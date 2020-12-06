Локотская республика, созданная инженером спиртзавода

В 1941 году немцы санкционировали создание Republik Lokot – «Локотский админ.округ». В него входили несколько районов, расположенных на Северо-Западе Курской и районы, расположенных на юге Брянской (тогда Орловской) областей, а численность населения составляла свыше полмиллиона человек. Republik Lokot подчинялась тыловому командованию второй танковой армии вермахта, возглавляемой генерал-полковником Хайнцем Гудерианом. Созданная в Локотской «республике» так называемая Русская освободительная народная армия (РОНА) активно боролась с партизанами, за что в 1944 году была включена в состав 29-й дивизии войск СС. Идея создания округа была одобрена министром пропаганды рейха Йозефом Геббельсом и главой СС Генрихом Гиммлером.









С какой целью была создана Локотская «республика»

Как была организована административная и судебная система Локотского самоуправления

Какое значение для немцев имело Локотское самоуправление

«Банды Каминского» или как формировалась Русская освободительная народная армия (РОНА)

Как сложилась «судьба» края после ликвидации Republik Lokot