Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Осенью 1959 года, на первой полосе американской «Ассошиэйтед Пресс» появилось скандальное сообщение о бегстве в СССР морского пехотинца Ли Харви Освальда. Через четыре года этим именем пестрели все заголовки газетных передовиц мира: его обладателя обвиняли в самом громком преступлении века – убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Между этими двумя событиями американцы заметили связь, первоначально не принимая в расчетhttp://vs-t.ru/pochemu-ubijstvo-dzhona-kennedi-stalo-problemoj-dlya-sssrhttp://vs-t.ru/pochemu-ubijstvo-dzhona-kennedi-stalo-problemoj-dlya-sssr, что СССР от гибели Кеннеди получал лишь проблемы, без всякой политической выгоды.









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