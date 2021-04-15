10 сериалов с небанальными сюжетами, от которых сносит крышу

Подборка необычных фильмов для тех, кому хочется безумств и сюрпризов.
Возможно, вы устали от сериалов, где каждая серия похожа на предыдущую (хотя некоторые наоборот — любят), а сюжетные повороты — предсказуемы. Вам хочется безумств, восторга и сюрпризов. Мы подобрали несколько сериалов, которые придутся по вкусу любителям кино, от которого сносит крышу.
В джунглях все было хорошо, пока не пришла Гуу
Начнем сразу с хардкора. Гуу — девочка с розовыми волосами, мрачным выражением лица и жестким чувством юмора. На самом деле она не девочка, потому что внутри ее тела — целый мир, куда попадают различные вещи, потому что Гуу все тащит в рот: людей, птиц, деревья. Так туда попал и Хале, мальчик, живущий в блаженных джунглях со своей ленивой мамой. Это не рассказать, надо видеть!
Дикие пальмы
После триумфа «Твин Пикса» в 1993 году был создан мини-сериал о новой технологии, виртуальной реальности. Главный герой попадает в корпорацию, создающую наркотики для подсознания и в какой-то момент перестает отличать реальность от снов, каждый из которых становится все страшнее. Объяснить, что на самом деле происходит в «Диких пальмах», сложно. Но зрелище поражает, пусть и устарело слегка.
Потерянная комната
Этот сериал, возможно, не очень безумный, но сюжет скручен в спираль и не отпускает: существует таинственная комната, ключ от которой достался главному герою, детективу Джо Миллеру. В этой комнате однажды произошло некое Событие, из-за чего все предметы оттуда обрели магические свойства, но не все они безопасны. Также существуют секты, адепты которых готовы на все, лишь бы заполучить эти предметы. А Джо случайно получает ключ от комнаты.
Карнавал
Возможно, это самый незамеченный сериал, что обидно. Поле битвы — пустыня, воюют бог и дьявол. Их орудия — проповедник и бродяга. Бродяга попадает в цирк; там оракулы и гадалки, сиамские близнецы и провидцы. Проповедник слышит голоса и страдает от видений. Всех персонажей, словно поводырь — слепого, ведут кровавые кошмары. Навстречу страшной участи. «Карнавал» — мрачное, жестокое и запутанное приключение для ценителей мистики.
Утопия
«Эксперименты Утопии» — комикс, созданный пациентом психушки. Несколько его страниц попадают в руки пятерым персонажам (одному из них 11 лет), и за ними тут же начинается смертельная охота. Предупреждение: в сериале много мата и насилия (выжигание глаз солью — это так, для разминки). А во втором сезоне начинается неуправляемый хаос, так что будьте осторожны, не всем нравится тряска.
Девочка-волшебница Мадока
Этот аниме-сериал может потрясти основы вашего мироздания. Во-первых, он страшно красив. Да, именно так. Во-вторых, там великолепная музыка. В-третьих, сюжет развивается хаотично, но в финале, когда все частички пазла сойдутся, может разорвать мозг. Сюжет, между тем, поначалу прост: Мадока случайно спасает от гибели странное существо с красными глазами, и оно вроде милое с виду. Существо предлагает девочке сделку: оно выполняет ЛЮБОЕ желание Мадоки, а в ответ она соглашается выслеживать и убивать ведьм.
11.22.63
Этот сериал по мотивам романа Стивена Кинга не очень безумен, по сравнению с другими, но так же тревожен, потому что главный герой попадает в жестокую ловушку. Обычный учитель отправляется в прошлое, где может предотвратить убийство президента Кеннеди. По мере того, как герой осваивается в прошлом, время приоткрывает свои тайны и начинает коварную игру против чужака, которому не место в этом мире.
Столик в углу
Если у вас проблемы с воображением, «Столик в углу» лучше не смотреть. Дело в том, что действие этого мини-сериала происходит в одной точке, в маленьком кафе. За столиком сидит невзрачный человек с книжечкой. К нему приходят разные люди и просят исполнить их желание. Он соглашается и в ответ предлагает им сделать кое-что. Например, сделать бомбу. Или убить маленькую девочку. Еще одно важное условие сделки: каждый должен приходить и рассказывать, как он собирается это сделать.
Оставленные
«Оставленные», пожалуй, один из самых сильных на данный момент сериалов на тему мистики: два сезона сняты безупречно, ждем третий. Сюжет стартует с момента, когда часть населения бесследно исчезла с лица земли. Оставшимся необходимо как-то примириться с потерями: кто-то ищет и находит Бога, кто-то начинает тихую войну. А кто-то пытается сохранить рассудок в мире, который сходит с ума.
Черное зеркало
Это лучшее, что было создано в жанре фантастики. Самая первая серия может «ударить кувалдой» по голове, поэтому ее лучше пропустить, если вы обладатель тонкой душевной организации. Но она задает тон. Каждая серия «Черного зеркала» — отдельная история. Все истории — о мире будущего, что отнимает у людей их сердца, доброту, сочувствие. Иногда — души. И само будущее. Практически все серии шокируют и заставляют задуматься. Наслаждайтесь.
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