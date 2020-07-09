Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей13 февраля, 9:39
    У нынешних путь сразу в министры и замы министров, так что преемственность полная и развивающаяся...За что в СССР при...
  • Sergiy Che12 февраля, 13:59
    "...Взять, к примеру, хе из судака. Что это? В основном сырая рыба со специями!..." © - аффтор своих читателей не лю...8 вкуснейших фирм...
  • Николай Парасочко11 февраля, 4:48
    А когда Французы сыпали бомбы на Ближнем Востоке где гибло гражданское население А ведь предупреждали что ответка при...Почему после пожа...

Актеры фильма «Блондинка в законе» тогда и сейчас

Эта лёгкая романтичная комедия вышла на экраны в 2001 году, но её до сих пор с удовольствием смотрят поклонники Риз Уизерспун, талантливо сыгравшей ветреную блондинку, неожиданно для многих сделавшую отличную карьеру юриста. Актеры фильма Риз Уизерспун (Эль Вудс)

Актеры фильма Сельма Блэр (Вивиан Кенсингтон) Актеры фильма Люк Уилсон (Эмметт Ричмонд) Актеры фильма Дженнифер Кулидж (Пoлет Бонифанте) Актеры фильма Мэттью Дэвис (Уорнер Хантингтон III) Актеры фильма Холлэнд Тейлор (профессор Стромвелл) Актеры фильма Эли Лартер (Брук Тейлор Уиндом) Актеры фильма Виктор Гарбер (профессор Каллахан) Актеры фильма Линда Карделлини (Чатни)

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Актеры фильма «Блондинка в законе» тогда и сейчас

И не забудьте:
Актеры фильма «Блондинка в законе» тогда и сейчасПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх