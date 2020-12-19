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Ловчий пояс для дерева своими руками

Культурные растения, в том числе плодовые деревья, подвержены негативному воздействию многочисленных вредителей, которые просыпаются по весне вместе со всей остальной жизнью. А значит каждый хозяин обязан предпринимать меры по защите деревьев, если не хочет лишиться сначала урожая, а потом и самих зеленых насаждений. Самым простым и проверенным способом борьбы с вредителями была и остается установка «ловчего пояса».

Ловчий пояс для дерева своими руками


Ловчий пояс для дерева своими руками

Важно: защита на деревья наносится два раза. Первый – еще до появления первых листьев весной. Второй – после созревания и начала опадания плодов.

Сухой ловчий пояс


Ловчий пояс для дерева своими руками

Сухие ловчие пояса для вредителей изготавливаются из ворсистой ткани, жесткой ткани или бумаги. Можно также использовать старые чулки, плотную резину и даже вату. Полоса выбранного материала должна иметь ширину от 20 до 30 см. Устанавливается ловушка на высоте около 30-50 см от уровня земли. Суть метода в том, что ползущие вверх или вниз насекомые (и прочие вредители) гарантированно попадают в ловушку, из которой уже не могут выбраться. Ловчий пояс должен быть сделан в форме воронки. Для максимальной эффективности рекомендуется делать две, направленные вверх и вниз. Само собой, такой ловчий пояс нужно будет регулярно проверять и чистить.

Клейки ловчий пояс


Ловчий пояс для дерева своими руками

Липкий ловчий пояс делается немногим сложнее воронки. Используется он преимущественно против муравьев и тли. Для изготовления ловушки нужно будет разжиться составами «не засыхающего» клея. Данные составы ни в коем случае нельзя наносить непосредственно на растение. Сначала следует изготовить плотную, непроницаемую подложку. Она делается из мешковины, которая просто привязывается к стволу шнуром на высоте 20-30 см. Поверх нее крепится полиэтиленовая пленка. Важно, чтобы между краями защитного пояса и началом полиэтилена было расстояние не менее 5 см. Состав наносится на пленку. Помимо магазинных средств можно использовать и «народные». С задачей отлично справляется смола и деготь.

Ядовитый ловчий пояс


Ловчий пояс для дерева своими руками

Наконец, в дело борьбы с вредителями можно пустить специальные инсектициды. Отравляющие средства наносятся на полосы из мешковины или бумаги, которые в последствии приматываются к стволу дерева. Ширина защитного пояса должна быть не менее 20 см. Высота установки – 40-50 см от уровня земли. Для того, чтобы яд не испарился слишком быстро, рекомендуется надеть на пояс защиту из целлофана.



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