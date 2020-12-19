Ловчий пояс для дерева своими руками

Культурные растения, в том числе плодовые деревья, подвержены негативному воздействию многочисленных вредителей, которые просыпаются по весне вместе со всей остальной жизнью. А значит каждый хозяин обязан предпринимать меры по защите деревьев, если не хочет лишиться сначала урожая, а потом и самих зеленых насаждений. Самым простым и проверенным способом борьбы с вредителями была и остается установка «ловчего пояса».













Важно: защита на деревья наносится два раза. Первый – еще до появления первых листьев весной. Второй – после созревания и начала опадания плодов.



Сухой ловчий пояс

Клейки ловчий пояс

Ядовитый ловчий пояс