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Искусство суйсеки, или Как Восток научил мир любоваться камнями


Искусство суйсеки, или Как Восток научил мир любоваться камнями

В отпуске или во время поездки на природу руки сами тянутся к красивому камню – чтобы взять, унести с собой, чтобы иметь при себе, в своем доме нечто настоящее, притягивающее взгляд, а главное – напоминающее о хорошем. И если для западного мировоззрения эта тяга к камушкам – скорее ребячество и отзвуки детства, то для восточного – нечто совершенно естественное, обычай, к тому же не новый, а уходящий корнями в глубокую древность. Искусство суйсеки возникло более тысячи лет тому назад, а то, что его породило, – и того раньше.

Камни для сада: гонгши


Китайцы искали и сохраняли красивые камни еще в III веке до нашей эры – из соображений религиозных и эстетических. Так украшали сады – массивными обломками горных пород. Благодаря своей причудливой форме они способствовали размышлениям, медитации. Особенно ценились камни, напоминавшие по очертаниям горные вершины и хребты – так в китайском саду возникала своеобразная уменьшенная вариация огромного мира. Эти садовые камни получили название «гонгши», где «гонг» означало «дух», а «ши» - «камень».
Камни гонгши размещали внутри жилища - для созерцания и медитации

Камни гонгши размещали внутри жилища - для созерцания и медитации

 

Со временем садовые гонгши перекочевали внутрь жилища – для поэтов, писателей, каллиграфов разглядывание таких камней стало способом сосредоточиться, настроиться на размышления.
Гонгши размещали на столе, за которым творили, или же на отдельном декоративном столике. Главным требованием к «камню для созерцания» было его естественное происхождение – природа здесь выступала единственным автором. Ветер, вода, дождь и время – вот что становилось создателем правильного гонгши, что способствовало раскрытию интеллектуальной и творческой энергии его владельца.
Камни особенно причудливых форм называются «тайху-ши»

Камни особенно причудливых форм называются «тайху-ши»

 

Примерно в шестом веке традиция украшать жилище камнями причудливой формы попала из Китая в Японию. Первоначально этот обычай существовал лишь в императорской семье и среди аристократии. С развитием философии дзен-буддизма – философии любования природой, созерцания - камни стали украшать и дома самураев. В Японии они получили название «суйсеки», от «суи» - «вода» и «секи» - «камень». И как все китайское, попавшее в Страну восходящего солнца, искусство суйсеки обрело особенное содержание и смысл.

Суйсеки и его назначение


Камни гонгши ставили вертикально – ведь они символизировали прежде всего горные вершины. А вот суйсеки устанавливали горизонтально, причем камень размещался самой выразительной стороной к зрителю.
Суйсеки

Суйсеки

 

Не случайно в названии камня соединены две стихии – подвижная и неподвижная. Благодаря воде, которая на протяжении сотен и тысяч лет воздействует на твердые горные породы, и возникает этот причудливый рельеф, эти неповторимые очертания, которые можно рассматривать бесконечно. Каждый камень суйсеки уникален, и сам по себе, и как символ части жизненного пути своего владельца. Предназначение суйсеки – вызывать у владельца приятные воспоминания.
Суйсеки занимает свое место в японском интерьере

Суйсеки занимает свое место в японском интерьере

 

Но главный смысл появления таких камней в доме японца куда глубже. Познание себя через созерцание природы – основа буддийской философии. Суйсеки, «пейзаж в камне», открывает путь к такому созерцанию. А еще он символизирует долголетие, прочность, постоянство, спокойствие.
Не каждый интересный камень получал возможность попасть в дом японца в статусе суйсеки – принимались во внимание форма, материал, фактура и признаки, «печать» древности. Важным оказывался и цвет – наиболее высоко ценились черные и вообще темные камни, а вот белый, траурный для японцев цвет, для суйсеки считался неподходящим.
Лучшим цветом для суйсеки считается черный

Лучшим цветом для суйсеки считается черный

 

Существуют некоторые правила, которым должен соответствовать камень суйсеки. Прежде всего – не допускается почти никакого воздействия на него со стороны человека, так можно «разрушить душу» камня. Есть исключения – те случаи, когда основание камня делают плоским, чтобы разместить его на подставке, но и это снижает ценность суйсеки в глазах ценителей. Правила в отношении гонгши, кстати, в этом отношении строже – подставку приходится изготавливать специально под камень, а не наоборот; ей придают необходимую форму и глубину, иногда – заполняют песком. В любом случае, камни для созерцания не приклеивают, а дизайн «ложа» оказывается вторичным по отношению к самому камню.
Суйсеки могут полировать, не нарушая природный цвет камня, патинировать специальными маслами. Цвет очень важен – камень считается настоящим суйсеки, если его оттенки естественные и мягкие, особенно ценятся камни с пятнами и другими узорами.
Ложе изготавливается специально для камня с учетом его формы

Ложе изготавливается специально для камня с учетом его формы

 

Японцы добиваются определенного качества поверхности. Считается, что сухой камень – мертвый камень, а потому за суйсеки ухаживают – поливают водой. Для получения нужного внешнего эффекта это следует делать на протяжении нескольких лет.

Суйсеки в восточном и западном мире


Разумеется, за тысячу с лишним лет искусства суйсеки в Японии возникла своя довольно сложная классификация разных камней, европейцу в ней не так легко разобраться. «Монсеки» - так называют камни с интересным рисунком, «сабаку-иши» - те, что образовались при раскалывании в результате перепадов температур (например, в пустыне). Есть камни «бисеки» - обработанные человеком; они тоже дают вдохновение при созерцании, несмотря на то, что уже не считаются истинными суйсеки.
Самыми популярными по-прежнему признаются камни, похожие по форме на горы, скалы, острова. Отдельную категорию составляют те, что напоминают очертаниями животных или даже человека. Еще одна разновидность суйсеки – те, что похожи на разные предметы, например, лодку, хижину, ценятся также камни с углублениями, куда наливают воду – получается крошечный пруд.
Найти камень суйсеки не так просто, но его можно купить

Найти камень суйсеки не так просто, но его можно купить

 

Наиболее древние и знаменитые из камней суйсеки ценятся исключительно высоко – стоимость одного такого камня сопоставимо с ценой роскошного дома. Увлечение философией камня проникло из Китая и в Корею – трудно сказать точно, когда это произошло, но не позднее, чем тысячу лет тому назад. Корейцы называют это искусство «сусеок».
Бонсай - искусство выращивания копии настоящего дерева в миниатюре

Бонсай - искусство выращивания копии настоящего дерева в миниатюре

 

В западном мире, да и в России об искусстве украшения жилища камнями для созерцания узнали благодаря другому японскому увлечению – бонсай. Действительно, суйсеки часто украшали композиции с миниатюрными деревьями. С XIX века европейцы и американцы перенимали философию любования природой и возделывания собственного маленького уголка огромного мирового сада. Кстати, иностранцы стали проводить выставки суйсеки раньше, чем сами японцы. А вот камни гонгши по-настоящему заинтересовали западных ценителей совсем недавно – в конце прошлого века.
Сад камней в Японии

Сад камней в Японии

 

Еще одно амплуа камня в Японии - украшение сада камней, который помогает погрузиться в традиции дзен-буддизма и найти путь к просветлению.

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Искусство суйсеки, или Как Восток научил мир любоваться камнями

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Искусство суйсеки, или Как Восток научил мир любоваться камнямиПодписаться на мой Instagram
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