Простой рецепт очень вкусного и красивого зефира

Близятся праздники, нужно придумывать что дарить и покупать подарки. Я люблю дополнять их чем-то сделанным своими руками, чтобы передать свою любовь и внимание. В этот раз решила приготовить зефир и поделиться здесь рецептом.

Классический рецепт на первый взгляд может показаться сложным, нужно уваривать ягоду, протирать через сито до однородной консистенции. Не всем после работы захочется тратить на это время, особенно учитывая, что в приготовлении зефира есть много нюансов, которые нужно учесть, чтобы на выходе получился вкусный и красивый продукт. Поэтому для вас и для себя я решила немного упростить рецепт, и использовать в приготовлении готовый джем, конфитюр или густое варенье. У меня дома была баночка домашнего вишнёвого джема, так же для эксперимента в магазине купила ещё 2 джема (малиновый и абрикосовый) разных производителей и землянику, протёртую с сахаром. У них у всех в составе идёт ягода, сахар, пектин, иногда лимонная кислота, а консистенция достаточно густая. Брала без Ешек и консервантов, чтобы они не портили вкус, и зефир был более натуральным и полезным.

В большую миску для взбивания выложить джем, белок и хорошо взбить до устойчивых пиков. Это важный нюанс, иначе зефир не будет держать форму.

У меня на это ушло 5 минут. Масса заметно побелеет и увеличится в объёме.

Далее готовим сироп. Ставим на плиту сотейник с водой и агаром. Постоянно помешивая, довести до кипения, пока смесь не превратится в гелеобразную массу

Теперь в сироп можно добавить сахар. Когда смесь начнёт активно пузыриться, варим ещё несколько минут, проверяя сироп на тонкую нить.

Если у вас есть кухонный термометр, замечательно, сироп будет готов, когда его температура поднимется до 110 градусов. Если такового нет, ничего страшного (у меня его тоже нет), варим пока сироп не начнёт стекать с ложки тонкой непрерывной струёй.

Теперь вливаем сироп тонкой струёй по стенке в миску с джемом и белком, постоянно взбивая смесь миксером. Взбить нужно снова до устойчивых пиков. Далее перекладываем зефирную массу в мешок и формируем зефиринки на поверхность, застеленную пергаментной бумагой, но в идеале на силиконовый коврик (от него зефир легче отстаёт). Если кондитерского мешка нет, можно использовать пакет для запекания (или пакет из-под молока или плотный целлофановый пакетик), отрезав у него кончик.

Сохнет зефир при комнатной температуре от 5 до 24 часов, по-разному было. Это зависит от разных факторов, если в квартире тепло и сухой воздух, то зефир высохнет быстрее. После высыхания половинки зефира нужно посыпать сахарной пудрой и соединить между собой. Как вариант можно просто вылить зефирную смесь в любую форму, застеленную пергаментной бумагой, а когда она высохнет, порезать на кубики и обвалять их в сахарной пудре. Такой зефир можно сделать интереснее, посыпав на него (до засыхания) кокосовую стружку/кедровые орешки/лепестки миндаля/мелко порезанные цукаты/кунжут. Я таким способом сделала абрикосовый зефир, и на него ушло всего 20 минут

Как-то раз видела в магазине мягкий зефир, который продаётся в банке и его можно есть ложкой. Можно и так сделать, почему нет. Сразу после взбивания переложить зефирную массу в баночку и хранить её в холодильнике

Ни один магазинный зефир не сравнится по вкусу с домашним. Много раз его готовила из самых разных ингредиентов: смородина, клубника, апельсин, малина, яблоко и др. Зефир получается очень воздушный, нежный с насыщенным вкусом и выглядит эффектно. На восьмое марта можно будет подарить кому-нибудь зефирный букет, нанизав зефиринки на деревянные шпажки и обернув подарочной бумагой