5 исторических мечей, которые дошли до нашего времени, и их почти фантастические истории

Мечи всегда были особенным оружием, хранящим честь и гордость своих владельцев. Именно они, согласно легендам, чаще всего приносили удачу в боях. Сегодня, когда битвы уже большей частью перенесены в цифровой мир, мечи по-прежнему вызывают восхищение. Некоторые из исторических клинков до сих пор можно увидеть своими глазами, тем более, что легенды порой создаются и в наше время.
Меч Сталинграда
Это церемониальное оружие было выковано в Англии в дар российскому народу и в знак восхищения мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда. Инициатором создания меча стал король Георг VI. После его личного одобрения эскиза за ходом работ наблюдала комиссия из девяти экспертов от Гильдии золотых дел мастеров Великобритании. Меч был выкован вручную из первоклассной шеффилдской стали, оплетка рукояти покрыта 18-каратным золотом, по клинку вытравлены надписи на русском и английском языках:
«ГРАЖДАНАМ СТАЛИНГРАДА • КРЕПКИМ КАК СТАЛЬ • ОТ КОРОЛЯ ГЕОРГА VI • В ЗНАК ГЛУБОКОГО ВОСХИЩЕНИЯ БРИТАНСКОГО НАРОДА»
Меч Сталинграда передают Сталину
С его вручением связана забавная легенда. Считается, что Сталин во время торжественной церемонии выронил меч, вернее, тот выпал из ножен, а стоявший рядом Ворошилов попытался подхватить реликвию, но не успел. К счастью, уникальное оружие не пострадало. Этот инцидент произошел 29 ноября 1943 года в советском посольстве в Тегеране в ходе встречи представителей Большой тройки. Сегодня меч Сталинграда экспонируется в музее Сталинградской битвы в Волгограде и посмотреть на него могут все желающие.
Меч Милосердия (Curtana)
История этого оружия, священного для английских королей, действительно уходит вглубь веков – первое упоминание церемониального меча под именем Curtana (от лат. Curtus «короткий») относится к царствованию Генриха III - его использовали при коронации в 1236 году. Хотя исследования подтверждают, что он мог быть выкован и гораздо раньше, в XI веке и принадлежать еще Эдурду Исповеднику. По легенде именно этим оружием полумифический герой Тристан ранил великана Моргольта – меч обломан, якобы, именно тогда, и обломок его застрял в черепе злодея. По другой легенде, конец был обломан ангелом, который таким образом предотвратил жестокое убийство и воскликнул: «Милосердие лучше мести!»
Меч Эдуарда Исповедника (Меч Милосердия, Curtana), Великобритания
В годы Английской революции Мечу Милосердия несказанно повезло. Большая часть королевского оружия по указанию Оливера Кромвеля была отправлена на переплавку, но Curtana уцелел, и сегодня является одним из элементов королевских регалий. Его по-прежнему используют во время коронации английских монархов, а обломанный конец означает милосердие правителя к подданным.
Меч святого Петра
Меч в музее Познанского архидиоцеза, Польша
Эта реликвия уже больше тысячи лет хранится в Польше. По легенде, меч святого Петра – именно то оружие, которым апостол во время взятия Христа под стражу отсек правое ухо рабу первосвященника — Малху. Спаситель исцелил раба, показав тем самым еще один урок милосердия даже перед лицом смерти. Конечно, современные историки не отождествляют на сто процентов меч, хранящийся в Познанском музее архидиоцеза, с тем самым легендарным оружием. Исследователи из музея Войска Польского в Варшаве считают, что меч святого Петра вполне мог быть изготовлен в I-м веке нашей эры на окраинах Римской Империи, однако это мнение разделяют не все, поэтому возможно, что в Польше хранится средневековая подделка.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса, хранящийся в мемориале героя в Стерлинге, Шотландия
Личное оружие борца за независимость Шотландии после казни героя в 1305 году было передано коменданту замка Дамбартон. Дальше меч то «всплывал», упоминаясь в исторических документах, то на несколько столетий терялся, но в XIX веке оказалось, что он хранится в королевском Арсенале. В 1888 году историческая реликвия была перемещена в Монумент Уоллеса в городе Стерлинге. Хотя историки также не уверены в его подлинности, посетители всегда с восхищением осматривают огромное благородное оружие (длина меча вместе с эфесом составляет 163 сантиметра). По преданию, именно этот меч принес Уильяму Уоллесу победу в нескольких сражениях, ставших частью истории Англии и Шотландии.
Сабля Наполеона
Роскошная сабля была торжественно подарена Наполеону в конце 1799 года «за Египетский поход». На булатном клинке выкована надпись: «Н. Бонапарт. Первый консул республики французов». Сегодня оружие экспонируется в коллекции Государственного исторического музея в Москве. О том, как оно попало в Россию, рассказывают подтвержденные исторические факты.
Сабля Наполеона – экспонат Государственного исторического музея в Москве
В момент отправки бывшего императора на остров Эльба, в 1814 году, его сопровождал экспорт эмиссаров стран-победительниц. Представителем от России был первый адъютант Александра I граф П. А. Шувалов. Вскоре оказалось, что Наполеону действительно требуется охрана: в Авиньоне разъяренная толпа забросала карету булыжниками с криками «Долой тирана!», а в Оргоне крестьяне даже вытащили Наолеона из кареты и чуть не разорвали. Граф Шувалов помог арестованному, буквально грудью прикрыв его от нападавших. Дальше Граф Шувалов путешествовал в костюме Наполеона, а бывший император ехал в простой одежде.
Богато украшенная сабля Наполеона
Прощаясь со своим спасителем на борту фрегата «Неукротимый», Бонапарт, скорее всего, и подарил ему на память одну из немногих ценных вещей, оставшихся у него – богато украшенную саблю. Больше ста лет оружие находилась в собственности потомков Павла Андреевича Шувалова, пока в 1918-м его не конфисковали красноармейцы. Интересно, что драгоценное оружие даже успело повоевать на фронтах Гражданской войны и лишь много лет спустя было передано в Музей Красных Армии и Флота.
Одним из самых известных, хоть и легендарных, мечей является, конечно, Экскалибур. Несколько лет назад Девочка нашла похожий меч в озере из сказаний о короле Артуре.
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