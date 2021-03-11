Куда попадают костюмы после съемок: История знаменитого реквизита

Мы часто слышим о том, что платья, в которых актеры снимаются в фильмах, продаются затем на аукционах за огромные деньги. Некоторые сложные костюмы уже при создании стоят целое состояние, однако судьба их бывает печальной. До недавнего времени уникальные раритеты порой заканчивали свои дни на свалках.
Хранение костюмов, использованных на съемках, является настоящей проблемой для киностудий. Частично их, конечно, используют для других постановок, однако большинство из них закладывается на длительное хранение. Удивительно, что в Золотой век Голливуда дирекция киностудий, похоже, мало задумывалась о том, что платья и реквизит, которые зрители увидят и запомнят в знаменитых лентах, будут представлять огромную ценность. Сегодня фанаты готовы выложить миллионы за костюмы кинодив, знакомые им с детства, и эти желания кинематографисты научились умело монетизировать. А вот в начале XX века после съемки костюмы отправлялись на склады. Там они хранились на дешевых металлических вешалках, от чего порой приходили в плачевное состояние, так как со временем начинали ветшать и рваться под собственным весом. Художники по костюмам порой мастерили из старых нарядов новые, уничтожая таким образом исторические раритеты. Чудом сохранившиеся костюмы тех времен сегодня хранятся в музеях или в частных коллекциях, но осталось их далеко не так много, как могло бы быть.
Костюм Круэллы из «101 далматинец», Музей искусств Muscarelle в Университете Индианы Art at the College of William and Mary
Руководитель отдела волос и макияжа голливудской студии «Universal Studios» Джеймс Тумблин рассказал журналистам, как в 1962 году увидел в коридоре студии груду одежды, валяющуюся на полу. Среди прочего хлама он заметил там одно из платьев Скарлетт из «Унесенных ветром». В свое время для создания этих аутентичных нарядов художники по костюмам перелопатили множество исторических источников и даже специально искали в южных штатах старожилов, которые могли рассказать о старинных нарядах. Узнав, что вся куча хлама предназначена на выброс, Тумблин попросил продать его: «Мне сказали, что за 20 долларов отдадим платье, и целую стойку другой одежды. На той стойке кроме платья Скарлетт оказались и костюмы Джуди Гарланд из «Пасхального парада». Ровно через 50 лет бывший работник студии продал этот раритет на аукционе за 137 тысяч долларов. А в 1012 году фанаты из 13 стран собирали деньги на спасение 5 платьев из легендарного фильма, которые от постоянных выставок и переездов фактически пришли в негодность – так много людей хотели на них посмотреть.
Платья из фильма «Унесенные ветром» сегодня являются ценными музейными экспонатами
В середине XX века отдельные дальновидные знатоки начали коллекционировать костюмы, не давая погибнуть бесценной памяти, однако в то время подобные хобби редко приносили доход. Например, актриса Дебби Рейнольдс, сумела собрать уникальную коллекцию, в которую входили великолепный наряд Одри Хепборн из фильма «Моя прекрасная леди» и роскошные туалеты Элизабет Тейлор из «Клеопатры». Вот как она рассказывала о распродаже, устроенной в конце 60-х известной студией «MGM»: «Это была невероятная новость для меня. MGM всегда была так строга к своим костюмам, нам (актрисам) даже не разрешалось одалживать их на вечеринку. Теперь они планировали продать всё... Я не спала три недели и ходила туда каждый день, покупая всё, что могла.» Причиной такого необычного решения руководства киностудии был спад производства. Дела у «MGM» в то время были настолько плохи, что продажей костюмов по дешевке они пытались хоть как-то поправить положение. Дебби Рейнольдс заслужила авторитет как коллекционер и знаток кино-костюмов, однако свою мечту – музей истории костюма Голливуда она так и не осуществила. Незадолго до смерти актриса вынуждена была распродать свое уникальное собрание, и теперь оно разошлось по частным коллекциям.
Костюмы из фильма «Как был завоеван Запад» (1962) из коллекции Дебби Рейнольдс
У нас ситуация на киностудиях порой складывалась не лучше. По воспоминаниям художников по костюмам, на Ленфильме дело с реквизитом обстояло не так плохо, там многое бережно хранилось, рассортированное по эпохам, а вот про «Мосфильм» в советские времена сами актеры рассказывали грустные истории. Так, например, Людмила Гурченко после поездки по голливудским киностудиям с горечью проводила сравнения:
«А вот и Голливуд. Вот часть улицы тридцатых годов вместе с машинами того времени. Вот часть ковбойской деревни. Вот часть джунглей, где, наверное, снимали всех “Тарзанов” разных лет. Все сохранено, все с учетом, все экономно. Чуть передвинуть дома, другие вывести, реклама, и — пожалуйста! Не надо ехать на край света в экспедицию.
Параллельно мысленно иду по “Мосфильму”. Лучшие декорации уничтожались, списывались. Раритетные автомобили вновь и вновь разыскивались по частным лицам. Самые интересные костюмы вспарывались, перешивались, истлевали. А как мне интересно было увидеть костюмы из “Ивана Грозного” Сергея Эйзенштейна. Костюмы из “Войны и мира” Сергея Бондарчука. Да мои костюмы из “Идеального мужа” хотя бы. Художник по костюму Ганна Ганевская создала уникальные вещи. Где они? Как я однажды расстроилась, когда увидела в массовке девушку в моем платье. Я в нем пела “Песенку про пять минут”. Оно облезло, увяло, потеряло свои блесточки. Нет, не надо об этом думать…» (Людмила Гурченко «Люся, стоп!»)
Кадр из фильма «Идеальный муж» и фото костюма Людмилы Гурченко в Музее Мосфильма
После 90-х годов почти полностью были распроданы фонды костюмов киностудии им. Горького, а ведь когда-то они занимали отдельный корпус в четыре этажа, на которых хранилось все по темам: сказочный костюм отдельно от исторического, военный — от современного. Ещё одно соседнее здание было отведено для хранения обуви и военной формы. К счастью, многое удалось спасти. Сегодня, если вы хотите посмотреть на костюмы из любимых советских фильмов, то Государственный центральный музей кино и Музей Мосфильма может вам помочь: здесь, например, хранятся раритеты из «Ивана Грозного» Эйзенштейна и «Героя нашего времени» 1966 года, можно увидеть костюмы из «Сказки о царе Салтане», «Золушки», «Соляриса», «Андрея Рублева», «Сталкера» и других любимых картин.
Музей Мосфильма
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