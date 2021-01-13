Королевские изгои: Почему две кузины Елизаветы II оказались в психиатрической лечебнице

Джон Боуз-Лайон и его жена Фенелла с одной из здоровых дочерей

Генеалогия «тайных» двоюродных сестер королевы

Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон

Психиатрическая клиника для душевнобольных Эрлсвуд в графстве Суррей, в которой прошла жизнь королевских кузин

Кэтрин Боуз-Лайон в старости