Какие цвета идеально подходят для комнат

Цвет комнаты, в которой вы сидите, может влиять на ваше самочувствие, согласно психологии. В то время как красный может помочь вам сосредоточиться, синий может вас успокоить. Окраска определенных помещений в определенный цвет может помочь вам достичь желаемого, будь то страсть, счастье или необходимость развить аппетит.







1. Для кухни: желтый.

2. Для домашнего офиса или спортзала: красный.

3. Для вашей спальни: синий.

4. Для прихожих: серый.

5. Для мастерской или учебной комнаты: сиреневый.

6. Для гостиной: оранжевый.

7. Для детских комнат: ярко-зеленый.

Желтый цвет повышает выработку серотонина в организме и повышает аппетит, что делает его наиболее подходящим цветом для кухни. Это также причина, почему большинство ресторанов желтого цвета.По мнению экспертов, красный цвет делает людей более продуктивными. При работе в офисе или комнате красного цвета скорость и сила реакции человека возрастают. Если вам интересно, какой цвет вы должны выбрать в своем спортзале или домашнем офисе, то лучше всего стремиться к красному.Синий цвет способен успокоить вас и наполнить комнату спокойствием. Синий — один из самых расслабляющих цветов, снижающий частоту пульса. Поскольку ваша спальня — это место, где вам нужно отдохнуть, покрасить ее в синий цвет — это хорошая идея.По словам известного дизайнера интерьеров Сьюзан Беднар Лонг, серый цвет лучше всего подходит для прихожих, поскольку он нейтрален по отношению к другим комнатам.Это просто, но элегантно и меняет тона со светом, придавая вашему дому неповторимый вид.Сирень или фиолетовый оттенок тесно связаны с воображением и творчеством. Леонардо да Винчи считал, что сила медитации увеличивается в 10 раз, когда она совершается в пурпурном свете. Окраска вашей комнаты для творчества или учебной комнаты, несомненно, даст вам творческий импульс.Оранжевый может вызвать у вас восторг и энтузиазм, одновременно вызывая чувство тепла.Цвет, который вы выбираете комнате вашего ребенка, может реально повлиять на их развитие. Из-за этого наиболее подходящий цвет для детских комнат — зеленый. Обладает успокаивающим эффектом.