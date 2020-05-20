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Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

Известные люди, которые дали положительный результат на коронавирус.

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

1. Британский актер Идрис Эльба заявил 16 марта, что у него положительный результат, заявив в своем посте в Твиттере, что у него нет симптомов, но он изолирует себя от других. Его местонахождение не было известно.

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

2. Премьер — министр Канады Джастин Трюдо будет в изоляции в течение двух недель после того, как его жена Софи, дала положительный результат на коронавирус.

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

3. Актер, получивший «Оскар», Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, оба получили положительный результат в Австралии, сказал актер в Twitter. Он сказал, что заболел, работая над фильмом.

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

4. Кристофер Хивью, который играл грозного бородатого Тормунда в «Игре престолов», дал положительный результат на коронавирус.

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

5. Бывшая девушка Бонда Ольга Куриленко, появившаяся в «Кванте милосердия» в 2008 году, 15 марта заявила, что ее «заперли дома» после положительного результата теста на коронавирус.

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

6. Принц Альберт из Монако дал положительный результат на коронавирус, но его здоровье «не является причиной для беспокойства», заявил его офис 19 марта.

Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

7. Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил 22 марта, что у него был положительный результат на коронавирус, и он полностью изолировал свою семью.

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Знаменитые люди, заболевшие коронавирусом

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