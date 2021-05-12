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23 совета, которые помогут сделать уютной и функциональной даже крошечную спальню

23 совета, которые помогут сделать уютной и функциональной даже крошечную спальню

Итак, наконец-то долгожданное новоселье. Все прекрасно, но есть один нюанс — спальня крошечная.

Опустить руки и смириться... но зачем, если уже придумали кучу лайфхаков, как можно эффективно использовать даже самую маленькую комнату.

Причём, особого труда выполнение этих советов не составит.

23 совета, которые помогут сделать уютной и функциональной даже крошечную спальню

1. Гирлянда вместо прикроватной лампы

Гирлянда вместо прикроватной лампы.

Гирлянда вместо прикроватной лампы.

Таким образом, можно либо отказаться от тумбочки, либо оставить на ней свободное место для других вещей.

2. Использовать консольный стол для своей кровати

Для тех, кто не торопиться вылезать из постели.

Для тех, кто не торопиться вылезать из постели.

Во-первых, его можно использовать как полку и как стол. Во-вторых, он идеально подходит для тех дней, когда хочется позавтракать в постели.

3. Всё нужное - за дверью

Сразу и не догадаешься.

Сразу и не догадаешься.

Можно повесить полотенца и легкие вещи с задней стороны дверию К примеру, для этого можно использовать специальную вешалку из трубы ПВХ.

4. Рабочий стол = прикроватный стол

Два столика в одном.

Два столика в одном.

Возможно, подобная идея не подойдет для серьезного геймера или для человека, который берет с собой с работы домой кучу бумаг. Но место явно получится сэкономить.

5. Ещё одна функция стола

Стол рядом с кроватью - это удобно.

Стол рядом с кроватью - это удобно.

Таким образом, стол будет выполнять сразу две функции - свою традиционную и прикроватной тумбы.

И места в комнате прибавится.

6. Поднять свою кровать на стойках

Так под кроватью появится дополнительное пространство.

Так под кроватью появится дополнительное пространство.

На самом деле это не совсем «лайфхак», но иногда просто нужно дополнительное пространство для хранения вещей.

7. Приобрести высокую кровать с кучей ящиков

А можно поднять ковать радикально высоко.

А можно поднять ковать радикально высоко.

Хотя вряд ли подобная мебель понравится многим, но если у кого-то действительно просто некуда девать вещи, такую кровать можно найти в Ikea.

8. Супердешевый вариант: надувной матрас и ящиках

Супер экономичный вариант.

Супер экономичный вариант.

Да, это смотрится странно, но в подобной идее нет ничего постыдного, особенно для студентов.

9. Сделать подвесной мешок для белья

И носки больше не валяются.

И носки больше не валяются.

Зачем разбрасывать грязные носки и белье по всей комнате, если можно сделать подобный мешок.

10. Установить кровать в нише в стене

Кровать в нише.

Кровать в нише.

В данном примере под кроватью также есть дополнительное хранилище для книг.

11. Обои разного цвета на соседних стенах

Весьма интересное обойное решение.

Весьма интересное обойное решение.

Пользы от этого особой не будет, но выглядит вполне симпатично.

12. Подвесные столы могут создавать иллюзию большого пространства

Подвесной столик.

Подвесной столик.

Для минималиста подобная идея будет идеальной. Естественно, с обеденным столом такой трюк не пройдет.

13. Столы и комоды также могут быть «висячими»

И стол может быть подвесным.

И стол может быть подвесным.

Есть много вариаций того, как использовать подобную мебель. Но в любом случае речь идет о моделях без ножек, которые крепятся к стенке.

14. Спрятать полки за кроватью

Полки за кроватью.

Полки за кроватью.

Или установить кровать уже перед встроенными в стену модульными стеллажами.

15. Превратить старые ящики в штабелируемые полки

Полки из старых ящиков.

Полки из старых ящиков.

Далеко не у каждого есть встроенные полки или хватает денег на модульные стеллажи.

16. Избавиться от спинки кровати

Кровать без спинки тоже хороша.

Кровать без спинки тоже хороша.

Опустить спинку кровати, чтобы выиграть десяток-полтора сантиметров больше свободного пространства.

17. Спинка кровати, висящая на стене

Спинка кровати, висящая на стене.

Спинка кровати, висящая на стене.

Стоит запастись мебельным степлером. Но стоит отметить, что воплотить подобную идею в жизнь довольно просто.

18. Шкаф без шкафа

А можно и так.

А можно и так.

Если у кого-то нет шкафа, можно отодвинуть свою кровать от стены и создать шкаф за ней. Это можно сделать это с помощью системы Pax от IKEA.

19. Использовать каждый угол

Гардероб в углу.

Гардероб в углу.

К примеру, можно повесить вещи на подобную вешалку-стержень.

20. Угловые полки

Полки для всего, чего угодно.

Полки для всего, чего угодно.

На таких полках можно хранить что-то небольшое: от книг до безделушек.

21. Лайфхак с вешалками, которые можно цеплять друг к другу

Самые удобные вешалки.

Самые удобные вешалки.

Можно превратить свое выпускное платье в украшение, экономя пространство шкафа.

22. Частично закрыть окна пленкой с «изморозью»

Закрываем окна.

Закрываем окна.

Это обеспечит конфиденциальность, но не будет препятствовать свету.

23. Цвета в интерьере

Цвета для создания настроения.

Цвета для создания настроения.

С помощью подобной хитрости можно создать в комнате атмосферу любого оттенка.

 

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