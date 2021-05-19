Как люди обживали самый маленький в мире остров

Говоря о застроенных островах, можно представить себе что-угодно, от снежной Гренландии до Гавайских островов с пальмами, ярким солнцем и простыми домиками из сподручных материалов. Однако есть такие острова, которые совершенно не вписываются в этот образ. Так, самым маленьким в мире застроенным остовом является скала Бишоп на юго-западе Англии, и чтобы разглядеть эту скалу, нужно изрядно постараться.
Скала Бишопа является практически самой западной точкой Англии.
Трудности могут возникнуть из-за того, что буквально на всей площади скалы Бишоп (корнск. Men an Eskob, англ. Bishop Rock) сейчас стоит маяк. Кажется, будто он сам вырос прямо из моря. Он и правда стоит здесь уже очень давно — маяку Бишоп уже 160 лет. Островок стоит в очень удобном стратегическом месте и является почти самой западной точкой Англии, так что попытки его застроить начались еще раньше — за 10 лет до того, как, собственно, увенчались успехом.
Маяк Бишопа только кажется маленьким, на самом деле это огромная массивная конструкция.
В 1847 году на острове Бишоп возвели первый маяк. Так как эта местность известна своими сильными волнами, инженеры решили построить не монолитную конструкцию, а маяк на опорах, чтобы волны как бы проходили сквозь него. Сначала поставили сваи, а потом планировали добавить часть для, собственно, самого маяка. Но вся эта конструкция была недостаточно устойчивой, и агрессивные волны при первом же шторме разрушили всё, что было построено, так что пользоваться маяком стало уже невозможно. Через четыре года попытку строительства повторили, только в этот раз подошли к делу очень основательно. Руководил возведением маяка инженер Дж. Уокер, и он распорядился привезти на остров огромнейшие гранитные блоки, которые в общей сумме составили почти 3000 тонн.
Маяк Бишопа.
Строительство шло медленно, так как транспортировать блоки можно было только при спокойной погоде. Они долго лежали, пронумерованные, на берегу и ждали своей очереди. Маяк возводили долгих семь лет, прежде чем он в конце концов заработал.
Маяк автоматизировали только в 1992 году.
Еще позже, даже эта монументальная конструкция была еще сильнее укреплена — к имеющимся 3000 тоннам гранита добавили еще столько же, вокруг маяка соорудили дополнительное укрепление в виде гранитной облицовки, а внутри конструкцию усилили железными балками. Издали маяк по-прежнему выглядит достаточно хрупким, однако вблизи это более чем серьезное сооружение высотой в 49 метров и даже с посадочной площадкой для вертолета.
Скала Бишопа является самым маленьким обжитым островом в мире.
В самом начале свет маяка создавали самые обычные парафиновые свечи. Чуть позже им на смену пришли керосиновые лампы. На маяка должен был дежурить смотритель, поддерживая свет для проходящих мимо суден. И только в 1976 году на маяке Бишоп впервые установили генераторы с лампами. Это значительно облегчило работу смотрителя маяка, но еще не полностью упразднило его задачи. Последний смотритель покинул свое рабочее место в этом маяке только в декабре 1992 года — после этого маяк стал полностью автоматизированным.
Первый вариант маяка не выдержал сильных волн.
Первый вариант маяка.
Сегодня в маяке 10 этажей, и часть помещения можно снять для ночевки. Это необычный «отель», однако и на такой опыт находятся желающие. В маяке могут одновременно находиться до четырех человек и оставаться там от одной до трех недель.
Маяк на скале Бишопа.
Английский маяк.
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