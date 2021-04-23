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5 фраз о внешности, которые вежливому человеку не стоит говорить собеседнику


5 фраз о внешности, которые вежливому человеку не стоит говорить собеседнику


Согласно старому расхожему выражению, благими намерениями иногда выстлана дорога в ад. Речь в данном материале пойдет о фразах, которые вроде бы как являются жестом сочувствия или комплиментом, но при этом могут очень даже сильно обидеть собеседника.

1. «Вы сегодня выглядите уставшим/невыспавшимся»


Спасибо, я и так в курсе... / Фото: zozhnik.ru

Спасибо, я и так в курсе... / Фото: zozhnik.ru

 

Цель данной фразы - ничем не оправдана, ведь если человек выглядит очень устал или не выспался, то он и сам об этом знает. А если вы это озвучите, то человек поймет, что кто-то из его окружения заметил, что сегодня он выглядит плохо. Это расстраивает.

2. «Почему ты не хотела бы отрастить волосы?»


Эталон красоты?! / Фото: pinterest.com

Эталон красоты?! / Фото: pinterest.com

 

Подобную фразу вряд ли скажет лучшая подруга, с которой вы одна сатана, но вполне может сказать приятельница, знакомая или коллега по работе. Пояснения тут предельно просты: если вы так сказали, значит, вы имеете в виду, что с короткими волосами на данный момент ваша собеседница кажется вам не очень-то привлекательной. Это максимально обидно. Кроме того, тут просматривается гендерный стереотип, который намекает собеседнице, что без длинных волос она мужеподобна.

3. «А почему ты никогда не носишь ... ?»


На лабутенах, нах... (с) / Фото: pinterest.com

На лабутенах, нах.
.. (с) / Фото: pinterest.com

 

... юбки, платья, мини, облегающие брюки, каблуки и так до бесконечности. Список подобных предложений, как правило, достаточно стереотипен и постоянно делает упор на объективизацию - систему ценностей, при которой женщина должна в режиме 24/7 выглядеть, как привлекательный для мужчин товар. Есть и вторая сторона этой же коммуникативной медали. Если вы очень сильно нахваливаете какую-то вещь в гардеробе человека, которая была надета впервые за долгое время (сказать «Вам ТАК идут юбки!!!» даме, которая последние два года была замечена только в брюках), то тем самым вы абсолютно четко намекаете, что не одобряете основной выбор собеседника, а это весьма невежливо.

4. «С этой стрижкой вы так помолодели!»


Оу! / Фото: woman.rambler.ru

Оу! / Фото: woman.rambler.ru

 

Комментарии тут очевидны: следовательно, до данной стрижки человек выглядел старше своих лет. Это сложно назвать скрытым оскорблением. Кажется, это и вовсе прямое оскорбление, ничем не прикрытое.

5. «Ой, вы так похудели! Здорово!»


Я точно знаю как! / Фото: b17.ru

Я точно знаю как! / Фото: b17.ru

 

20 век внедрил в нашу голову представление о том, что единственным результатом ЗОЖ должна быть очень стройная фигура. И что лишь стройность является гарантом отличной внешности. Похвала подобного рода может содержать для человека скрытое оскорбление, которое гласит: «раньше у вас был явно излишний вес». Более того. Сказав человеку, что вы заметили, как он похудел, вы полностью раскрываете свои карты относительно того, что вы постоянно следили за его внешним видом и весом. А это радикально невежливо.

Важно! Наблюдать за другим человеком - незазорно ввиду максимальной бессмысленности бытия как такового. А вот признаться ему, что наблюдали пристально за ним, - моветон.

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5 фраз о внешности, которые вежливому человеку не стоит говорить собеседнику

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