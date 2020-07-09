Актеры фильма «Блондинка в законе» тогда и сейчас

Эта лёгкая романтичная комедия вышла на экраны в 2001 году, но её до сих пор с удовольствием смотрят поклонники Риз Уизерспун, талантливо сыгравшей ветреную блондинку, неожиданно для многих сделавшую отличную карьеру юриста. Риз Уизерспун (Эль Вудс)



Сельма Блэр (Вивиан Кенсингтон) Люк Уилсон (Эмметт Ричмонд) Дженнифер Кулидж (Пoлет Бонифанте) Мэттью Дэвис (Уорнер Хантингтон III) Холлэнд Тейлор (профессор Стромвелл) Эли Лартер (Брук Тейлор Уиндом) Виктор Гарбер (профессор Каллахан) Линда Карделлини (Чатни)



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