Искусство суйсеки, или Как Восток научил мир любоваться камнями

В отпуске или во время поездки на природу руки сами тянутся к красивому камню – чтобы взять, унести с собой, чтобы иметь при себе, в своем доме нечто настоящее, притягивающее взгляд, а главное – напоминающее о хорошем. И если для западного мировоззрения эта тяга к камушкам – скорее ребячество и отзвуки детства, то для восточного – нечто совершенно естественное, обычай, к тому же не новый, а уходящий корнями в глубокую древность. Искусство суйсеки возникло более тысячи лет тому назад, а то, что его породило, – и того раньше.
Камни для сада: гонгши
Китайцы искали и сохраняли красивые камни еще в III веке до нашей эры – из соображений религиозных и эстетических. Так украшали сады – массивными обломками горных пород. Благодаря своей причудливой форме они способствовали размышлениям, медитации. Особенно ценились камни, напоминавшие по очертаниям горные вершины и хребты – так в китайском саду возникала своеобразная уменьшенная вариация огромного мира. Эти садовые камни получили название «гонгши», где «гонг» означало «дух», а «ши» - «камень».
Камни гонгши размещали внутри жилища - для созерцания и медитации
Со временем садовые гонгши перекочевали внутрь жилища – для поэтов, писателей, каллиграфов разглядывание таких камней стало способом сосредоточиться, настроиться на размышления. Гонгши размещали на столе, за которым творили, или же на отдельном декоративном столике. Главным требованием к «камню для созерцания» было его естественное происхождение – природа здесь выступала единственным автором. Ветер, вода, дождь и время – вот что становилось создателем правильного гонгши, что способствовало раскрытию интеллектуальной и творческой энергии его владельца.
Камни особенно причудливых форм называются «тайху-ши»
Примерно в шестом веке традиция украшать жилище камнями причудливой формы попала из Китая в Японию. Первоначально этот обычай существовал лишь в императорской семье и среди аристократии. С развитием философии дзен-буддизма – философии любования природой, созерцания - камни стали украшать и дома самураев. В Японии они получили название «суйсеки», от «суи» - «вода» и «секи» - «камень». И как все китайское, попавшее в Страну восходящего солнца, искусство суйсеки обрело особенное содержание и смысл.
Суйсеки и его назначение
Камни гонгши ставили вертикально – ведь они символизировали прежде всего горные вершины. А вот суйсеки устанавливали горизонтально, причем камень размещался самой выразительной стороной к зрителю.
Суйсеки
Не случайно в названии камня соединены две стихии – подвижная и неподвижная. Благодаря воде, которая на протяжении сотен и тысяч лет воздействует на твердые горные породы, и возникает этот причудливый рельеф, эти неповторимые очертания, которые можно рассматривать бесконечно. Каждый камень суйсеки уникален, и сам по себе, и как символ части жизненного пути своего владельца. Предназначение суйсеки – вызывать у владельца приятные воспоминания.
Суйсеки занимает свое место в японском интерьере
Но главный смысл появления таких камней в доме японца куда глубже. Познание себя через созерцание природы – основа буддийской философии. Суйсеки, «пейзаж в камне», открывает путь к такому созерцанию. А еще он символизирует долголетие, прочность, постоянство, спокойствие.
Не каждый интересный камень получал возможность попасть в дом японца в статусе суйсеки – принимались во внимание форма, материал, фактура и признаки, «печать» древности. Важным оказывался и цвет – наиболее высоко ценились черные и вообще темные камни, а вот белый, траурный для японцев цвет, для суйсеки считался неподходящим.
Лучшим цветом для суйсеки считается черный
Существуют некоторые правила, которым должен соответствовать камень суйсеки. Прежде всего – не допускается почти никакого воздействия на него со стороны человека, так можно «разрушить душу» камня. Есть исключения – те случаи, когда основание камня делают плоским, чтобы разместить его на подставке, но и это снижает ценность суйсеки в глазах ценителей. Правила в отношении гонгши, кстати, в этом отношении строже – подставку приходится изготавливать специально под камень, а не наоборот; ей придают необходимую форму и глубину, иногда – заполняют песком. В любом случае, камни для созерцания не приклеивают, а дизайн «ложа» оказывается вторичным по отношению к самому камню.
Суйсеки могут полировать, не нарушая природный цвет камня, патинировать специальными маслами. Цвет очень важен – камень считается настоящим суйсеки, если его оттенки естественные и мягкие, особенно ценятся камни с пятнами и другими узорами.
Ложе изготавливается специально для камня с учетом его формы
Японцы добиваются определенного качества поверхности. Считается, что сухой камень – мертвый камень, а потому за суйсеки ухаживают – поливают водой. Для получения нужного внешнего эффекта это следует делать на протяжении нескольких лет.
Суйсеки в восточном и западном мире
Разумеется, за тысячу с лишним лет искусства суйсеки в Японии возникла своя довольно сложная классификация разных камней, европейцу в ней не так легко разобраться. «Монсеки» - так называют камни с интересным рисунком, «сабаку-иши» - те, что образовались при раскалывании в результате перепадов температур (например, в пустыне). Есть камни «бисеки» - обработанные человеком; они тоже дают вдохновение при созерцании, несмотря на то, что уже не считаются истинными суйсеки.
Самыми популярными по-прежнему признаются камни, похожие по форме на горы, скалы, острова. Отдельную категорию составляют те, что напоминают очертаниями животных или даже человека. Еще одна разновидность суйсеки – те, что похожи на разные предметы, например, лодку, хижину, ценятся также камни с углублениями, куда наливают воду – получается крошечный пруд.
Найти камень суйсеки не так просто, но его можно купить
Наиболее древние и знаменитые из камней суйсеки ценятся исключительно высоко – стоимость одного такого камня сопоставимо с ценой роскошного дома. Увлечение философией камня проникло из Китая и в Корею – трудно сказать точно, когда это произошло, но не позднее, чем тысячу лет тому назад. Корейцы называют это искусство «сусеок».
Бонсай - искусство выращивания копии настоящего дерева в миниатюре
В западном мире, да и в России об искусстве украшения жилища камнями для созерцания узнали благодаря другому японскому увлечению – бонсай. Действительно, суйсеки часто украшали композиции с миниатюрными деревьями. С XIX века европейцы и американцы перенимали философию любования природой и возделывания собственного маленького уголка огромного мирового сада. Кстати, иностранцы стали проводить выставки суйсеки раньше, чем сами японцы. А вот камни гонгши по-настоящему заинтересовали западных ценителей совсем недавно – в конце прошлого века.
Сад камней в Японии
Еще одно амплуа камня в Японии - украшение сада камней, который помогает погрузиться в традиции дзен-буддизма и найти путь к просветлению.
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