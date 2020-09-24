За стенами американской военной тюрьмы в Гуантанамо

Военная тюрьма Гуантанамо находится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо. В тюрьме содержатся преступники, обвиняемые в терроризме, участии в боевых действииях на стороне противника, а также лица, не имеющие определённого статуса. В 2009 году президент США Барак Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы, но она так и не была закрыта и работает до сих пор.







Группа заключённых во время утренней молитвы в Лагере Дельта, 28 октября 2009 года.







Заключённые молятся в общей комнате в Лагере 6, 18 марта 2011 года.







Заключённый обучается набору текста в Лагере 6, 20 октября 2010 года.







Военнослужащие ВМС США сопровождают заключённого в Лагерь Дельта, 10 июня 2008 года.







Заключённые в Лагере 6, 31 мая 2009 года.







Продукты, которые можно выбрать на завтрак, в пищеблоке, 7 марта 2013 года.







Журналы в библиотеке, 7 марта 2013 года.







Комплект, который выдавался заключённым из Афганистана, 1 мая 2002 года.







Утренняя молитва заключённых в Лагере 4, 5 августа 2009 года.







Халяльное мясо в холодильнике в пищеблоке, 7 марта 2013 года.







Камера в Лагере 6, 5 марта 2013 года.







Заключённый выполняет физические упражнения, 27 апреля 2010 года.







Военные сопровождают заключённого в комнату для переговоров в Лагере Экс-Рей, 6 февраля 2002 года.

Заключённый читает газету в Лагере 6, 5 марта 2013 года.Заключённый молится в Лагере Дельта, 27 июня 2006 года.Книги на арабском языке в библиотеке, 7 марта 2013 года.Заключённые беседуют возле забора в Лагере 4, 31 мая 2009 года.Цветы возле забора Лагеря Экс-Рей, 7 марта 2013 года.Комната для встреч заключённых с адвокатами в Лагере 6, 5 марта 2013 года.Ворота Лагеря Дельта, 4 сентября 2007 года . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)