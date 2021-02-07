Искусство суйсеки, или Как Восток научил мир любоваться камнями

Камни для сада: гонгши

Камни гонгши размещали внутри жилища - для созерцания и медитации

Камни особенно причудливых форм называются «тайху-ши»

Суйсеки и его назначение

Суйсеки

Суйсеки занимает свое место в японском интерьере

Лучшим цветом для суйсеки считается черный

Ложе изготавливается специально для камня с учетом его формы

Суйсеки в восточном и западном мире

Найти камень суйсеки не так просто, но его можно купить

Бонсай - искусство выращивания копии настоящего дерева в миниатюре

Сад камней в Японии