Размножение клубники усами, делением куста летом. Два основных способа

Летнее время (а, применительно к размножению клубники, это июль с августом), принято считать наиболее эффективным временным отрезком для получения новых кустов ягоды. До первых холодов, которые обычно случаются глубокой осенью, времени ещё очень много, что позволит молодым побегам ягоды существенно окрепнуть и пройти определённый этап в своём развитии. Способы, которые применяют летом, чтобы размножить эту ягоду, многим хорошо известны. Обычно, это делают усами (где главное определиться, какие усы нужно оставлять для этой процедуры), либо делением куста. Если есть желание, то можно летом «повозиться» и с семенами. Но, конечно, этот процесс более сложен, да и надёжность у него, без соответствующей подготовки, не очень велика. Так что, лучше всё же придерживаться более простых и практичных вариантов размножения этой популярной ягоды.

Как размножить клубнику летом? Делаем это правильно

Основные способы, которые используют при посадке клубники, это однострочный вариант, и двухстрочный. Второй способ лучше всего подходит именно при летнем размножении ягоды. С его помощью место Вы сможете существенно сэкономить, ведь на одной, небольшой грядке Вы высадите сразу два ряда клубники. Тогда уже следующий год Вам даст очень даже неплохой урожай.

Двухстрочная посадка летом подразумевает расположение рядов ягоды сантиметров через 50 друг от дружки. 25 сантиметров, это то расстояние, которое необходимо выдержать уже в самом ряду между кустиками.

Размножаем клубнику усами. Как это делать?

Усами, если кто не знает, называют побеги, которые дают кусты этой ягоды. Они начинают появляться весной, правда, активно растут и достаточно быстро развиваются уже позже, а именно, после плодоношения. Каждый ус клубники имеет маленькие узелки. Эти узелки, в будущем и дают молодые кустики. Когда такие кустики соприкасаются с землей, они за неё быстро «цепляются», то есть пускают свои корешки, это и есть начало развития уже нового растения.

Какие усы следует брать?

Усы, а соответственно и розетки, которые даёт один куст, по количеству могут различаться. Здесь всё решает сорт ягоды, возраст самого куста, а кроме этого ещё почва с температурой, а также особенности ухода за ягодой и её полив. Чтобы, в итоге, рассада у Вас получилась крепкой, и, конечно, же, здоровой, брать следует исключительно первые побеги. Именно они и дадут позже достойный урожай.

Как взять усы?

Первым делом нужно отобрать подходящие усы, и разложить их по краю грядки, а лишние, обязательно удалить. Розеткам обычно хватает недели или двух, чтобы начать процесс укоренения. Подождите, и когда это произойдёт, концы у таких усов обрежьте, но отделять на этом этапе укоренившиеся усы от материнского растения не следует. Кустики теперь только поливаем, а кроме этого не забываем рыхлить землю, и удалять вовремя все сорняки.

Когда наступит август месяц, в самом его начале, материнский куст отделяют от укоренившихся усов. Делать это нужно где-то за неделю, до момента высадки таких усов на их постоянные грядки. Лучше всего подобрать им грядки, которые до них «заселяли» помидоры либо огурцы.

А вот очень хорошее видео, где Вам расскажут про все тонкости размножения клубники с помощью усов. Посмотрите.

Способ делением куста

Таким образом, размножают клубнику гораздо реже. Обычно им пользуются, когда есть определённые проблемы с посадочным материалом, либо его применяют, чтобы получить новые кусты безусой разновидности этой ягоды. В любом случае, это способ тоже весьма эффективен, так что его применение вполне оправдано.

Конечно, получить сильные молодые растения можно только из таких же сильных и полностью здоровых кустов. Выбрать нужно те из них, у которых есть 2 или, даже 3 (такое бывает не так часто) верхушки с розеткой. Такие верхушки называют ещё «рожками», так что размножать клубнику «рожками», это то же самое, что делать это делением куста. Когда с кустами Вы определитесь, то аккуратно их выкопайте, после чего розетки руками осторожно отделите. Главное, сами кустики при таком делении не повредить. Корни также не должны пострадать при этой процедуре. Куст, который разделили правильно, это практически полноценное растения, и он сможет дать Вам достойный урожай уже в свой первый год активного плодоношения.

Эти кустики после деления, высаживают в уже подготовленные для них лунки. Важно, при этом корневище засыпать полностью. Если Вы часть его оставите не прикрытым, то куст может очень быстро засохнуть. Не забудьте после посадки такие кусты хорошенечко пролить.

Какой способ размножения выбрать?

Оба эти способа работают достаточно хорошо летом. Что очень удобно, Вам не придётся высаживать кусты сначала в горшки, потом везти их к месту посадки, выжидать их успешного укоренения и т.д. Здесь всё можно достаточно просто сделать на месте.

Но, любой из этих способов, в последующем обязательно требует правильного ухода. Без этого хороший урожай ягоды Вам собрать не удастся. Если любите эксперименты, то размножение можно провести, используя одновременно оба эти способа. А, по прошествии года, уже сравниваем результаты, и делаем для себя выводы, что лучше сработало.

А вот ещё одно видео, где Вам покажут, как можно аккуратно разделить куст клубники. Смотрим.