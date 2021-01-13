Факты про ламантинов, демонстрирующие, насколько они очаровательны

Ламантины — это очаровательные и нежные гиганты с кротким поведением и покоряющим любопытством. Большую часть дня этих больших водных травоядных млекопитающих можно увидеть либо во сне, либо за едой.



К сожалению, такие проблемы, как потеря среды обитания и повреждения от винтов моторных лодок, ставят этих животных под угрозу. Согласно подсчётам, в природе осталось около 7634-10434 американских ламантинов. Данные о популяции амазонских ламантинов отсутствуют, но учёные полагают, что их количество тоже невелико.



Печально, что такие потрясающие существа находятся под угрозой исчезновения. Благодаря этому списку вы узнаете об этих животных гораздо больше, и перед вами — 25 фактов про ламантинов, демонстрирующих, насколько это очаровательные животные!





25. Хотя ламантины в длину, в среднем, достигают около 3 метров, а их вес колеблется от 362 до 544 килограммов, встречаются особи длиной около 4 метров и весом боле 1587 килограммов.





24. Будучи водными животными, ламантины, тем не менее, не имеют дыхала, как киты. Они дышат атмосферным воздухом — ноздрями, как тюлени.





23. Исследователи отличают ламантинов друг от друга по шрамам, которые те получили в результате столкновения с морскими судами.







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Отличить самку от самца ламантина можно по нижней стороне туловища: половое отверстие самца расположено чуть ниже пупка, в то время как половое отверстие у самки — выше заднего прохода 21. На первый взгляд это может показаться несколько нелогичным, но спускаемые теплоэлектростанциями воды играют решающую роль в защите ламантинов: в зимнее время года они спасаются от холодов в тёплой воде . 20. Ламантины не умеют поворачивать голову в сторону. Для того чтобы посмотреть вокруг, они должны поворачиваться всем телом.19. Возраст ламантинов можно определить по годовым кольцам на слуховых косточках.18. У ламантинов нет ресниц, и их глазные мышцы закрываются в круговом движении.17. Считается, что слово «ламантин» на английском языке — «manatee» — происходит от карибского слова « manati », что означает «женская грудь».16. Ламантинов иногда называют «морскими коровами». Считается, что это название им дали благодаря тому, что они являются травоядными животными, как и коровы.15. Ламантины имеют по 3-4 ногтя на каждой ласте. Хотя ногти есть только у американских и африканских ламантинов.14. Сложно получить данные о популяции ламантинов во всём мире. Однако, по некоторым оценкам, насчитывается 7634-10434 американских ламантинов. Данных о популяции амазонских ламантинов нет.13. Ламантины — мигрирующие животные, которые на зимний период сосредотачиваются во Флориде. В летние месяцы их можно обнаружить далеко на западе, в таких штатах, как Техас, или далеко на севере, например, в Массачусетсе.12. Ламантины двигаются медленно: они могут плавать со скоростью всего 5-8 км/час.11. Ламантины не имеют естественных врагов. Однако люди ответственны за то, что эти животные близки к вымиранию, главным образом, из-за столкновений с судами.10. В отличие от большинства млекопитающих, у которых 7 позвонков, ламантины имеют всего 6 . 9. Самки ламантинов обычно рожают только одного детёныша каждые 2-5 лет, и, по оценкам, продолжительность жизни ламантинов достигает 60 лет. Однако исследования, проведённые Комиссией по рыбному надзору и охране дикой природы Флориды (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission), показали, что лишь немногие особи переживают 30-летний порог, что значительно ниже их предполагаемой продолжительности жизни.8. Хотя пропорции их мозга по отношению к телу меньше, чем у любого другого млекопитающего, ламантины, всё же могут научиться основным задачам и различать цвета.7. Считается , что Христофор Колумб и другие ранние исследователи путали ламантинов с теми, кого они считали русалками.6. Ныне вымершая морская корова, или стеллерова корова (самый крупный вид из отряда сирен), была доведена до исчезновения через 27 лет после обнаружения вида из-за истребления людьми ради вкусного мяса.5. Ламантины и слоны произошли от одних и тех же животных более 50 миллионов лет назад.4. Ламантины могут задерживать дыхание под водой до 20 минут, а когда они делают вдох, в лёгких заменяется 90% кислорода. (Для сравнения, у человека во время дыхания заменяется лишь 10% кислорода.)3. Несмотря на свой внешний вид, ламантины имеют минимальную жировую защиту, что делает их восприимчивыми к низким температурам. В 2010 году во Флориде из-за стресса от холода по причине аномально холодной зимы погибло 246 ламантинов.2. Ламантины являются травоядными животными и в день съедают пищи, равной 10-15% их веса. Учитывая вес ламантинов, варьирующий в пределах 362-544 кг, это довольно большое количество растительности в день.1. Кроме того, ламантины являются единственными травоядными водными млекопитающими, существующими в природе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)