Как получить два урожая моркови в год не прореживая и не пропалывая

Большинство дачников и людей, выращивающих овощи на собственном подворье, уверены: «Хочешь более обильный урожай — вкладывай ещё больше сил и времени!» Удивительно, но это далеко не всегда так.

Методика и хитрости выращивания моркови, описанные ниже, напротив предполагают меньшие трудозатраты, а получать отличный урожай моркови вы будете два раза в год!



Итак, на чём же авторы проверенной уже не одним годом методики экономят свои силы и время?

Они не перекапывают почву перед севом моркови.Морковь почти не пропалывается.Всходы не продёргиваются, не прореживаются.Морковь высевается два раза за сезон. Первый сев очень ранний — кода снег ещё не весь растаял.



Для сева подойдут сорта с кратким сроком вегетации. Например, сорт Лагуна F1 позволяет начинать убирать урожай «на пучок» уже на 60-65 день после появления всходов. Через 80-85 дней вы соберёте уже основной урожай. Эта морковь идёт на потребление в летние месяцы и на консервирование. На фото ниже — конец июля в Подмосковье. Идёт уборка первого урожая.



Второй сев проводится в конце мая — начале июня. Выбирать можно сорта со средним или даже поздним сроком созревания. Всё будет зависеть от того, когда вы планируете собирать урожай. Авторы оставляют морковь стоять аж до самого конца октября и только тогда убирают.

Выращивание ранних и поздних сортов моркови отличается не сильно, поэтому порядок действий описан для первого сева. Идеальным для высадки моркови будет место, где в прошлом году росла культура, требующая интенсивного мульчирования (капуста, кабачки, картошка). Но первое, что надо сделать — это полностью убрать прошлогоднюю мульчу. По этой методике морковь у авторов прекрасно растёт и на суглинке.Интересный способ сделать бороздки — пару раз ударить молотком по доске, затем передвинуть её.Самый простой вариант сева — закладывать в бороздку по одному семечку. Можно заблаговременно наклеить семена на туалетную бумагу или сразу купить на ленте. Существуют также семена в гранулах — они крупнее семечек, и раскладывать их удобнее. После того, как семена уложены в бороздку засыпьте их сверху небольшим количеством грунта — лучше из пакета или из теплицы. Кроме того автор посыпает засеянную землю небольшим количеством золы. Оригинальное ноу-хау: положите между бороздками доски (оптимальная ширина ок. 12 см) — через них не пробьются сорняки! Поскольку прополка не понадобится, ряды моркови можно делать на расстоянии всего 15-18 см.После того, как доски разложены, на морковную грядку насыпается ровный слой снега, который не надо трамбовать и позднее досыпать. После этого устанавливаются дуги, а сверху — кусок спанбонда. Это предохранит снег от таяния на какое-то время, что в свою очередь позволит поливать морковь реже. Кстати, при второй посадке, грядку по началу также нужно прикрыть спанбондом — это даст тень и почву не нужно будет поливать так часто.При поливе проклюнувшихся ростков удобно лить воду прямо на доски между бороздками — так не размывается почва.Когда морковь подросла — доски убирают. Настала пора мульчирования. Насыпается слой примерно в 3 см. Лучший вариант — это свежие сосновые опилки.В отсутствии дождей морковь необходимо регулярно поливать. Если льёте из шланга, то лучше не по ботве, а в междурядье. Следует помнить, что опилки берут в себя много воды, так что проливать нужно основательно. Также замечательно работает капельный полив: собрав рамку из ПВХ труб и проложив в каждое междурядье капельную ленту, вы значительно облегчите себе жизнь!Еще больше нюансов и хитростей при выращивании моркови — в видео ниже.