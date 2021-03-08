Милая черта или серьёзная проблема: 5 спорных по мнению психологов личностных качеств

1. Излишняя вежливость, крайняя предупредительность и бесконечные извинения в общении с незнакомыми людьми

Симптом синдрома самозванца. / Фото: versiya.info

2. Чрезмерный педантизм

Стоит задуматься... / Фото: psicoactiva.com

3. Постоянная смена интересов (синдром Душечки)

Постоянная смена интересов должна насторожить. / Фото: vankachifirchik.livejournal.com

4. Принятие красивых поз в режиме 24/7

Симптом нарцисса, это когда фраза - Дорогой, не посмотреть ли нам фильм? - произносится вот в такой позе. / Фото: pinterest.ru

5. Драматизирование абсолютно любой эмоции

Как же вырос мой сын! / Фото: medikforum.ru