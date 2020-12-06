Локотская республика, созданная инженером спиртзавода

В 1941 году немцы санкционировали создание Republik Lokot – «Локотский админ.округ». В него входили несколько районов, расположенных на Северо-Западе Курской и районы, расположенных на юге Брянской (тогда Орловской) областей, а численность населения составляла свыше полмиллиона человек. Republik Lokot подчинялась тыловому командованию второй танковой армии вермахта, возглавляемой генерал-полковником Хайнцем Гудерианом. Созданная в Локотской «республике» так называемая Русская освободительная народная армия (РОНА) активно боролась с партизанами, за что в 1944 году была включена в состав 29-й дивизии войск СС. Идея создания округа была одобрена министром пропаганды рейха Йозефом Геббельсом и главой СС Генрихом Гиммлером.
С какой целью была создана Локотская «республика»
Возникшее из-за дефицита правопорядка (советское руководство в спешке покинуло некоторые эти районы) Локотское самоуправление было одобрено Гейнцем Гудерианом. Его вполне устроили налаженные в Локте дисциплина и порядок. Быстро продвигающимся воинским отрядам вермахта было необходимо, чтобы на захваченных землях обеспечивалась безопасность. До прихода немцев Константин Павлович Воскобойник, уроженец Киевской губернии, работающий инженером спиртзавода, организовал и возглавил народные дружины, ликвидировавшие хаос и грабежи. Благодарные граждане Воскобойника назначили его «губернатором окрестной земли», а тот, в свою очередь, приступил к формированию органов государственной власти. Наладить административную жизнь в посёлке городского типа получилось – в Локте было много людей, высланных органами Наркомвнудел в 30-е годы, и среди них было достаточное количество тех, кто имел управленческий опыт. Абсолютное большинство из репрессированных хорошо встретили оккупантов, как и многие из коренных жителей Локтя. Местные крестьяне до прихода советской власти жили на особом положении – в Орловской области располагалось имение Михаила Романова, а принадлежавшие ему крестьяне не знали притеснений и лишений, жили в достатке и стабильности. С приходом советской власти ситуация радикально изменилась и не в лучшую для них сторону. Вскоре гитлеровцами Воскобойник был назначен обер-бургомистром Republik Lokot. Он создал свою партию, а на базе отряда самообороны – военизированное формирование с претенциозным названием Русская освободительная народная армия (РОНА). Кроме функции охранения правопорядка в ЛР, в её обязанности входила борьба с партизанскими отрядами и обеспечение Вермахта надёжными транспортными коммуникациями. Убедившись, что местное самоуправление способно своими силами обеспечивать безопасность тыловых районов, командование 2-й танковой армии реорганизовала Локотской район в уезд, а затем в округ. Так небольшой городок Локоть стал столицей фашистской Брянщины. После смерти первого бургомистра ЛР в 1942 году власть перешла в руки Бронислава Каминского (бывшего технолога по спиртовому производству). Каминский культивировал идею, которую выдвинули его немецкие хозяева, – от успеха Локотской республики зависит судьба русского народа (патриотизм – перевёртыш).
