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За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Военная тюрьма Гуантанамо находится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо. В тюрьме содержатся преступники, обвиняемые в терроризме, участии в боевых действииях на стороне противника, а также лица, не имеющие определённого статуса. В 2009 году президент США Барак Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы, но она так и не была закрыта и работает до сих пор.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Группа заключённых во время утренней молитвы в Лагере Дельта, 28 октября 2009 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Заключённые молятся в общей комнате в Лагере 6, 18 марта 2011 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Заключённый обучается набору текста в Лагере 6, 20 октября 2010 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Военнослужащие ВМС США сопровождают заключённого в Лагерь Дельта, 10 июня 2008 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Заключённые в Лагере 6, 31 мая 2009 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Продукты, которые можно выбрать на завтрак, в пищеблоке, 7 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Журналы в библиотеке, 7 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Комплект, который выдавался заключённым из Афганистана, 1 мая 2002 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Утренняя молитва заключённых в Лагере 4, 5 августа 2009 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Халяльное мясо в холодильнике в пищеблоке, 7 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Камера в Лагере 6, 5 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Заключённый выполняет физические упражнения, 27 апреля 2010 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Военные сопровождают заключённого в комнату для переговоров в Лагере Экс-Рей, 6 февраля 2002 года.



За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Заключённый читает газету в Лагере 6, 5 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Заключённый молится в Лагере Дельта, 27 июня 2006 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Книги на арабском языке в библиотеке, 7 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Заключённые беседуют возле забора в Лагере 4, 31 мая 2009 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Цветы возле забора Лагеря Экс-Рей, 7 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Комната для встреч заключённых с адвокатами в Лагере 6, 5 марта 2013 года.

За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Ворота Лагеря Дельта, 4 сентября 2007 года.

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