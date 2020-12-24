Новогодний декор из сухофруктов

Сухофрукты – универсальный материал для любого декора. Даже просто разложенные в красивой тарелочке они выглядят как плод дизайнерского воображения. Эта небольшая елочка из сухофруктов станет самым теплым предновогодним украшением вашего дома.



Спокойные земные цвета сухофруктов как нельзя лучше подходят для украшения дома осенью и зимой. Кроме того, это очень экономичный материал для декора. Для изготовления такой небольшой конусообразной елки вам понадобятся:





Фрукты: апельсины, лимоны и лайм

Разделочная доска

Нож

Бумажные полотенца

Бумага для выпечки

Конус из пенопласта

Лист мха

Клей-пистолет

Ножницы

Шаг 1: Нарезать фрукты



Апельсины, лимоны и лайм лучше всего выглядят в засушенном виде. Они полностью высыхают, не становятся липкими и сохраняют свою форму, в отличие от яблок. Нарежьте фрукты кружочками (чем тоньше ломтики, тем быстрее они высохнут).



Шаг 2: Высушить фрукты



Насухо промокните фруктовые дольки бумажным полотенцем: чем больше влаги вы удалите, тем меньше вам понадобится сушить их в духовке.



Шаг 3: Поставить фрукты в духовку



Предварительно немного разогрейте духовку (примерно до 90 градусов по Цельсию). Накройте противень бумагой для выпечки и расположите на нем фруктовые дольки одним слоем.

Поставьте фрукты в духовку на час, затем переверните их и оставьте еще на час. Переворачивайте фрукты каждый час до полного высыхания. В зависимости от толщины ломтиков это займет от 2 до 8 часов. Следите за тем, чтобы фрукты не сгорели и не потеряли цвет.Шаг 4: Обернуть конус мхомОберните пенопластовый конус листом мха, приклейте его с помощью горячего клея.Шаг 5: Отрезать лишний мохОн останется в нижней части будущей елки.Шаг 6: Приклеить сухофруктыС помощью горячего пистолета прикрепите сухофрукты вокруг конуса. Клеить нужно снизу вверх, по одному ряду. Внизу располагайте большие кусочки, вверху — помельче.Елка готова!Как сделать еще более простое украшение из сухофруктов:Наполните сухофруктами декоративную чашу, туда же добавьте палочки корицы и несколько капель эфирных масел. Это будет так же красиво пахнуть, как и выглядеть.Украсьте сухофруктами блюдо, в центре которого стоит свеча. Теплый свет огня подчеркнут великолепные оттенки и текстуру фруктов.Встречайте праздники красиво!