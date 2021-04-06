10 самых впечатляющих и изнурительных туристических троп

Пеший туристический маршрут, особенно если он очень длинный, всегда диалектичен — дух одиночества и братства, речные глади и горные плато, наслаждение и боль. Эта перекличка противоположностей и наполняет путь длиной в тысячи километров. Даже сложно поверить, что человек способен преодолеть такие расстояния на своих двоих. Возможно, это и делает подобные приключения на редкость запоминающимися.



Мемуары Шерил Стрейд об ее одиночном путешествии по тропе Pacific Crest оказались настолько увлекательными, что по мотивам этой истории в Голливуде сняли фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли, который получил уже две номинации на Оскар. Если вам по душе подобные приключения, можете смело отправляться по одному из этих изнурительных и в то же время невероятно впечатляющих маршрутов.



Апплачская тропа, США

Тропа юго-восточного побережья, Великобритания

Тропа Те Арароа, Новая Зеландия

Тропа «Континентальный рубеж», США

Тропа Сэмюэла и Флоренс Бейкеров, Судан / Уганда

Тропа пустынь Орегона, США

Тропа «Гранд Италия», Италия

Великая гималайская тропа, Непал

Природная тропа Хоккайдо, Япония

Транспанамская тропа, Панама