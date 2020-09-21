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Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Осенью 1959 года, на первой полосе американской «Ассошиэйтед Пресс» появилось скандальное сообщение о бегстве в СССР морского пехотинца Ли Харви Освальда. Через четыре года этим именем пестрели все заголовки газетных передовиц мира: его обладателя обвиняли в самом громком преступлении века – убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Между этими двумя событиями американцы заметили связь, первоначально не принимая в расчетhttp://vs-t.ru/pochemu-ubijstvo-dzhona-kennedi-stalo-problemoj-dlya-sssrhttp://vs-t.ru/pochemu-ubijstvo-dzhona-kennedi-stalo-problemoj-dlya-sssr, что СССР от гибели Кеннеди получал лишь проблемы, без всякой политической выгоды.

Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Как возникла версия о том, что убийство Кеннеди связано с СССР


Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Новости о том, что убит президент Соединенных Штатов, стали настоящим шоком для всего мира. Не был исключением и СССР, включая его руководителя. Однако, по свидетельству осведомленных лиц, первой реакцией Никиты Хрущева на известие о смерти Кеннеди, явился вопрос: «Мы к этому имеем какое-то отношение?». Первый секретарь ЦК КПСС не без оснований проявил обеспокоенность. Убийца американского президента Ли Освальд имел слишком тесную связь с Советским Союзом – в свое время он жил и работал в стране и даже женился на белорусской девушке.
Такие обстоятельства могли стать поводом для обвинения СССР в причастности к произошедшему, а потому американская сторона не упустила возможность рассмотреть перспективную для них версию.

Что связывало Ли Харви Освальда с СССР


Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Ли Харви Освальд приехал в Советский Союз в октябре 1959 года, как раз перед своим двадцатилетием (он родился 18 октября 1939 года). Поездка не была спонтанной – молодой человек тщательно спланировал ее, получив для начала студенческую визу в зарубежный университет. Прилетев из Америки во Францию, он перебрался в Англию, а затем в Финляндию, откуда, оформив советскую визу, поездом отправился в Москву. Прибыв в столицу СССР, Освальд первым делом начал хлопотать о получении советского гражданства. После отказа 21 октября, он совершил попытку самоубийства в гостиничном номере, и был отправлен в психиатрическое отделение Боткинской больницы. Впрочем, там Ли Харви не задержали надолго – уже 31 октября он посетил американское посольство с целью официального отказа от гражданства своей страны. Эта попытка также не увенчалась успехом, других же Освальд предпринимать не стал, так как вскоре он окунулся в новую, казалось бы, привлекательную жизнь. Чтобы занять делом свалившегося на голову американца, Москва направила его в Минск, предоставив место токаря на «Минском радиозаводе им. В. И. Ленина». Вместе с увеличенной зарплатой – ежемесячно около 700 рублей – Освальд стал обладателем меблированной однокомнатной квартиры, за которой, однако, без ведома хозяина, велось постоянное наблюдение. Смена обстановки, как разнообразие жизни, первоначально захватило Ли Харви, но после нового 1961 года он пресытился буднями и заскучал. «У меня уже нет желания остаться, – писал Освальд в своем дневнике. – Работа неинтересная, боулингов и ночных клубов нет, деньги тратить негде, мест для отдыха нет – только профсоюзные танцы. Думаю, с меня хватит». В марте 1961 года будущий убийца президента познакомился с Мариной Прусаковой – 19-летней студенткой отделения фармакологии – и через два месяца зарегистрировал с ней брак. В начале лета 1961 года, молодожен изъявил желание вернуться на родину: однако из-за бюрократических проволочек уехать в США с семьёй он смог лишь через год – в конце весны 1963 года.

Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено в пятницу 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) в 12:30 по местному времени. Согласно выводам Комиссии Уоррена, Освальд совершил три выстрела в машину президента США с шестого этажа книжного склада. У него не было сообщников – он действовал в одиночку. При этом Ли Харви Освальд не был агентом СССР. На путь преступления, как считают советские биографы, Освальда толкнула жажда славы, но большинство американцев по-прежнему уверены, что он был орудием заговора.

Почему убийство президента США стало проблемой для СССР


Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

После сообщения об убийстве руководством комитета госбезопасности СССР было проведено ряд экстренных совещаний. На них обсуждались варианты событий после проблем, которые могли появиться из-за внезапной кончины президента США. Джон Кеннеди пришел к власти в 1960 году и сразу взял курс на сближение с Советским Союзом. Благодаря такому настрою, у потенциальных противников появился шанс прекратить «холодный» конфликт, с каждым годом усугублявший бессмысленное противостояние. Произнося в мае 1963 года речь об отношениях Америки и СССР, Джон Кеннеди сказал: «В конце концов нашей самой главной объединяющей чертой является совместная жизнь на одной, такой небольшой планете. Мы одинаково дорожим нашими детьми, дышим одним воздухом, и мы смертны – все без исключения». Кеннеди даже предлагал организовать совместный полет к Луне, чтобы вместе совершить первую высадку на ее поверхность. Идея была отвергнута Хрущевым, чье мышление не допускало такого скоростного сближения с капиталистической страной, да еще и главным соперником Союза. И вот, когда президент с предсказуемой и понятной политикой убит, возникла ситуация, которой могли воспользоваться сторонники антисоветского радикализма. Архивные документы гласят, что Москва в тот период испытывала «шоковое смятение»: «Кремлёвскую власть беспокоила возможность ракетной атаки на Советский Союз, которую затеет какой-нибудь агрессивно настроенный генеральский чин».

Как в СССР в память о Кеннеди звонили колокола


Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

Известия о трагической смерти Кеннеди распространились по миру мгновенно: на утро о них знал и весь СССР. «Симпатичный, молодой, обаятельный, плюс стремиться к миру с нашей страной» – такой образ американского президента сложился у большинства советских людей. По этой причине в Советском Союзе искренне симпатизировали Кеннеди, а после новостей об убийстве многие рядовые граждане не сдерживали слез, от души оплакивая смерть руководителя чужой державы. Позже представители американской разведки в России вспоминали, что в честь памяти Джона Кеннеди в стране звонили колокола церквей. Кроме того, на следующий день после убийства, на всю первую полосу газеты «Неделя», был размещён его фотографический портрет. В те годы, такой формат дозволялось использовать только в отношении членов высшего руководства СССР. Однако президиум ЦК КПСС дал в этом случае добро, выразив тем самым и свою скорбь. Сын Никиты Хрущева, Сергей, вспоминал, что отец тоже плакал по убитому – упав на колени, он, не стесняясь, рыдал в голос. И все же, несмотря на практически общегосударственный траур, смерть Кеннеди доставила руководству СССР немало проблем из-за возникшей неопределенности будущего.

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Почему убийство Джона Кеннеди стало проблемой для СССР

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