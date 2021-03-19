Как женщина притворилась мужчиной, чтобы стать врачом, а стала генералом

История знает немало случаев, когда женщины выдавали себя за мужчин, чтобы заниматься любимым делом, добиться профессиональных успехов и быть признанными. В 2016 году бывший врач Майкл дю Пре выпустил книгу «Доктор Джеймс Бэрри: женщина, опередившая время», которой посвятил около 10 лет своей жизни. Именно столько времени ему понадобилось, чтобы по крупицам восстановить точную биографию Джеймса Бэрри, которую военное министерство Британии засекретило на 100 лет, и написать книгу о том, как женщина притворялась мужчиной, чтобы быть врачом. Да, не просто врачом, а превосходным военным хирургом и генералом.
Когда 25 июля 1865 года в Лондоне мирно скончался в своей постели пожилой Джеймс Бэрри (James Barry) — медицинский генерал-инспектор армии Великобритании, известный врач, военный хирург, начался большой переполох. Горничная, омывавшая его тело перед захоронением, обнаружила, что ее господин вовсе не мужчина, а что ни есть - настоящая женщина, причем рожавшая. При расследовании запутанного дела выяснилось, что под именем Доктора Джеймса Бэрри, всю жизнь прожила Маргарет Энн Балкли (Margaret Ann Bulkley) - первая в Европе женщина хирург, 40 лет отслужившим в армии, притворявшаяся мужчиной, чтобы заниматься любимым делом.
Джеймс Миранда Стюарт Бэрри - врач-хирург, генерал Британской армии.
«Невероятно, но факт: женщина на протяжении 40 лет была офицером британской армии, участвовала в дуэли и не раз бросала подобный вызов, имела официальное медицинское образование и диплом, а также добилась известности как оперирующий хирург!» — восторженно писала в то время газета «The Manchester Guardian».
Действительно, на то время это было непостижимым, чтобы в Европе 19 века женщина получила столь выдающееся образование и стала практикующим и оперирующим врачом. Поэтому в министерстве обороны Великобритании радости по этому поводу совершенно не испытывали. И разумеется, скандальную историю постарались быстро замять: Маргарет Энн Балкли похоронили под мужским именем и в чине генерала на кладбище Кенсал-Грин, свидетельство оформили на мужское имя, а дело с его досье отправили в архив министерства обороны под грифом: "СЕКРЕТНО". И тайна Джеймса Бэрри вскоре забылась...
Однако почти спустя век, в 1950-м, историк Изобел Рэй, разбирая военные архивы, наткнулась на секретные документы знаменитого хирурга. Заинтересовавшись биографией Джеймса Бэрри, историк добилась разрешения ознакомиться с делом. В них она и нашла свидетельства о том, что генерал на самом деле был женщиной, дочерью ирландского лавочника из Корка и племянницей британского художника Джеймса Барри. Также была изложена версия, что она в подростковом возрасте была изнасилована и родила ребенка, но это предположение ничем обосновано не было. Таким образом, тайна была раскрыта, но не обнародована, так как Изобел не удалось найти других доказательств, кроме хранившихся в архиве.
И лишь вначале XXI века врач-уролог Майкл дю Пре из Кейптауна, заинтригованный историей Джеймса Бэрри, занялся поисками дополнительных свидетельств. И ему удалось найти письма Бэрри, часть которых была подписана именем Маргарет Энн Балкли, а часть - самим Джеймсом. Была проведена почерковедческая экспертиза, установившая полную идентичность почерков и стиля написания писем. Их опубликовали в журнале New Scientist. И опираясь на эти свидетельства и архивные документы, доктор Майкл написал биографическую книгу под названием «Джеймс Бэрри: женщина, опередившая свое время».
Далее попробуем немного разобраться в этой запутанной истории, которая началась более 200 лет тому назад...
История Маргарет Энн Балкли, притворившейся мужчиной, чтобы стать хирургом
Маргарет Балкли родилась в 1789 (либо в 1795) году в семье ирландского лавочника из Корка. Точная дата достоверно неизвестна, потому как на протяжении жизни Маргарет была вынуждена подделывать документы о своем рождении. Девочка росла очень смышленой и преуспевала в точных и естественных науках. В юности Маргарет всегда говорила, что если бы она была парнем, то обязательно бы стала врачом. Но вначале XIX века получить медицинское образование, а уж тем более стать хирургом, могли только мужчины. Для женщин двери университетов будут закрыты ещё долгое время.
Джеймс Бэрри (James Barry) — урожденная Маргарет Энн Балкли.
Когда же отец девушки в конец разорился, оставив семью в больших долгах, мать приняла решение переехать с дочерью в Эдинбург к своему брату - художнику, члену Королевской Академии Искусств Великобритании - Джеймсу Бэрри. И в ноябре 1809 они морем прибыли в столицу Шотландии. Маргарет сошла на берег, исполненная решимости во что бы то ни стало, поступить на медицинское отделение местного университета.
