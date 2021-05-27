История одного «Поцелуя»: кто вдохновил Родена на создание знаменитой скульптуры

«Поцелуй» – не единственная скульптура, на создание которой великого Огюста Родена вдохновила страсть к его ученице, скульптору Камилле Клодель. В течение 15 лет девушка была для него возлюбленной, натурщицей, музой, генератором идей и соавтором работ. После их расставания Камилла лишилась рассудка, а Роден не создал ни одного выдающегося произведения.













Камилла Клодель



Камиллу Клодель нельзя назвать заурядной девушкой: еще в юности проявился ее талант ваяния, в 17 лет она поступила в Академию Коларосси, где ее наставником стал знаменитый скульптор Альфред Буше. А вскоре Камилла начала брать уроки у Огюста Родена.







Слева – Огюст Роден. Справа – Камилла Клодель в мастерской



Между ними вспыхнула страсть, которая на долгие годы стала источником вдохновения для великого скульптора. Свою возлюбленную он описывал так: «Прекрасный лоб над дивными глазами глубокого густо-синего цвета, как у красавиц на портретах кисти Боттичелли, большой, чувственный рот, густая копна золотисто-каштановых волос, спадающих на плечи. Вид, впечатляющий дерзостью, превосходством и… детской веселостью».







Камилла Клодель



Первое время Камилла Клодель шлифовала готовые скульптуры своего наставника, но со временем она начала создавать и собственные.

Роден даже доверял ей заканчивать свои работы. Она стала для скульптора не только любимой моделью и музой, но и генератором идей, автором многих замыслов.Огюст Роден. Данаида, 1885 – скульптура , посвященная Камилле КлодельСлева – Камилла Клодель. Вечный кумир, 1888. Справа – Огюст Роден. Вечный идол, 1889Р.-М. Пари – биограф Камиллы Клодель , так описывает период их совместного творчества: «Все исследователи творчества Родена знают: новый стиль открылся у него в 80-е годы – именно тогда, когда в жизни его появилась эта девушка. Ей не исполнилось еще 20 лет – возраст гения, по Рембо. Родену было за 40, он успел утратить связь со своими живыми истоками. Сам по себе он продолжал бы двигаться в сторону Микеланджело, пытаясь осовременить его и тем самым огрубляя. А тут внезапно в нем зарождается нечто новое, что после разлуки с Камиллой словно уходит в песок. Такая взаимосвязь между страстью и творчеством у двух любовников одной профессии, работающих вместе, в одной мастерской и над одним сюжетом, подводит нас к выводу: без малого 15 лет Камилла была музой и правой рукой Родена».Слева – Огюст Роден. Справа – Камилла КлодельУченик Родена Э. А. Бурдель сказал о «Поцелуе»: «Не было и не будет мастера, способного вложить в глину, бронзу и мрамор порыв плоти более проникновенно и напряженно, чем это сделал Роден». Р. М. Рильке писал: «Чувствуешь, как волны из всех соприкасающихся поверхностей пронизывают тела, трепет красоты , чаяние, мощь. Потому и кажется, будто видишь блаженство этого поцелуя в каждой точке этих тел; он как восходящее солнце с его вездесущим светом». Скульптура вышла настолько чувственной, что многие сочли ее неприличной для демонстрации широкой аудитории.Огюст Роден. Поцелуй. ФрагментИх счастье не было безоблачным: Роден так и не оставил свою гражданскую жену, с которой прожил более 20 лет, ради Камиллы, а она не хотела довольствоваться ролью любовницы. 15-летняя история сотворчества и страсти закончилась катастрофой: любовь Камиллы переросла в ненависть. По несколько недель она не выходила из квартиры, погруженная в глубокую депрессию , лепила фигуры и тут же их разбивала – весь пол был устлан осколками. Ее рассудок не выдержал этого испытания: в 1913 г. женщину поместили в психиатрическую клинику, где она провела оставшиеся 30 лет своей жизни.Камилла Клодель. Слева – *Улетающий бог*, 1890-е гг. Справа –*Бронзовый вальс*, 1893Камилла Клодель. *Эпоха зрелости*, 1900 – аллегория ее разрыва с Роденом. Фигура Умоляющей – автопортрет КамиллыКритики писали, что после расставания с Камиллой талант Родена угас, и он больше так и не создал ничего значительного. Сложно судить о масштабах таланта гения, но все его самые знаменитые работы действительно появились в то время, когда их с Камиллой любовь и вдохновение были взаимными. В 1880-1890-е гг. были созданы «Ева», «Мыслитель», « Вечный идол », «Вечная весна» и «Поцелуй», признанные вершиной творчества Огюста Родена.Камилла КлодельЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)