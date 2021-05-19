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Как люди обживали самый маленький в мире остров


Как люди обживали самый маленький в мире остров

Говоря о застроенных островах, можно представить себе что-угодно, от снежной Гренландии до Гавайских островов с пальмами, ярким солнцем и простыми домиками из сподручных материалов. Однако есть такие острова, которые совершенно не вписываются в этот образ. Так, самым маленьким в мире застроенным остовом является скала Бишоп на юго-западе Англии, и чтобы разглядеть эту скалу, нужно изрядно постараться.

Скала Бишопа является практически самой западной точкой Англии.

Скала Бишопа является практически самой западной точкой Англии.

 

Трудности могут возникнуть из-за того, что буквально на всей площади скалы Бишоп (корнск. Men an Eskob, англ. Bishop Rock) сейчас стоит маяк. Кажется, будто он сам вырос прямо из моря. Он и правда стоит здесь уже очень давно — маяку Бишоп уже 160 лет. Островок стоит в очень удобном стратегическом месте и является почти самой западной точкой Англии, так что попытки его застроить начались еще раньше — за 10 лет до того, как, собственно, увенчались успехом.
Маяк Бишопа только кажется маленьким, на самом деле это огромная массивная конструкция.

Маяк Бишопа только кажется маленьким, на самом деле это огромная массивная конструкция.

 

В 1847 году на острове Бишоп возвели первый маяк. Так как эта местность известна своими сильными волнами, инженеры решили построить не монолитную конструкцию, а маяк на опорах, чтобы волны как бы проходили сквозь него.
Сначала поставили сваи, а потом планировали добавить часть для, собственно, самого маяка. Но вся эта конструкция была недостаточно устойчивой, и агрессивные волны при первом же шторме разрушили всё, что было построено, так что пользоваться маяком стало уже невозможно. Через четыре года попытку строительства повторили, только в этот раз подошли к делу очень основательно. Руководил возведением маяка инженер Дж. Уокер, и он распорядился привезти на остров огромнейшие гранитные блоки, которые в общей сумме составили почти 3000 тонн.
Маяк Бишопа.

Маяк Бишопа.

 

Строительство шло медленно, так как транспортировать блоки можно было только при спокойной погоде. Они долго лежали, пронумерованные, на берегу и ждали своей очереди. Маяк возводили долгих семь лет, прежде чем он в конце концов заработал.
Маяк автоматизировали только в 1992 году.

Маяк автоматизировали только в 1992 году.

 

Еще позже, даже эта монументальная конструкция была еще сильнее укреплена — к имеющимся 3000 тоннам гранита добавили еще столько же, вокруг маяка соорудили дополнительное укрепление в виде гранитной облицовки, а внутри конструкцию усилили железными балками. Издали маяк по-прежнему выглядит достаточно хрупким, однако вблизи это более чем серьезное сооружение высотой в 49 метров и даже с посадочной площадкой для вертолета.
Скала Бишопа является самым маленьким обжитым островом в мире.

Скала Бишопа является самым маленьким обжитым островом в мире.

 

В самом начале свет маяка создавали самые обычные парафиновые свечи. Чуть позже им на смену пришли керосиновые лампы. На маяка должен был дежурить смотритель, поддерживая свет для проходящих мимо суден. И только в 1976 году на маяке Бишоп впервые установили генераторы с лампами. Это значительно облегчило работу смотрителя маяка, но еще не полностью упразднило его задачи. Последний смотритель покинул свое рабочее место в этом маяке только в декабре 1992 года — после этого маяк стал полностью автоматизированным.
Первый вариант маяка не выдержал сильных волн.

Первый вариант маяка не выдержал сильных волн.

 
Первый вариант маяка.

Первый вариант маяка.

 

Сегодня в маяке 10 этажей, и часть помещения можно снять для ночевки. Это необычный «отель», однако и на такой опыт находятся желающие. В маяке могут одновременно находиться до четырех человек и оставаться там от одной до трех недель.
Маяк на скале Бишопа.

Маяк на скале Бишопа.

 
Английский маяк.

Английский маяк.

 

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