Учимся разбираться в искусстве

С нами не соскучишься!

Идея минималистических постеров проста: берутся фильмы, картины или книги , известные широкому кругу зрителей и в них находится какой-то лаконичный образ, который бы четко ассоциировался с идеей.



Графический дизайнер Аутман Амаху (Outmane Amahou) создал серию минималистичных постеров, посвященную основным направлениям и движениям в искусстве.



Сюрреализм

Экспрессионизм

Поп-арт

Поп-арт

Сюрреализм

Кубизм

Постимпрессионизм

Оп-арт

Неореализм

Абстракционизм

Дадаизм

Футуризм

Неопластицизм

Кинетизм

Абстрактный экспрессионизм

Фовизм