Как была организована административная и судебная система Локотского самоуправления
Антонина Макарова («Тонька-пулемётчица») – палач Локотского самоуправления. /Фото: legkovmeste.ru В ЛР были организованы основные государственные институты, население облагалось налогами, издавалась пресса, работали столовые, бани, парикмахерские, рестораны, школы, детские дома, заводы и мастерские. Была налажена деятельность государственного банка (финансовые операции в нем проводились советскими деньгами). Несмотря на то, что на территории округа действовали немецкие комендатуры и подразделения Абвера, организация жизни и работы гражданского населения была почти полностью в ведении локотской администрации. В каждом из восьми районов действовала управа, численность руководящего аппарата в которых была около 60-70 человек. Район, в свою очередь, делился на волости, возглавляемые старшинами, у которых имелся заместитель и писарь. Старшинам подчинялись волостной начальник полиции и мировой судья. Самым низшим и мелким звеном административной цепочки был староста, избираемый на сельских сходках общины. На таких собраниях принимались решения по широкому кругу вопросов внутренней жизни населённого пункта. Колхозы упразднили, возвратили частную собственность и свободное предпринимательство. Каждому крестьянину полагалось 10 гектаров земли, корова, лошадь, мелкий скот он уже разводил сам. Продукцию, производимую жителями, покупала немецкая армия. Собственник земли отчислял в бюджет 10 % от доходов. Первыми земельные наделы получили семьи, сыновья из которых служили в РОНА. Была сформирована трёхуровневая судебная система. Принадлежность к отрядам, боровшимся с оккупантами, каралась смертной казнью, а тем, кто им помогал, грозило тюремное заключение. За дезертирство из РОНА наказывали не только тюремным сроком, но и полной конфискацией всего нажитого имущества. Смертные приговоры применялись за грубые нарушения порядка. Если в других оккупированных областях судовыми инстанциями разбирались лишь гражданские и мелкие уголовные дела, а за политпреступления и убийства по законам военного времени наказывали преступников немецкие власти, то в ЛР абсолютно все дела рассматривались местными судами. В Republik Lokot жители не были полностью бесправны, как в занятых фашистами соседних областях.
Какое значение для немцев имело Локотское самоуправление
Антипартизанская карательная операция (Каминский с группой членов своего штаба и сотрудников полиции порядка). /Фото: cdni.rbth.com В начале войны, несмотря на успешное наступление, оккупанты несли значительные потери – советские солдаты бились насмерть. Немецкий блицкриг захлёбывался из-за проблем с транспортом. Для обеспечения слаженной работы тыловых служб требовались охранные подразделения. Поэтому идея сделать ставку на коллаборационистов сработала наилучшим образом, особенно в случае с Локотским округом – они добровольно и весьма успешно боролись с партизанами, отряды которых сильно осложняли жизнь оккупантам. В обмен на эти услуги жители округа получили самостоятельность – оккупанты вывели с территории ЛР свои гарнизоны, снабдив местных жителей трофейным оружием. Беспокоиться о соблюдении порядка внутри округа немцам не приходилось, безопасность их самих на этой территории также обеспечивалась локотской военизированной милицией. В идеологической плоскости тоже были одни плюсы – это наглядный и удачный пример сотрудничества местного самоуправления и оккупационной власти.
«Банды Каминского» или как формировалась Русская освободительная народная армия (РОНА)
Русская освободительная армия (РОНА). /Фото: malcolmwagner.co.uk Окружное самоуправление опиралось на так называемое «народное ополчение». Была чётко обозначена его главная цель – бороться с большевиками и евреями. На базе народной милиции впоследствии была создана РОНА. Бронислав Каминский принял на себя обязанности командующего РОНА. На счету этой хорошо организованной банды большое количество дерзких операций против партизан и жестокие расправы над мирными жителями. От рук каминцев погибло более 10 000 человек. За беспощадную борьбу с партизанскими отрядами Каминского прозвали хозяином Брянского леса. У РОНА была своя разведка и контрразведка – практиковалась заброска агентуры в партизанские отряды. Фашисты присвоили Каминскому звание бригаденфюрера СС (генерал-майора) и назначили командиром дивизии. Бригада Каминского, ставшая 29-й дивизией ваффен-СС, в 1944 году принимала участие в подавлении Варшавского восстания, где проявила себя не столько в боевых действиях, сколько в мародёрстве. После гибели Каминского РОНА была передана в подчинение другого фашистского прихвостня – генерала Власова.
Как сложилась «судьба» края после ликвидации Republik Lokot
РОНА участвовала в военных операциях против советских партизан до лета 1944 года. /Фото: i.pinimg.com После того, как Локоть был взят советскими войсками, роновцы ушли с немецкой армией в город Лепель Витебской области. С ними ушли и жители округа, не пожелавшие остаться на советской территории. Была предпринята попытка создать «Лепельскую республику», но она не удалась – население города было совсем другим и не желало сотрудничать с предателями родины. После ухода РОНА на территории бывшего Локотского округа до 1951 года происходили боестолкновения с подразделениями НКВД. В дальнейшем от городка Локоть осталось только небольшое сельцо.
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