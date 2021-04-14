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Русские слова, которые в старину имели совсем другое значение: Урод, прелесть, погост и др


Русские слова, которые в старину имели совсем другое значение: Урод, прелесть, погост и др

Удивительно, но слова с течением времени изменяются не меньше чем, скажем, материальные предметы. Порой модифицируется их звучание, а иногда и смысл, причем бывает, что на прямо противоположный. Изучение этимологии некоторых старинных понятий приводит поэтому к необычным результатам.

Урок – это налог


Корень «-рок-», заменивший «-рек-» (от реку - говорю) подсказывает нам, что «у-рок» – это уговор или условие. Поэтому в Древней Руси уроком назывался фиксированный размер дани или каких-либо работ, которые должны были быть выполнены к определенному сроку. Это в принципе близко к первому современному значению – «учебное задание», но очень далеко от второго -«время, отведенное для занятий». Поэтому в детстве, читая у Бажова, что Степана приказали «в забое приковать (…) и уроки спрашивать без поблажки», представлялась очень грустная картина школьных учебников и тетрадок, разложенных рядом с цепью и кайлом.

Погост — административно-территориальная единица


Как ни странно, это слово имеет прямое отношение к предыдущему, ведь впервые административно-территориальное деление в Киевской Руси установила княгиня Ольга, поделив Новгородскую землю на погосты и установив для них уроки. Сегодня большинство людей уверены, что погост – это кладбище (возможно, сельское или заброшенное), однако в старину в этом слове слышали корень «гость», ведь так называли места, где принимали гостей – сборщиков уроков (т.
е. налогов). Для встречи князя и дружины, приехавших за податями, строили особые гостевые дома. В дальнейшем погостами стали называть административно-территориальные единицы, в которые могло входит несколько сел и деревень (аналог современных районов), а также и сам городок, в котором погост находился. Позднее в этих же «районных центрах» строили в первую очередь церкви и устраивали кладбища, от чего, возможно, значение слова постепенно сместилось.
Значение слова «погост» изменилось со временем

Значение слова «погост» изменилось со временем

 

Задница – это наследство


Следуя удивительно затейливыми путями, это слово из вполне официального, употребляемого, например, в «Русской правде», превратилось в анатомически-непристойное. В старину же его понимали скорее во временном смысле – то, что остается за человеком.

Урод – первенец и будущий глава семьи


Польское слово uroda означает «красота»

Польское слово uroda означает «красота»

 

Отголосок первоначального значения этого бранного слова всегда смешит нас в польском языке, где uroda - значит «красота». Слово же действительно связано со словом «род», поэтому в старину уродом был тот, кто на славу уродился у своих родителей. Как ни странно, в дальнейшем понятие «пострадало» именно из-за своего слишком «завышенного» значения. Позднее так стали называть людей, близких к Богу, от которых оно перешло на блаженных – уродивых. А там и до современного смысла было не очень далеко.

Прелесть – обман и совращение


Опять же, далекий отзвук этого первоначального значения мы слышим в словечке «прельстить», которое до сих пор имеет негативный смысл. Корень «лесть» означал раньше «приманку» и «хитрость». В церковно-славянском языке, кстати, слово сохранило первоначальный посыл и означает соблазн, совращение от злого духа, плоды плотского разгорячения ― самомнение, самонадеянность, высокоумие и превозношение.

Неделя – воскресенье


Логика нашего языка здесь проявляется очень явно: «неделя» - значит «не делать», то есть отдыхать. Раньше так назывался выходной день, а затем стали называть весь отрезок времени. Первоначальное значение сохранилось в братских славянских языках.

Трус – землетрясение


Табличка советских времен вызывает сегодня улыбки

Табличка советских времен вызывает сегодня улыбки

 

Немного устаревшее слово «трусить» - в значении «трясти» помогает нам понять старинный смысл этого существительного. Трусом раньше называли любую тряску и землетрясение в том числе. К человеку, трясущемуся от страха это словечко пристало позднее.

Интересно, что чаще всего достаточно обыкновенные слова, меняя значения, превращались именно в ругательства. Такая незавидная участь постигла, например, понятие «подлец», которое в старину означало просто человека незнатного рода (это, наверное, изначально подразумевало некоторое сомнение в его честности). «Сволочью» в старину называли кучу - вещи, которые сволокли в одно место. Позднее так стали называть толпу людей, собравшихся неизвестно зачем, а затем и отдельных нехороших личностей. Слово «пошлый» потеряло за столетия букву «р» и положительный смысл. Раньше так называли «старинное, исконное, то, что пошло исстари». Негатив же в слове появился с петровскими реформами, когда пошла мода на обновление, а старину объявили низкопробной.

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Русские слова, которые в старину имели совсем другое значение: Урод, прелесть, погост и др

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Русские слова, которые в старину имели совсем другое значение: Урод, прелесть, погост и дрПодписаться на мой Instagram
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