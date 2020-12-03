6 нетривиальных образцов оружия, в существование которых верится с трудом

Военная промышленность, кажется, ни при каких обстоятельствах не остановит своё развитие. Поэтому нет ничего удивительного, что о немалом количестве оружия обыватели попросту не знают. Вот только некоторые из этих образцов настолько необычны, что кажутся несуществующими в реальной жизни, а являются лишь плодом фантазии сценаристов фантастических фильмов. Вашему вниманию 6 видов оружия, которые слишком странные, чтобы поверить в их реальность.
1. «Генератор грома»
Удар несуществующими снарядами приводят к вполне реальному урону. /Фото: popmeh.ru
Одно дело - это видеть оружие с подобным названием в фильмах или видеоиграх, и совсем другое - лицезреть его в реальности. «Генератор грома» разработали в Израиле: установка выпускает смесь газа и керосина на расстояние до 50 метров. Эта смесь вызывая у человека ощущение, что в них попал вполне реальный снаряд. Однако ненастоящий боеприпас несет очень даже настоящую опасность: попадание в радиусе 10 метров может стать причиной серьезных травм.
2. Крупногабаритный ТТ
В этом случае размер действительно не имеет значение. /Фото: guns.ru
О легендарном советском пистолете ТТ знают многие уже больше восьми десятилетий. Однако о том, что первоначально это оружие должно было быть несколько иным, известно не каждому. В 1930 году конструктор Токарев разработал первый вариант своего пистолета. В первую очередь оно от привычного нам отличалось большим размером. А еще рядом конструктивных недостатков, которые не позволили его выпустить в массовое производство.
3. Система активного отбрасывания
Масштабная установка для локальных волнений. /Фото: furfur.me
Когда смотришь на эту масштабную установку, кажется, что ей самое место на большом полигоне, однако конкретно эта машина предназначена для...разгона протестующих. При этом способ воздействия сложно назвать гуманным: оружие «стреляет» электромагнитным, похожим на микроволновое, излучением, которое вызывает у человека болевой шок и лёгкие ожоги. Кроме того, долгосрочные последствия воздействия системы до сих пор не изучены.
4. Фонарик, вызывающий тошноту
Неприятное оружие, от которого, к счастью, отказались. /Фото: popmech.ru
Несмотря на то, что это оружие смертоносным не назовешь, оно, пожалуй, входит в список самых неприятных в плане воздействия на человеческий организм. Этот фонарик также называют «Рвотный пистолет», а придумали его несколько конструкторов-любителей для ВВС США. Однако принцип его работы - а он вызывает у людей приступ тошноты - не позволил американскому командованию взять на вооружение такое оружие.
5. «Макаров» с уникальным магазином
Громоздко, но с дополнительным запасом патронов. /Фото: pinterest.de
Этот любопытный образец пистолета Макарова был создан конструктором-энтузиастом, имя которого в истории, увы, не сохранилось. Гибрид получился занимательный: к знаменитому стволу приделан магазин от ППШ - пистолета-пулемёта Шпагина - на восемьдесят зарядов. Модернизация и развитие такой конструкции не произошло, однако целесообразность такого эксперимента все же присутствовала: обширный боеприпас был бы отличным решением в условиях интенсивных боевых действий.
6. «Цифровой револьвер»
Теперь и для оружия нужен дополнительный гаджет. /Фото: vox.com
Это оружие, судя по всему, следует тенденциям, давно привычным на рынке гаждетов: выпускать устройства, которые привязываются к смартфону. Только в данном случае пистолет управляется с помощью специально созданных наручных часов. «Цифровой револьвер» разработали специалисты немецкой компании Armatix. Основная цель такого апгрейда - не допустить, чтобы оружие направили против его же хозяина: пистолет снимается с предохранителя только через те самые часы, а они, в свою очередь, активируются отпечатком пальца своего владельца.
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