6 нетривиальных образцов оружия, в существование которых верится с трудом

1. «Генератор грома»

Удар несуществующими снарядами приводят к вполне реальному урону. /Фото: popmeh.ru

2. Крупногабаритный ТТ

В этом случае размер действительно не имеет значение. /Фото: guns.ru

3. Система активного отбрасывания

Масштабная установка для локальных волнений. /Фото: furfur.me

4. Фонарик, вызывающий тошноту

Неприятное оружие, от которого, к счастью, отказались. /Фото: popmech.ru

5. «Макаров» с уникальным магазином

Громоздко, но с дополнительным запасом патронов. /Фото: pinterest.de

6. «Цифровой револьвер»

Теперь и для оружия нужен дополнительный гаджет. /Фото: vox.com