбинным мотором от танка Т-80, с увеличенной мощностью до 1250 лошадиных сил. Дополнительно на каждом колесе агрегата установили 24 электромотора. Таким образом, гигант развивал скорость до 25 км/ч.
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