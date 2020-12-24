Антилед за копейки: простое средство, которые не даст дворникам замерзнуть

Каждый год большинство автомобилистов необъятного Отечества сталкивается с одной и той же проблемой – образование наледи на стекле и дворниках, которые должны его чистить. Основная проблема этого явления заключается в том, что дворники имеют плохую привычку примерзать к стеклу так, что в итоге резинки и направляющие могут быть легко повреждены. Избежать многочисленных проблем на этот счет поможет простое и доступное средство.
Популярная зимняя проблема. /Фото: drive2.ru.
Пришла зима, выпал снег, ударили морозы вперемешку с оттепелями – типичная картина для европейской части всего бывавшего Советского Союза. Стекло машины то покрывается снегом и льдом, то вновь становится фактически чистым. Хуже всего в таких условиях приходится многострадальным стеклоочистителям. Все потому, что их резинки примерзают и промерзают. Это страшно мешает и требует тратить больше сил и времени на очистку. А самое главное, рано или поздно может потребоваться замена не только резинок, но и направляющих.
Чистка отнимает много времени. /Фото: fb.ru.
Многие автомобилисты решают данную проблему при помощи поднятия дворников к верху каждый раз, когда оставляют автомобиль на улице на сколь-нибудь представительный срок. Способ хороший, однако не лишенный недостатков. Хотя бы потому, что регулярное и длительное пребывание щеток стеклоочистителей в таком положении чревато поломкой всего механизма. Однако, есть и другой «народный» способ решения проблемы.
Берем и покупаем очиститель обуви с губкой. /Фото: irecommend.ru.
Конечно, можно купить какой-нибудь специальный защитный состав для резинок. Кто-то даже носки на них натягивает! На самом же деле проблему можно решить за 20-30 рублей и даже носки жертвовать на душеспасительное дело не придется… Итак, нужно купить в магазине очиститель для обуви в котором будет губка с силиконовой пропиткой. Обязательно нужно брать набор с бесцветным составом. Далее губкой натираем каждую щетку, после чего она не будет замерзать. Разводов на стекле оставаться также не будет. А еще набор для очистки обуви можно использовать для натирания до блеска панели в салоне.
Натираем дворники губкой с силиконом. /Фото: ya.ru.
Видео:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии