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7 главных кинематографических рекордов мира, попавших в последнее издание «Книги рекордов Гиннесса»


7 главных кинематографических рекордов мира, попавших в последнее издание «Книги рекордов Гиннесса»

Идея создания Книги рекордов возникла у сэра Хью Бивера, управляющего пивоваренной компанией Guinness, во время вечеринки в графстве Уэксфорд. А поводом послужил спор о самой быстрой в Европе птице. К согласию спорщики так и не пришли, не найдя ответа ни в одном справочнике. Спустя время родилась «Книга рекордов Гиннесса», которую предполагалось размещать в пабах, чтобы посетители могли с лёгкостью решать любые споры. Теперь же издание включает множество необычных достижений, в том числе кинематографических.

Самые успешные кинорежиссеры


Мартин Скорсезе. / Фото: www.augustman.com

Мартин Скорсезе. / Фото: www.augustman.com

 

Мартин Скорсезе стал самым часто номинируем современным режиссёром на получение кинопремии «Оскар» после девятого выдвижения на получение престижной награды. В 2020 году киноакадемики оценивали его фильм «Ирландец», в котором пожилой мужчина и бывший киллер, находящийся в доме престарелых, погружается в воспоминания о собственной жизни. Но «Ирландец» не принёс своему создателю заветную золотую статуэтку, и пока что в арсенале Мартина Скорсезе остаётся единственный «Оскар» - за фильм «Отступники».
Уильям Уайлер. / Фото: www.tunnel.ru

Уильям Уайлер. / Фото: www.tunnel.ru

 

Но звание самого номинируемого режиссёра за всю историю мирового кинематографа сохраняет Уильям Уайлер, которого выдвигали на получение кинопремии «Оскар» за лучшую режиссуру 12 раз. И три попытки были удачными.
Джон Форд. / Фото: www.scvhistory.com

Джон Форд. / Фото: www.scvhistory.com

 

Джон Форд получил самое большое количество «Оскаров», став победителем целых четыре раза, при этом номинировались на получение престижной кинонаграды всего пять его фильмов.

Двойной «Оскар»


Кадр из фильма «Паразиты». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Паразиты». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Единственным фильмом, сумевшим завоевать сразу два «Оскара» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке», стал фильм «Паразиты», снятый южнокорейскими кинематографистами в 2019 году. Создатели фильма смогли рассказать о социальном неравенстве в Южной Корее, явив миру чёрную комедию-триллер.

Самый кассовый фильм


Кадр из фильма «Мстители: Финал». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Мстители: Финал». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

В «Книге рекордов Гиннесса-2021» самым кассовым фильмом назван «Мстители: Финал», который собрал 2,8 миллиарда долларов в прокате. А вот если бы издатели решились внести в «Книгу рекордов» не самый кассовый, а самых доходный фильм, то «Титаник», несомненно, опередил бы сегодняшнего рекордсмена, стоило лишь учесть, помимо кассовых сборов, ещё и доход, полученный от продажи и аренды видео и DVD. А вот если бы учитывался уровень инфляции, то мог бы опередить «Мстителей: Финал» ещё и «Аватар».

«Король Лев»


Кадр из мультфильма «Король Лев». / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из мультфильма «Король Лев». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Новая версия популярного мультфильма, снятого киностудией Disney в 1994 году, вышла на экраны в 2019 и вскоре приобрела статус самого кассового римейка мультипликационного фильма. Кассовые сборы его составили 1 656 313 097 долларов. При этом создавался новый «Король Лев» целиком при помощи компьютерной анимации, за исключением всего лишь одного кадра.

Самый дорогой автомобиль Джеймса Бонда


Aston Martin DB5. / Фото: www.maxim.com

Aston Martin DB5. / Фото: www.maxim.com

 

В августе 2019 года на аукционе Sotheby's был продан один из четырёх автомобилей, собиравшихся специально для съёмок «Бондианы». Aston Martin DB5 впервые появился в третьей картине о приключениях легендарного агента 007. Впоследствии DB5 стал считаться одной из самых известных в мире машин. Теперь же Aston Martin DB5 стал рекордсменом, его приобрели за 6 миллионов 385 тысяч долларов.

Самый дорогой пожарный топор


Тот самый топор из фильма «Сияние». / Фото: www.astrakhanfm.ru

Тот самый топор из фильма «Сияние». / Фото: www.astrakhanfm.ru

 

Любители хоррора прекрасно помнят тот самый пожарный топор, с которым появлялся герой Джека Николсона в культовой ленте «Сияние», снятой в 1980 году Стенли Кубриком. В первый день октября 2019 года этот топор был продан за рекордную сумму в 211 тысяч 754 доллара. Во время съёмок актёр изрубил этим топором порядка шестидесяти дверей, однако после такого испытания на инструменте остались лишь несколько царапин и пара сколов, в остальном же время и съемки оказались над ним не властны.

Самое дорогое платье из мира кино


Мэрилин Монро в легендарном платье. / Фото: www.rachel.on.ge

Мэрилин Монро в легендарном платье. / Фото: www.rachel.on.ge

 

Известное на весь мир белое плиссированное платье, в котором появилась Мэрилин Монро в комедии «Зуд седьмого года», в 1971 году приобрела Дебби Рейнольдс. Она мечтала создать уникальный музей костюмов, в которых появлялись на экранах легендарные актёры и актрисы Голливуда. Поэтому вместе с платьем она купила у киностудии 20th Century Fox и другие наряды самой известной блондинки в мире. Но через сорок лет после приобретения гардероба кинодивы стало понятно, что подобный музей Дебби Рейнольдс создать не сможет, и она выставила культовое платье на аукцион Profiles in History, где оно и было продано за 5 млн. 520 тысяч долларов.

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7 главных кинематографических рекордов мира, попавших в последнее издание «Книги рекордов Гиннесса»

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