Ловчий пояс для дерева своими руками

Культурные растения, в том числе плодовые деревья, подвержены негативному воздействию многочисленных вредителей, которые просыпаются по весне вместе со всей остальной жизнью. А значит каждый хозяин обязан предпринимать меры по защите деревьев, если не хочет лишиться сначала урожая, а потом и самих зеленых насаждений. Самым простым и проверенным способом борьбы с вредителями была и остается установка «ловчего пояса».
Важно: защита на деревья наносится два раза. Первый – еще до появления первых листьев весной. Второй – после созревания и начала опадания плодов.
Сухой ловчий пояс
Сухие ловчие пояса для вредителей изготавливаются из ворсистой ткани, жесткой ткани или бумаги. Можно также использовать старые чулки, плотную резину и даже вату. Полоса выбранного материала должна иметь ширину от 20 до 30 см. Устанавливается ловушка на высоте около 30-50 см от уровня земли. Суть метода в том, что ползущие вверх или вниз насекомые (и прочие вредители) гарантированно попадают в ловушку, из которой уже не могут выбраться. Ловчий пояс должен быть сделан в форме воронки. Для максимальной эффективности рекомендуется делать две, направленные вверх и вниз. Само собой, такой ловчий пояс нужно будет регулярно проверять и чистить.
Клейки ловчий пояс
Липкий ловчий пояс делается немногим сложнее воронки. Используется он преимущественно против муравьев и тли. Для изготовления ловушки нужно будет разжиться составами «не засыхающего» клея. Данные составы ни в коем случае нельзя наносить непосредственно на растение. Сначала следует изготовить плотную, непроницаемую подложку. Она делается из мешковины, которая просто привязывается к стволу шнуром на высоте 20-30 см. Поверх нее крепится полиэтиленовая пленка. Важно, чтобы между краями защитного пояса и началом полиэтилена было расстояние не менее 5 см. Состав наносится на пленку. Помимо магазинных средств можно использовать и «народные». С задачей отлично справляется смола и деготь.
Ядовитый ловчий пояс
Наконец, в дело борьбы с вредителями можно пустить специальные инсектициды. Отравляющие средства наносятся на полосы из мешковины или бумаги, которые в последствии приматываются к стволу дерева. Ширина защитного пояса должна быть не менее 20 см. Высота установки – 40-50 см от уровня земли. Для того, чтобы яд не испарился слишком быстро, рекомендуется надеть на пояс защиту из целлофана.
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