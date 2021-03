Куда попадают костюмы после съемок: История знаменитого реквизита

Костюм Круэллы из «101 далматинец», Музей искусств Muscarelle в Университете Индианы Art at the College of William and Mary

Платья из фильма «Унесенные ветром» сегодня являются ценными музейными экспонатами

Костюмы из фильма «Как был завоеван Запад» (1962) из коллекции Дебби Рейнольдс

Кадр из фильма «Идеальный муж» и фото костюма Людмилы Гурченко в Музее Мосфильма

Музей Мосфильма

Мы часто слышим о том, что платья, в которых актеры снимаются в фильмах, продаются затем на аукционах за огромные деньги. Некоторые сложные костюмы уже при создании стоят целое состояние, однако судьба их бывает печальной . До недавнего времени уникальные раритеты порой заканчивали свои дни на свалках.Хранение костюмов, использованных на съемках, является настоящей проблемой для киностудий. Частично их, конечно, используют для других постановок, однако большинство из них закладывается на длительное хранение. Удивительно, что в Золотой век Голливуда дирекция киностудий, похоже, мало задумывалась о том, что платья и реквизит, которые зрители увидят и запомнят в знаменитых лентах, будут представлять огромную ценность. Сегодня фанаты готовы выложить миллионы за костюмы кинодив, знакомые им с детства, и эти желания кинематографисты научились умело монетизировать. А вот в начале XX века после съемки костюмы отправлялись на склады. Там они хранились на дешевых металлических вешалках, от чего порой приходили в плачевное состояние, так как со временем начинали ветшать и рваться под собственным весом. Художники по костюмам порой мастерили из старых нарядов новые, уничтожая таким образом исторические раритеты.Чудом сохранившиеся костюмы тех времен сегодня хранятся в музеях или в частных коллекциях, но осталось их далеко не так много, как могло бы быть.Руководитель отдела волос и макияжа голливудской студии «Universal Studios» Джеймс Тумблин рассказал журналистам, как в 1962 году увидел в коридоре студии груду одежды, валяющуюся на полу. Среди прочего хлама он заметил там одно из платьев Скарлетт из «Унесенных ветром». В свое время для создания этих аутентичных нарядов художники по костюмам перелопатили множество исторических источников и даже специально искали в южных штатах старожилов, которые могли рассказать о старинных нарядах. Узнав, что вся куча хлама предназначена на выброс, Тумблин попросил продать его:. Ровно через 50 лет бывший работник студии продал этот раритет на аукционе за 137 тысяч долларов. А в 1012 году фанаты из 13 стран собирали деньги на спасение 5 платьев из легендарного фильма, которые от постоянных выставок и переездов фактически пришли в негодность – так много людей хотели на них посмотреть.В середине XX века отдельные дальновидные знатоки начали коллекционировать костюмы, не давая погибнуть бесценной памяти, однако в то время подобные хобби редко приносили доход. Например, актриса Дебби Рейнольдс, сумела собрать уникальную коллекцию, в которую входили великолепный наряд Одри Хепборн из фильма «Моя прекрасная леди» и роскошные туалеты Элизабет Тейлор из «Клеопатры». Вот как она рассказывала о распродаже, устроенной в конце 60-х известной студией «MGM»:Причиной такого необычного решения руководства киностудии был спад производства. Дела у «MGM» в то время были настолько плохи, что продажей костюмов по дешевке они пытались хоть как-то поправить положение. Дебби Рейнольдс заслужила авторитет как коллекционер и знаток кино-костюмов, однако свою мечту – музей истории костюма Голливуда она так и не осуществила. Незадолго до смерти актриса вынуждена была распродать свое уникальное собрание, и теперь оно разошлось по частным коллекциям.У нас ситуация на киностудиях порой складывалась не лучше. По воспоминаниям художников по костюмам, на Ленфильме дело с реквизитом обстояло не так плохо, там многое бережно хранилось , рассортированное по эпохам, а вот про «Мосфильм» в советские времена сами актеры рассказывали грустные истории. Так, например, Людмила Гурченко после поездки по голливудским киностудиям с горечью проводила сравнения:(Людмила Гурченко «Люся, стоп!»)После 90-х годов почти полностью были распроданы фонды костюмов киностудии им. Горького, а ведь когда-то они занимали отдельный корпус в четыре этажа, на которых хранилось все по темам: сказочный костюм отдельно от исторического, военный — от современного. Ещё одно соседнее здание было отведено для хранения обуви и военной формы. К счастью, многое удалось спасти. Сегодня, если вы хотите посмотреть на костюмы из любимых советских фильмов, то Госуда р ственный центральный музей кино и Музей Мосфильма может вам помочь: здесь, например, хранятся раритеты из «Ивана Грозного» Эйзенштейна и «Героя нашего времени» 1966 года, можно увидеть костюмы из «Сказки о царе Салтане», «Золушки», «Соляриса», «Андрея Рублева», «Сталкера» и других любимых картин.