Но, так случилось, что по приезду родственниц художник скоропостижно скончался. Это обстоятельство и подтолкнуло юную леди пойти на крайние меры и назваться именем своего покойного дядюшки при подаче поддельных документов в Эдинбургский Университет. Так, решительно настроенная девушка однажды, надев мужской костюм для поступления в вуз, более никогда его не снимала. Именно таким образом в 18 лет Маргарет стала Джеймсом Бэрри.
И единственное, что осталось в память о девушке - последнее письмо в Ирландию, датированное 14 декабря 1809 года подписанное именем Маргарет. Больше это имя нигде и никогда не упоминалось.
История Джеймса Бэрри, скрывавшего свою женскую сущность около 50 лет
Биография Джеймса Миранды Стюарта Бэрри (полное имя) начинается вначале 1810 года, когда он поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Учился 15-летний (судя по свидетельству о рождении) Джеймс Бэрри блистательно, поэтому не только не платил за учебу, но и получал стипендию. А спустя три года после выпуска стал армейским врачом. Служил в английских колониях - в Индии, Южной Африке, Канаде, на Мальте, в Тобаго, на Ямайке. И везде о нем шла слава, как о человеке, который не делал разницы между черными и белыми, бедными и богатыми — спасал и лечил всех. Но, между тем, славился Джеймс не только успешными рискованными операциями, но склочным характером. За всё время службы Бэрри не обзавелся друзьями, за ним всюду следовал только слуга Джон, привезенный им с Ямайки.
В 1825 году Бэрри повысили до армейского хирурга. Все удивлялись, как парень, имеющий вид 18 летнего юноши, да ещё и с женскими манерами, может занимать такую должность. И, несмотря на все его профессиональные достижения, у своих сослуживцев юный хирург почему-то не пользовался большой популярностью. Многих раздражал его неуживчивый и вспыльчивый характер. Джеймс Барри при себе всегда носил огромную саблю и не упускал случая бросить вызов оппоненту. Неприятное впечатление на окружающих производила и его неказистая внешность, щуплая фигура, слишком высокий голос и странная манера поведения.
Между тем все недостатки Джеймса меркли перед его фантастической работоспособностью и профессионализмом, готовностью брать на себя ответственность за все свои действия. Именно эти качества и позволили военному хирургу за довольно короткий срок дослужиться до генеральского чина.
Графический портрет Джеймса Бэрри.
В 1826 году в Кейптауне он стал первым британским хирургом, выполнившим успешное задокументированное кесарево сечение, при котором выжили и мать, и ребенок. На протяжении всей своей карьеры он не только превосходно оперировал раненых, но и добивался обеспечения безопасных и здоровых условий жизни для солдат и местных жителей, а также рьяно боролся за санитарию и гигиену в больницах. Поэтому впоследствии и был назначен инспектором медицины.
Сенсационное разоблачение
Джеймс Бэрри вышел в отставку в 1857 году в должности генерал-инспектора военных госпиталей британской армии. Отставной генерал со слугой и собакой Психеей обосновался в Лондоне, а спустя восемь лет умер от дизентерии. Был похоронен, как генерал со всеми воинскими почестями.
Отставной генерал со слугой и собакой Психеей. / Надгробие Джеймса Бэрри.
И это, невзирая на то, что служанка София Бишоп, обмывавшая тело покойного, забила тревогу, объявив, что умерший - женщина, и причем рожавшая, что было видно по характерным растяжкам на животе (об этом с уверенностью утверждала служанка, опираясь на собственные наблюдения и "опыт рождения девятерых детей").
А ведь этого разоблачения могло и не произойти, и тайна ушла бы вместе с генералом в могилу. Ведь Джеймс Бэрри после себя оставил завещание, где содержались строгие инструкции о том, что после его смерти тело должно быть кремировано безо всяких подготовительных процедур и без вскрытия. Но, по каким причинам этот пункт завещания был нарушен, увы, не известно.
Сенсационное разоблачение просочилось в прессу, которая не упустила случая приукрасить свои публикации еще и домыслами. Вскрывшаяся правда о половой принадлежности генерала английской армии, наделала немало переполоха в военном ведомстве. Но, военные вовремя спохватились, слова служанки объявили ложью, тело кремировали, а на "Кладбище Всех Душ" (Кенсал-Грин) поставили памятник с надписью: "Доктор Джеймс Бэрри, Генеральный инспектор армейских госпиталей". Вскоре после захоронения доступ к досье покойного был закрыт почти на 100 лет.
P.S.
В заключение хотелось бы отметить, что только через пять лет после смерти Маргарет (Джеймса Бэрри), в Европе первая женщина смогла официально получить медицинский диплом — именно как женщина.
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